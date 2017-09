Skrällseger för Chapecoense jämnar ut bottenstriden

Chapecoense överraskade på söndagen då man vann med 1-0 borta mot tabelltvåan Grêmio och tog tre mycket viktiga poäng i botten.

Efter en stark inledning av ligasäsongen då laget sensationellt toppade tabellen ett par omgångar i maj, har Chapecoense sjunkt en del under året och numera får man rikta in sig på att hålla sig kvar. Sedan klubben på eget bevåg tackat nej till erbjudanden om att bli immuna mot nedflyttning efter flygolyckan gäller samma regler för dem som för övriga. Denna helg tog dock de helgröna en oerhört viktig seger borta mot topplaget Grêmio sedan anfallaren Arthur Caíke avgjort en knapp minut efter paus. Detta var också första ligamatchen från start sedan olyckan för vänsterbacken Alan Ruschel, som var med på planet. Han byttes ut i paus. Förra veckan spelade han sin första tävlingsmatch när han gjorde 75 minuter hemma mot Flamengo i åttondelsfinalen av Copa Sudamericana. Chapecoense ligger just nu på en fjortondeplats, vilket låter betryggande men det skiljer endast två poäng ned till Vitória som ligger näst sist.Corinthians tog sig samman från derbyförlusten förra helgen och lyckades besegra Vasco da Gama med 1-0 på hemmaplan. Förre brasilianske VM-anfallaren Jô gjorde matchens enda mål med kvarten kvar. Målet var hans trettonde och med det är han tvåa i skytteligan bakom Henrique Dourado i Fluminense, som nickade in sitt lags enda mål i 3-1-förlusten borta mot Atlético Paranaense efter hörna.