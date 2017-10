VM-Kval: Ödesmatch i Brasilien för Chile

Efter en riktig nagelbitare senast mot Ecuador är det slutligen dags för Brasilien på bortaplan, Chiles sista och absolut största hinder på vägen mot VM-kvalifikation.



Jag tänker inte vara bitter och haka upp mig på hur bra det hade varit om Chile hade vunnit på hemmaplan mot Paraguay och på bortaplan mot Bolivia, men jag kan säga såhär: om det existerar ett parallellt universum där Chile hade haft sex eller fyra poäng mer än de har idag, hade jag föredragit att leva i det universumet.



Så med det sagt, kan vi ta en titt på tabellen innan vi plockar fram miniräknarna:



Lag: SM: +/-: MS: P:

1. Brasilien 17 38:11 27 38

2. Uruguay 17 28:18 10 28

3. Chile 17 26:24 2 26

4. Colombia 17 20:18 2 26

5. Peru 17 26:25 1 25

6. Argentina 17 16:15 1 25

7. Paraguay 17 19:24 -5 24

8. Ecuador 17 25:26 -1 20

9. Bolivia 17 14:34 -20 14

10.Venezuela 17 18:35 -17 9







Chiles möjligheter till avancemang



Som vi ser är Brasilien redan klara för VM nästa sommar, samt att det finns sex kandidater som konkurrerar om de tre resterande direktplatserna som finns kvar samt Play-off platsen. Uruguay är också så gott som klara, då de har målskillnaden på sin sida ifall de skulle förlora mot Bolivia inatt.

Chile har något vi kan kalla för ‘Pole-position’ inför den allra sista omgången, då Pizzis mannar befinner sig på en tredje position i tabellen. Då vi tar fram miniräknaren (varning för åksjuka):



- Om Chile vinner mot Brasilien i Sao Paulo är VM nästa sommar ett faktum för ‘La Roja’ som slutar på 29 poäng.



- Om Chile och Brasilien spelar oavgjort hamnar Chile på 27 poäng. I detta fall måste man hoppas på att Peru - Colombia också slutar oavgjort samt att Argentina inte vinner och att Paraguay inte vinner med MINST 7-0 för att Chile ska ha sin VM-biljett säkrad. Om vi får en vinnare i Peru - Colombia måste vi hålla tummarna för att Argentina inte vinner över Ecuador och att Paraguay inte vinner med MINST 7-0. OM Argentina skulle vinna över Ecuador och Paraguay INTE skulle vinna med 7-0, blir det Play-off för Chile. Om det skulle bli en vinnare mellan Colombia - Peru, om Argentina skulle vinna över Ecuador och om Paraguay skulle lyckas vinna med 7-0 över Venezuela, skulle Chile bli utslagna vide ett oavgjort resultat mot Brasilien.



- Om Chile skulle förlora mot Brasilien med ett måls skillnad finns det fortfarande en möjlighet för Chile att gå vidare till VM om minst två av dessa scenarion skulle inträffa: Peru - Colombia slutar oavgjort, om Argentina inte vinner mot Ecuador och om Paraguay inte vinner mot Venezuela. Om ett av fallen inte skulle inträffa går Chile till Play-off. Om två eller fler av fallen inte skulle falla in blir Chile utslagna.



- Skulle förlusten bli större än med ett mål skulle det vara så gott som kört för Chile. Det som skulle krävas då är en vinnare mellan Peru - Colombia och att Argentina och Paraguay förlorar eller spelar oavgjort i sina matcher för att Chile skulle kunna ha en möjlighet till Play-off platsen.







Iván 'Bam Bam' Zamoranos kommentarer



Vi är alla överens om att en seger över Brasilien vore det absolut mest komfortabla, men det kan mycket väl räcka med ett oavgjort resultat mot Brasilien. Hur bär man sig då åt för att utmana dagens Brasilien på deras hemmaplan? När legendaren Iván ‘Bam Bam’ Zamorano pratade om Chiles möjligheter till VM-spel sade han följande:



“Det räcker med ett oavgjort resultat för oss. Det räcker med att Argentina spelar oavgjort och att Colombia och Peru spelar oavgjort. Argentina kan spela oavgjort, de har inte vunnit på länge och det är fullt möjligt att de spelar oavgjort. I sånt fall kvalificerar vi oss med ett oavgjort resultat. Därför ska vi spela för att klara oavgjort. Vi har inte Vidal, vi har inte Marcelo Díaz”.



Zamorano berättade om vilken taktik han skulle föredra att Chile spelade med:



“Detta landslag spelar alltid för att vinna och ibland är det inte bra. Det är bättre att vi spelar lugnt, på kontringar, fladdermustaktiken: med elva spelare hängandes på ribban” sa Zamorano skrattandes.



Vidare avslutade Zamorano med att avslöja vilka landslag som går vidare enligt hans böcker: “Det blir Brasilien, Uruguay, Chile och Colombia. Argentina spelar Play-off”.







Ett Chile utan Vidal



Som Zamorano nämnde är Vidal avstängd efter att ha blivit tilldelad ett gult kort senast mot Ecuador. Charles Aránguiz missade den senaste matchen på grund av en skada, dock var han med i den senaste träningen för att testa hur pass redo han var. Om Aránguiz är redo för spel kommer han med största säkerhet finnas med i det startande tremannamittfältet. Att Hernández startar är så gott som säkert. Är inte Aránguiz redo för spel i Sao Paulo blir det Francisco Silva och Felipe Guitérrez som gör Hernández sällskap i trion vars uppgift är att ge laget stabilitet samt frihet till den offensiva trion som består av Sánchez och Vargas på topp och med Valdivia släpandes i en klassisk Nr.10-roll. Resten av laget är så gott som intakt och följande elva kommer med största sannolikhet att synas från start:



Bravo

Isla, Medel, Jara, Beausejour

Aránguiz/Gutiérrez, Silva, Hernández

Valdivia

Vargas, Sánchez



Lagform: OFFFV







Motståndet: Brasilien



Brasiliens förbundskapten, Tite, är obesegrad i kvalet och är sedan tidigare kvalificerat till VM i Ryssland nästa sommar. För Brasilien blir detta mest en formell avslutning på kvalet samt en möjlighet att testa sina muskler mot ett motstånd som Tite själv påstår spela bäst fotboll i kontinenten, tillsammans med Brasilien:



“Chile är ett lag som jag gillar att se, tillsammans med Brasilien har de spelat bäst fotboll i det sydamerikanska kontinentet de senaste åren”





Tite är bekant med Valdivia sedan tidigare, då han var Valdivias tränare i Palmeiras. Om ‘El Mago’ Valdivia hade Tite följande att säga:



“Jag känner honom väl för att jag hade honom i Palmeiras. Han har en otrolig kvalitet och en formidabel kapacitet i passningsspelet. Vi måste passa oss för att inte ge honom utrymme”.



Det har spekulerats i sociala medier att Brasilien ska försöka se till att Chile kommer med till VM på Argentinas bekostnad på grund av Brasiliens rivalitet till Argentina. Att Brasilien inte ska göra sitt bästa mot Chile förnekar Tite bestämt: “Jag vill att tävlingen ska vara ärlig, därför spelar vi bra mot alla. Jag har vänner i Argentina, jag har stor respekt för José Pekerman i Colombia och jag erkänner Chiles kapacitet (som fotbollsnation).”



Senast mot Bolivia utförde Tite något som vissa chilenska journalister kallar för en övning med elvan som han förväntas starta mot Chile med. Att tolka från träningarna kommer endast två ändringar göras inför matchen mot Chile. Detta är elvan som Tite förväntas starta med:



Ederson

Alves, Marquinhos, Miranda, Sandro

Casemiro

Paulinho, Augusto

Coutinho, Jesús, Neymar



Lagform: FVVOO





Att Brasilien ska göra det lätt för Chile har även både Miranda och Gabriel Jesús dementerat:



“Det är inte vårt fel att Chile befinner sig i den situationen de gör. Vårt ansvar är att spela fotboll. När vi gick igenom en svår period fick vi ingenting gratis av någon. Vi har allt på egna meriter nu. Om Chile tar sig till VM blir det på deras egna meriter”, summerade Miranda.





Gabriel Jesús var alltmer hotfull i sina uttalanden inför matchen:



“Innan jag anslöt till landslaget pratade jag med honom (Bravo) och jag talade om för honom att om jag får en möjlighet att göra mål på honom så kommer jag att ta den. Han är en vän, han förtjänar allt han har uppnått”.



Även Gabriel Jesús är bekant med Jorge Valdivia sedan deras gemensamma period i Palmeiras: “Han (Valdivia) visade mig att han är en bra person, lugn och en riktig stjärna på fotboll. Han kommer att kämpa för sitt och jag för mitt”.







Egna tankar inför matchen:



Det är en mardröm att möta Brasilien i en avgörande match. Denna match betyder mer än endast avancemang till VM i Ryssland, utan dikterar även historian för den chilenska gyllene generationen. Då många nyckelspelare befinner sig på sin peak är nästa års världsmästerskap deras sista möjlighet att göra ett avtryck på den allra största scenen i fotbollsvärlden. Det är inte lite press på spelarna inför denna match och just det ser jag som positivt. När Chile har gått in i matcher med titeln som Sydamerikas mästare har det stundtals kunnat anats en viss nonchalans bland spelarna. Hungern som Bielsa planterade i spelarnas ryggmärg har varit som bortblåst, därför vi befinner oss i den situationen vi är i idag. Dock har spelarna visat att hungern väcks till liv när de ställs mot repen, som senast mot Ecuador. Ängsligheten var som bortblåst och vi fick se ett lag som endast hade en sak i tanken: vinst. Spelarna var vassa och distinkta i anfallet, något som verkligen kommer krävas mot Brasilien. Dock ber jag till försvarsgudarna att Medel och Jara är 100% fokuserade. Brasiliens anfall är helt fel grabbar att skänka en millimeter för mycket utrymme till. Isla och Beausejour har min fulla tillit då herrarna sällan gör kostsamma misstag och många gånger är nyckeln då anfallsspelet har kört fast sig när de kommer stormandes längst varsin kant. Det kommer krävas att de väljer ut sina löpningar mycket noga. Varje lagdel kommer att få slita in i benmärgen denna match. Spelarna är väl förberedda på kraven inför matchen och har rutinen som krävs. Med stor spänning, nervositet och Livescore i ena handen sätter jag mig på soffan inatt för att stötta 'La roja'.







Matchdetaljer



Var: Allians Parque, Sao Paolo, Brasilien.

När: Inatt 01:30.

Hur: Viasat Fotboll, Viaplay.



Domare: Roddy Alberto Zambrano Olmedo (Ecuador).







Vamos, vamos chilenos que esta noche tenemos que ganar (o empatar)!!!!