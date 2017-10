Matchrapport: Real Madrid - Eibar: Säker seger trots en frustrerad portugis.

Efter en bra insats mot Tottenham i veckan som tyvärr gav marängerna en bitter eftersmak så var laget redo för en ny kamp på Bernabeu, en arena som har varit lite av ett spöke under inledningen av säsongen.

Första halvlek

Andra halvlek



Statistik från matchen:Mål: Real Madrid 3 – Eibar -0Bollinnehav: 58 % - 42 %Målchanser: 15-9Skott på mål: 7 -2Gula kort: 1- 1

Spelarbetyg:

Inhoppare:

Carvajal, Navas, Kovacic och Bale (som alltid) sakandes på grund av skador, medan Kroos och Marcelo vilades. Detta resulterade i en spännande elva med bland annat Ceballos, Asensio och Theo.Startelvan i sin helhet:Casilla, Nacho, Varane, Ramos, Theo, Casemiro, Ceballos, Modric, ISco, Asensio, RonaldoMatchen rivstartade med en Isco chans tidigt, men avslutet blev inte tillräckligt bra för att leta sig in i nätmaskorna. Första 15 minuterna fullkomligt flög iväg. Målvakten för dagen Casilla testades med ett skott som han kunde parera utan större bekymmer.Efter 20 minuter kunde hemmalaget ta ledningen efter en kort variant på hörna signerat Isco och Asensio, sistnämnde skickade in ett inlägg som nickades in av Oliveira och 1-0 på självmål var ett faktum.I den 23 minuten får Casemiro ett välförtjänt gult kort. Tiden efter det spelar han på gränsen till lett andra gult, detta är inte första gången han balanserar på gränsen, kanske något att slipa på för brassen?Hur som haver, i den 28 minuten hittar Isco sin landsman Asensio i straffområdet som stöter in bollen i mål, ett skott som målvakten faktiskt borde tagit, nåja 2-0 står det till hemmalaget och mycket än så händer inte i första halvlek.Andra halvlek rullar på i en ganska lagom takt jämfört med första halvlek. Kike kommer in för Eibar i ett försök att förändra matchbilden. En enastående Asensio byts av till förmån för ”Världens bästa anfallare”: Karim Benzema, publiken är uppenbart tudelad vad gäller fransmannen, halva publiken buar, andra halvan jublar. Isco och Modric fortsätter leka fotboll och vassa chanser skapas framåt.I minut 71 gör Zizou ett dubbelbyte, hans eviga inhoppare Lucas Vazquez kommer in när en av förgrundsfigurerna tillika tvåmålsframspelaren Isco kliver av, en pigg Marcelo kommer dessutom in och Dani Ceballos lämnar planen.I och med bytena pumpas det in ny energi i Real och man tar ett starkare grepp om matchen, man lyckas avfärda de få chanser som Eibar lyckas vaska fram. Matchen avslutas med en magnifikt klack spel från den ifrågasatte Benzema, bollen letar sig ram till Marcelo som prickskjuter in ett skott i bortre hörnet och 3-0 blev också slutresultatet.Kan detta har varit den där segern som ger laget en boost framåt? Det kan bara tiden utvisa?Gör inget större intryck mer än att han är stabil som andra målvakt.Som alltid, en klippa därbak, alltid lika bra defensivt, kan önska mer offensivt.En förvånansvärt lugn kapten ikväll, löser det mesta utan att för den saken överarbeta. Påpassligt vid 1-0.Är lugn och följsam i hemjobbet. Är ett bra komplement till den lite mer temperamentsfulle kollegan.Ser fortfarande lite darrig ut, vill mycket men tappar boll lätt, såg annars pigg ut.Är där bakom anfallsspelarna och städar som alltid, tyvärr dra han ner betyget på grund av ett gult kort, och var på gränsen till ett andra inte långt därefter.En oerhört begåvad mittfältare i alla aspekter av spelet. Bjuder på en extraordinär tunnel i andra halvlek.Totalt osynlig i långa stunder, gör inte bort sig direkt heller, men det är i sådana här matcher Ceballos ska göra avtryck, något han inte gjorde idag.Trollgubben trollar bort allt och alla. Bjuder på tvåa assist ikväll och kunde dessutom petat in en boll själv. Är i dagsläget Reals viktigaste offensiva spelare.Trivs med Isco, det märks, de båda kompletterar varandra bra och de bjuder publiken på kortpassningsspel. Får dessutom göra ett mål och slår också bollen som generar 1-0.Svår match för Ronaldo. Väldigt ensam och isolerad stora delar av matchen och det beror inte på hans löpningar, för han visar sig ofta och är rörlig över stora delar av planen. Problemet i den här matchen var att Asensio och Isco i vissa stunder blev för bolltrillande, få djupledsbollar letade sig fram till portugisen, och när de väl kom så var han oftast ur position eller offside, och de gångerna Ronaldo kunde gjort mål, ja då missade han.Piggt inhopp av Benzema! Visade framfötterna och bidrog till lite mer rakare spel vilket gynnade Ronaldo. Klackar dessutom fram till Marcelos 3-0 på ett vackert sätt.Gör inget större väsen av sig försöker sig på sina patenterade inläggsfinter, tyvärr leder de ingen vart denna kväll.För kröna inhoppet med ett elegant mål, mer än så bidrog inte brassen med.