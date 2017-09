2017-09-20 20:45

Milan - Spal

2-0



Matchrapport Milan - SPAL:

Två straffar gav Milan segern

Laguppställningar

Milan (352): G Donnarumma; Zapata, Bonucci,



Spal (352): Gomis; Salamon, Vignati, Felipe (Schiavon 71); Lazzari, Mora, Viviani, Grassi (Schiattarella 58), Mattiello; Antenucci, Paloschi (Borriello 62)



Matchen

Milan inledde matchen nonchalant och Paloschi straffade nästan klubben han växte upp i efter ett tidigt misstag av Romagnoli. Efter det försvarade SPAL med elva man och Milan trillade boll på offensiv planhalva och testade i huvudsak långskott. Andre Silva träskoade en fin passning från Kessie. Abate tvingade Gomis till en enhandsräddning.



I matchminut 26 fällde Gomis Kalanic i straffområdet med sin hand. Onödigt då chanser hade passerat. Rodriguez fick oväntat chansen från 11 meter och förvaltade straffen till ett ledningsmål.



SPAL hade en chans i andra halvlek där Bonucci tvingades rädda Mattiellos nick på mållinjen. Med timmen spelad fälldes Kessie i straffområdet av Felipe (också i en relativt ofarlig situation). Ivorianen förvaltade själv straffen och gav Milan en 2-0-ledning. Restan av matchen var en transportsträcka där tränade trianglar med blåvitrandiga koner.



Matchstatistik

(Milan – Spal)

Bollinnehav: 58% - 42%

Skott: 20 - 6

Skott på mål: 7 – 0

Gula kort: 1 - 2



Tankar efter matchen

- Oavsett om Milan spelar med en eller två anfallare behövs en trequartista bakom anfallet. Firma Silva-Kalanic skapar inget åt varandra.



- Milans passningsspel är milsvids bättre än under förra året. Förhoppningsvis kan detta utnyttjas bättre i sista tredjedelen av planen framöver



- De känns ibland som att Montella prioriterar bollinnehav över att ta risken med genomskärande passningar eller dribblingar en mot en. Laget börjar om med en bakåtpassning lite för lättvindigt. Det är säkert rätt prioritering om man leder, men i min mening inte när det står 0-0.



- Kessie är Milans ende outbytbara mittfältare. Bonaventura och Calhanoglu kan spela till vänster, Biglia, Locatelli och Montolivo centralt. Men vi har bara en box-till-box-mittfältare.



- Paloschi, Salamon och Boriello i SPAL. Det är bara att önska dem lycka till mot våra huvudkonkurrenter.



Noterbart

- 12 poäng de första 5 matcherna har Milan inte åstadkommit sedan 2003

- Milan har nu gjort mål i 21 raka



Betyg

(5.5-6 = godkänd, högre = bra, lägre = inte bra)

* OBS! Varning till känsliga läsare, betygen är subjektiva



Donnarumma – deltog för lite för att betygsättas

Zapata – 6: Stundtals fin passningsfot

Bonucci – 6: Räddade SPALs enda chans på mållinjen

Romagnoli – 5.5: Mindre effektiv i uppspelsfasen än sina backkollegor

Abate – 6: 60% av Milans uppspel/anfall kom från högerkanten.

Kessie – 7: Mål och box-till-box-dominans

Biglia – 6.5: Fortsätter vara det som Montolivo plockades in för att vara.

Calhanoglu – 5.5: Är mer effektiv när han har större ytor framför sig än igår.

Rodriguez – 6: Oväntat att han fick förvalta första straffer. Kompetent.

Silva – 5.5: Involverad men såg lättviktig ut

Kalanic – 6: Ordnade första straffen men hade annars inte mycket att arbeta med.

Suso – 5.5: Kom in för Kalanic när matchen var avgjord.

Bonaventura – spelade för kort tid för att betygsättas

2017-09-21 09:49:19

