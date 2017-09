Var är vi nu?

Nu när man har lyckats smälta den ändock hårdsmälta veckan med förlust och skada- Hur går vi vidare?

Eller har vi lyckats? Jag vet inte. En skada till på Alex Meier har gjort oss ännu mer bedrövliga att kolla på och nu räcker det inte med att säga "Men de vinner ju!", för att legitimera vår fantasilöshet. Vi börjar mer och mer kanske komma till ro med faktumet att vårt anfall kanske inte är så bra som vi trodde, att vissa spelare kanske har blivit en gnutta överhajpade och att det kanske är dags att se sig om i stjärnorna vad gäller spelaralternativ, taktik och måhända även en ny tränare.Vi kan skylla på skador, men bara till en viss gräns. Vi kan säga att "ja, men x och y är ju skadade och vi har inte de ekonomiska musklerna som krävs för att ha en bred nog trupp". Ja, det kunde vi säga. 2016. Men nu har vi sett att vi inte bara har en stabil ekonomi, utan även har en stark bredd redan där. Det borde inte kunna vara en plausibel ursäkt llängre. Bredd finns, det har vi investerat i, men vad fan gör vi med den bredden?Jag vill inte vara reaktionär och kasta ur mig krönikor om hur Kovac ska bort. Det är han inte värd. Han är värd en vänligare behandling än den jag gav Carlo Ancelotti igårkväll. Men Niko måste fixa problemet och han måste fixa det nu. Vi har truppen som krävs för det, vi har riktigt duktiga och taktiskt kunniga spelare som knappt fått spela en minut i Barkok, Russ och Hrgota. Låt dessa spela. Visa de underpresterande att man inte kan gå in i laget per slentrian. Sätt ett exempel, som han gjort så många gånger innan.Hur går vi vidare från det här? Ja, det är en knepog frågeställning. Sparka Kovac känns dumt så in i kaklet och det är inte heller npgonting jag ämnar föreslå. Däremot skulle jag vilja se ett större luftande av de massiva spelarresurser vi har, kasta in Hrgota från start, kasta in Russ istället för valfri mittback, kasta in Barkok istället för den trocklande Mijat. Få rull på spelarna och få det nu.Jag skulle, som ofta, vilja citera Jocke Bergs slagdänga "Var är vi nu?" och fråga oss "Är det någon här som ser en väg tillbaka?"Vi spelar i helgen mot VfB Stuttgart , ett prestigemöte för mig, men mer om det kommer senare. Nu måste vi koncentrera oss på att hitta rätt formel för att kunna göra denna viktiga vinsten möjlig för oss att uppnå. Auf Geht's!