2017-10-23 21:00

Deportivo - Girona

1-2



Fyra målvakter och lika många formationer på nio omgångar. Är det rimligt, Pepe Mel?

Ologisk och onödig Deporförlust

Trots bra spel förlorade Deportivo oväntat hemma mot Girona som vann sin första bortamatch i La Ligas historia.

Förutsättningarna inför matchen talade minst sagt till Deportivos fördel. Laget har den senaste tiden visat fin form och dessutom vunnit sina två senaste hemmamatcher. När således Girona, som aldrig vunnit en bortamatch i La Liga, kom på besök rådde det optimism på Riazor. Dessvärre är inte fotbollen logisk alla gånger.



Depor förlorar matchen mot Girona ganska onödigt dessutom. Hemmalaget såg ut som det bättre laget genom hela matchen och skapade fler klara lägen än gästerna. Domaren Jesús Gil Manzano var troligen sämst på planen dock. Två gånger blåste han för straffspark; först en för Girona och sedan en för Deportivo. Personligen tycker jag inte att någon av straffarna borde ha dömts som en straff men Gil Manzano har sin egen regelbok verkar det som.



I den första halvleken slog gästernas vänsterytter Aday till från nio meter. Strax efter halvtidsvilan fick Lucas Pérez med sig en billig straff som han själv också slog in. Deportivo styrde emellertid spelet ganska väl efter kvitteringen och låg närmast segern. Tyvärr skedde det som allt för ofta händer, även på Riazor numer, att man släpper in bortalaget in i matchen. Portu förvaltade halvchansen, som det trots allt var från början, på bästa tänkbara sätt mellan benen på Francís.



Kommentar:

Det är svårt att analysera en sådan här match som inte alls känns logisk någonstans. Som Deportivo-supporter känner jag mig lurad och bestulen. Kanske inte av Girona och kanske inte av domaren (även om han var en katastrof) men av Deportivos insats. Det ser stundtals väldigt bra ut och helt plötsligt ligger man under både en och två gånger. Känslan är att Depor helt och hållet kastade bort den här matchen. Ungefär som att man redan hade räknat med tre raka hemmasegrar på förhand.



Senast man vann just tre gånger i rad hemma i Galicien var säsongen 2010/11. Det ska, ärligt talat, inte behöva gå så lång tid innan vi får uppleva någon form av hemmaborg i La Liga. Pepe Mel har enorma problem med både lagformationer och laguttagningar. Varje match ställer han upp med en ny startelva och med en ny formation. Det är svårt att räkna på en hand hur många olika varianter han har prövat med och det ger verkligen ingen kontinuitet i laget. Ta bara målvaktspositionen som ett exempel. Vi har spelat nio omgångar av La Liga hittills och han har redan provat fyra olika målvakter. Är det ens rimligt någonstans?



Senare i veckan kliver Deportivo in i Copa del Rey och gör det i ett dubbelmöte med Las Palmas. Cupen har haft en väldigt liten betydelse för Depor de senaste åren men med tanke på hur löst Pepe Mel (antar jag) sitter så borde han nog försöka få med sig ett bra resultat på torsdag. På måndag, om en vecka, ställs laget mot Las Palmas igen men då i La Liga. Ödesvecka för Pepe Mel att vänta?



Matchfakta



Mål

Deportivo de la Coruña: Lucas Pérez (51’, straff)

Girona FC: Aday (25’, straff), Portu (71’)



Varningar

Deportivo de la Coruña: Raúl Albentosa (24’), Fede Cartabia (76’), Guilherme (83’)

Girona FC: Pere Pons (27’), Jonas Ramalho (50’), Alex Granell (66’), Aday (69’), Johan Mojica (80’), Aleix García (90’), Bernardo Espinosa (90+5’), Douglas Luiz (90+6’)



Arena: Estadio de Riazor

Publiksiffra: 17,584

Domare: Jesús Gil Manzano



Slutresultat: Deportivo de la Coruña – Girona FC 1-2

Deportivo-Girona Francis Uzoho

Juanfran

Sidnei

Raul Albentosa

Luisinho

Guilherme

Celso Borges

Fede

Emre Colak

Federico Valverde

Lucas Perez



Avbytare

Adrian Lopez

Florin Andone

Zakaria Bakkali

Pedro Mosquera

Fernando Navarro

Costel Pantilimon

Fabian Schar

Bono

Pablo Maffeo

Bernardo Espinosa

Juanpe

Jonas Ramalho

Aday

Portu

Aleix Garcia

Pere Pons

Borja Garcia

Olarenwaju Kayode



Avbytare

Douglas Luiz

Alex Granell

Gorka Iraizoz

Johan Mojica

Marlos Moreno

Michael Olunga

David Timor



0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR 0 KOMMENTARER130 VISNINGAR DANIEL JAKOBSSON

laligapodden@gmail.com / daniel.jakobsson@svenskafans.com

På Twitter: @DanneJakobsson

2017-10-24 02:22:49 laligapodden@gmail.com / daniel.jakobsson@svenskafans.comPå Twitter: @DanneJakobsson2017-10-24 02:22:49

ANNONS:

Fler artiklar om Deportivo

Deportivo

2017-10-24 02:22:49

Deportivo

2017-10-23 16:07:27

Deportivo

2017-09-20 00:22:41

Deportivo

2017-09-17 16:57:55

Deportivo

2017-09-16 13:53:58

Deportivo

2017-09-10 15:17:02

Deportivo

2017-09-09 11:42:14

Deportivo

2017-09-01 13:22:49

Deportivo

2017-08-27 16:50:23

Deportivo

2017-08-25 17:10:40

ANNONS:

Trots bra spel förlorade Deportivo oväntat hemma mot Girona som vann sin första bortamatch i La Ligas historia.För första gången i historien ställs Deportivo mot Girona i La Primera. Depor har äntligen hittat formen med två raka hemmasegrar och hoppas nu på att förlänga den fina sviten. Girona söker också sin första seger på bortaplan och sin första seger sedan slutet av augusti.Två lag i stort poängbehov möts i en fight under nedflyttningsplats. Inför matchen har Alavés inte gjort ett endaste mål hittills medan Deportivo har ligans svagaste defensiv hittills. Alavés har dessutom sparkat sin tränare medan Depors Pepe Mel redan hänger löst.Deportivo åkte på sin tredje förlust för säsongen när Real Betis vann med uddamålet på Benito Villamarin.Två lag som inte har imponerat ställs mot varandra i jakten om tre poäng på Benito Villamarin. Depor har ligans sämsta försvar efter tre matcher men har bara förlorat två matcher borta mot Betis på två decennier.Deportivo tog ikapp ett tidigt 0-2-underläge men föll ändå med 2-4 hemma mot Real Sociedad.La Liga-ledarna Real Sociedad gästar Riazor under den tidiga söndagseftermiddagen. Depor är på jakt på säsongens första tre poängare.Sommarens mest jagade spelare har valt att återvända till Deportivo de la Coruña. Glädjen finner inga ord.Trots 0–2 efter 30 minuter slutade matchen mot Levante 2–2. Deportivo får därmed vänta på sin första ligaseger för säsongen.Deportivo gästar nykomlingarna Levante i säsongens första bortamatch. Depor har inte förlorat i Valencia mot Levante sedan 2006 och har en bra möjlighet att ta sin första trea.