Borgen står. Tre nya fräscha pinnar mot Köln

Skulle det bli en ny offensiv? Skulle Wolf ställa om spelet?Nja möjligen såg man något i omställningsspelet. Men Köln var nog laget som ville spela boll. I alla fall till en början. Ginczek på bänken, Donis, Brekalo och Terodde skulle stå för offensiven. Det gick sisådär. Wolf fick byta spelare efter en kvart då Kaminski gick sönder och Beck ersatte. Det gav kanske en viss ny bild framåt. Köln var dock det mest aktiva laget och hade mest boll, skapade en del chanser, men inga riktigt stora. Stögers Köln var utan seger och jobbade hårt för att detta skulle ändras på, men VfBs målvakt Ron-Robert Zieler visade att han en gång i tiden sågs som en stor målvaktstalang.VfB segrade denna dag."Tassos" Donis visade vägen med ett skott från strafområdet i första halvleken. Det kom som en mindre överraskning då Köln haft det mesta av spelet, men näppeligen skapat något. Efter målet hade Terodde en chans som kunnat ge 2-0.Andra halvleken var lugn ur VfBs blick. Spelet kontrollerades och Köln fick inte en chyans att ta sig in i straffområdet. Därför kom Heintzes välplacerade långskott som en överaskning. Zieler hängde så mycket han orkade men nådde inte bollen.Det hade kunnat bli oavgjort och Cannstatter Wasen väntade på lätt besvikna fans. Men i fjärde tilläggsminuten kom vrålet som väckte alla. Chadrac Akolo tog sig in från högerkanten och efter att ha blivit tacklad och tappat balansen så fick han iväg en riktig strumprullare som ställde Timo Horn i Kölns mål. Han såg hur bollen riktigt retligt gled in vid sstolproten. 2-1 till VfB och borgen står kvar,