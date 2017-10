2017-10-14 18:00

Juventus - Lazio



Fräls oss på nytt, Gonzalo!

Inför: Juventus - Lazio

Sista omgångens spel i Serie A resulterade endast i en poäng till den gamla damen, förvisso mot ett hemmastarkt Atalanta. I dagens drabbning mot Lazio är det dags att återigen visa vilka som bestämmer i Serie A.

Juventus inför:

Som ingressen tydliggjorde så fick Juventus bara med sig en poäng från Stadio Atleti Azzurri d'Italia i den senaste omgången av



Lazio inför:

Lazio kommer till match med ett bra tabelläge i bagaget. Klubben har inför match parkerat på sexton poäng efter sju spelade omgångar. Man började svagt med ett kryss mot Spal, men därefter har det tuffat på bra för romarna. Enda ordentliga motgången kom mot Napoli då man förlorade med 4-1 några omgångar in i säsongen. Lazio kommer närmast från en 6-1 vinst mot Sassuolo varpå självförtroendet borde vara gott. Även i Europa League går de som tåget där de hittills har kasserat in sex poäng, det vill säga full pott. Anledning att inte underskatta dessa herrar föreligger således. Må bästa manskap vinna!

2017-10-14 16:39:43

