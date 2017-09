Primera División: Omgång 8 - Chivas tog säsongens första vinst

Den åttonde omgången spelades trots att landet drabbades av jordbävning. Tijuana har hittat formen, Chivas tog en efterlängtad vinst och Lobos föll i den drypande mattan.

Omgångens största match var mellanoch. En match som spelades i Hidalgo. Pachuca var klara förhandsfavoriter, trots att de kom till spel utan Urretaviscaya, Sagal, Puch och Victor Guzman. Franco Jara började dessutom på bänken. Pachuca kom till matchens första kvalificerade avslut. Erick Gutierrez satte Cotas reflexer på prov med en nick från nära håll som Rodolfo lyckades parera över målet till hörna. Michael Perez som spelade från start istället för Carlos Salcido dunkade in 0-1 på en hörnsituation. Kvarten senare ökade Javier Eduardo Lopez på till 0-2. Båda lagen ville spela anfallsfotboll. Gutierrez hade ett skott i den bortre stolpen, men närmare än så var aldrig Pachuca att få in ett mål i första halvlek. Pachuca såg spretigt ut, Jorge Hernandez tvingades på egen hand dra ett enormt lass i defensiven och Roberto De la Rosa fick väldigt lite understöd på topp. Innan halvleken var över hade Fierro även gjort 0-3. Franco Jara kom in med halvtimmen kvar istället för De la Rosa. Argentina ren nickade in 1-3.segertåg rullar vidare. I helgen vann de motmed 1-0. Carlos Sanchez stod för målet som kom till på det här viset. Carlos Sanchez bommade en straff i första halvlek. Monterrey har nu sex vinster och två oavgjorda efter de åtta spelade omgångarna i ligan. Ett imponerande facit. De står på 20 poäng och bör ha säkrat en plats i slutspelet om de vinner två matcher till av de resterande nio matcherna i seriespelet.Bra går det även för, som i helgen tog tre poäng mot. Silvio Romero ordnade ledningen åt América redan i den sjätte matchminuten med det här kyliga avslutet. América såg välbalanserat ut. De avvärjde Veracruz anfall bra, bjöd på flera fina anfall och Marchesin användes som libero. Silvio Romero språngnickade in 2-0 i andra halvlek. Kristian Alvarez drog på sig det röda kortet i slutet av matchen. Han missar därför Veracruz match mot Lobos BUAP i nästa omgång. Diego Lainez spelade sin första ligamatch från start för säsongen. Han har dessutom bytt från nummer 340 till 34.Omgångens målrikaste match finner vi i Puebla därförlorade motmed 1-3. I den vattenfyllda gräsmattan var det hemmalaget som manglade på med anfall i matchinledningen. De stora mängderna vatten påverkade kvalitén på spelet. Raul Ruidiaz gjorde både 0-1 och nickade in 0-2 kort därefter. Diego Valdes som har ryktats till Montpellier stötte in 0-3 på ett inåtskruvat inlägg. Luis Advincula sköt in 1-3 i början av andra halvlek. Lobos-försvararen Godinez visades ut på övertid. Han missar därför matchen mot Veracruz i nästa omgång.har det fortsatt motigt. I Mexiko City förlorade de motmed 0-2. Juan Manuel Iturbe gjorde sin första match från start sedan han kom till "Xolos". Gustavo Bou ordnade 0-1 åt Tijuana på det här viset i början av andra halvlek. På övertid sprintade Luis Angel Mendoza in 0-2. Miller Bolaños väntar fortfarande på att få debutera.tog tre mycket viktiga poäng mot. Elias Hernandez som kämpar för att ta en fast plats i landslaget satte 0-1 via den högra stolpen. Med halvtimmen kvar av ordinarie matchtid gav Alexis Perez spänning i matchen. Han satte kvitteringen. Oerhört viktig vinst för Gustavo Diaz. Det här var hans första match sedan han tillsattes som tränare för Leon.spelade 0-0 mot. Mållöst blev det även i matchen mellanochMatchen mellanochhar blivit uppskjuten.