2017-09-10 16:00

Lazio - Milan

4-1



Gör om, gör rätt Vincenzino

Matchrapport Lazio-Milan 4-1 : Försenad förnedring på Olimpico



Efter regn kommer solsken, men regnmolnen bildas snabbt igen och en hel fotbollssöndag kan bli förstörd. Rossoneri floppar i sin första – försenade – Big Match på Stadio Olimpico. Säsongen är lång, vi måste spara krafter... Säsongen är lång, vi måste spara krafter. Montellas mantra ekar i spelarbussar, intervjuer och omklädningsrum. Logiskt budskap, men ingen ursäkt för ännu en brutalt misslyckad laguppställning.







LAZIO-MILAN (4-1): Immobile (L) 38:e, Immobile (L) 42:a, Immobile (L) 48:e, Luis Alberto (L) 49:e, Montolivo (M) 56:e













Första halvlek







Kick-off. Solen skiner över stadio Olimpico och man kan knappt tro att matchen har blivit försenad på grund av hårt väder. Milan inleder på ett godkänt sätt med ett städat och ordentligt spel i drygt femton minuter. Serie A är äntligen tillbaka, efter regn kommer solsken, eller? Samtidigt som molnen börjar komma tillbaka och täcka huvudstadens himmel sätter Montolivo igång sin söndagsshow. Spelaren som enligt italiensk media går mot en ny vår visar sin bästa sida med en felpassningsjackpot som i sin tur visar vägen för Lazio. Immobile och Luis Alberto verkar istället vilja satsa på simhopp i Milans straffområde, men ett mål ligger i luften. Montolivo är självklart inte Milans enda problem i första halvleken - Musacchio slarvar, Calabria är helt vilsen, Borini och Cutrone kämpar på à la Lapadula, men sommarfotbollen är tyvärr över. Efter ännu en borttappad boll hamnar Luis Alberto helt fri på vänsterkanten, spanioren går rakt mot Milans straffområde och med en imponerande och listig rörelse tvingar han Kessie till en otroligt onödig straff. 1-0 Immobile and the best has yet to come! Enligt backlinjens bedömning är Immobile helt ofarlig och efter en fin passning från Lulic kan Lazios nummer 17 dundra in 2-0. Äntligen halvtid och äntligen trippelbyte för Montella, eller?







Andra halvlek







Icke sa Nicke. Andra halvleken har precis samma ansikte som första, Rossoneri har precis samma bemanning och resultatet uppenbaras ganska snabbt. Lazio lyfter på locket och sätter spiken i kistan på knappt sex minuter med en så kallad uno due letale. När all fotbollsglädje har slocknat återstår det bara en anledning att fortsätta titta på matchen – när kommer Montella att göra sitt första byte? Jo, i 55:e minuten. Ut med Borini och Cutrone och in med två spelare som en balanserad Serie A tränare aldrig hade bänkat i en viktig bortmatch som Lazio på Stadio Olimpico - Calhanoglu och Kalinic, men too little to late. Fotboll är en magisk sport, ibland obegriplig och skratteretande. Utdelningen är omedelbar, i 56:e minuten händer det omöjliga. På något underligt sätt hamnar Calhanoglus frispark på Montolivos fötter och vår ex-Capitano sätter säsongens onödigaste gol della bandiera (tröstmål). Resterande halvtimme bör knappt kommenteras, men vi gör det ändå för att jubla över Bonaventuras comeback. Med detta vill jag även avsluta rapporten med en positiv inställning och hoppas att Lazios välförtjänta seger (kanske lite överdriven i slutsiffrorna) bara var en mardröm.





Snabbanalys och fakta





Milans storartade Mercato var i stort sätt avslutad när Serie As spelschema för säsongen 2017-18 lottades ut den 26:e juli. Hur många av er trodde att Borini, Cutrone och Montolivo skulle spela från start i tredje omgången mot Lazio på Olimpico?



Hur låga är oddsen på att Montella kommer att klaga på landslagsuppehållet imorgon?



Luis Albertos straffsituation. Är det inte lite imponerande att spanioren sökte straff med nästan exakt samma rörelse – fast på högerkanten – knappt femton minuter innan i närkampen med Musacchio? Inget snack om Rocchis beslut dock, solklar straff och klantigt agerande av Kessie



Hönan eller egget? To be or not to be? Meningen med livet? Varför avvaktade Montella med sina byten i första halvlek?









Spelarbetyg









Donnarumma – 6 gissade i alla fall rätt hörn på Immobiles straff



Bonucci – 5 okoncentrerad precis som resten av backlinjen



Musacchio – 5 ovanligt slarvig och vilsen på planen



Rodriguez – 5 en misslyckad afton för ytterbacken, både defensivt och offensivt



Calabria – 4 pinsam comeback i startelvan. Det tar emot att säga, men det var nästan så att jag saknade De Sciglio ikväll



Montolivo 4 – ”Il vero capitano” hyllades i italiensk media efter sensommarens positiva insatser (?) och här kommer utdelningen. The Power of Media



Kessie 5 – ännu en tveksam insats av Milans nummer 79. Jag skulle helst vilja se Kessie och Biglia UTAN Montolivo i nästa omgång



Biglia 5.5 – Pondus och kreativitet försvann efter knappt 20 minuter. Inte speciellt imponerande insats av Lucas



Suso 5.5 – Ensam och bortglömd, pärlor åt svin



Borini 4.5 – bra intervallträning på vänsterkanten, men helt meningslös prestation av Fabio. Det börjar tyvärr bli lite ”kämpaDula” varning på Milans nummer elva



Cutrone 4 – alldeles för ansvarsfull uppgift för Patrick – betyget borde egentligen tilldelas till Aeroplanino Montella.



Lazio-Milan Thomas Strakosha

Wallace

Stefan de Vrij

Stefan Radu

Dusan Basta

Marco Parolo

Lucas Leiva

Senad Lulic

Sergej Milinkovic-Savic

Luis Alberto

Ciro Immobile



Avbytare

Bastos

Felipe Caicedo

Luca Crecco

Davide Di Gennaro

Guido Guerrieri

Luiz Felipe

Jordan Lukaku

Gianluigi Donnarumma

Davide Calabria

Mateo Musacchio

Leonardo Bonucci

Ricardo Rodriguez

Franck Kessie

Lucas Biglia

Riccardo Montolivo

Suso

Patrick Cutrone

Fabio Borini



Avbytare

Ignazio Abate

Luca Antonelli

Giacomo Bonaventura

Hakan Calhanoglu

Antonio Donnarumma

Nikola Kalinic

Manuel Locatelli



ERIK TERZI

2017-09-11 08:00:00

