Avsnitt #20: Noa Bachner

I det här avsnittet av Afonso Alves-podden har jag intervjuat ingen mindre än Noa Bachner, som är uppskattad skribent och krönikör på SportExpressen. Noa kan också ses i "EuroTalk" och de allsvenska sändningarna på CMore och man kan även höra honom i poddarna "3-5-2" och "Kick and Rush".I det här avsnittet pratar vi mycket om fenomenet floppvärvningar, detta dels eftersom Afonso Alves ju var just en sådan för Middlesbrough och dels eftersom Noas favoritlag Newcastle var mycket framstående i den ädla konsten att misslyckas med värvningar i mitten och slutet av 00-talet. Vi pratar bl.a. även om gamla Newcastleprofiler som Laurent Robert och Obafemi Martins, Noas svårigheter att uppskatta "Game of Thrones" och avslutningsvis tar Noa ut en lista med sju sommarvärvningar i England som han tror kommer floppa likt Afonso Alves.