Columbus Crew SC flyttas till Austin, Texas?

Columbus Crew SC:s ägare Anthony Precourt överväger att flytta klubben till Austin, Texas. Anledningen är att Precourt anser att klubben har halkat efter jämförbara klubbar i MLS och att klubben behöver en nybyggd och mer centralt placerad arena. En flytt till Austin skulle i såna fall sannolikt göras till säsongen 2019.

För första gången på länge kan en klubb i MLS vara på väg att byta stad. Anthony Precourt, som genom sitt bolag Precourt Sports Ventures, LLC (PSV) äger Columbus Crew SC, har bekräftat att han överväger att flytta klubben från Columbus till Austin, Texas. Anledningen är att klubben enligt honom har halkat efter jämförbara "mid-market-klubbar" i MLS som Portland Timbers, Sporting Kansas City och Orlando City SC vad gäller publiksiffror, sålda säsongsbiljetter, sponsorintäkter och genomslag i staden. Precourt har även dömt ut Crews arena MAPFRE Stadium som föråldrad och dåligt placerad. En förutsättning för att Crew ska bli kvar i Columbus är enligt Precourt att en centralt belägen arena byggs i staden inom kort. MAPFRE Stadium öppnades 1999 och var MLS:s första "soccer-specific stadium", men står sig slätt på de flesta punkter jämfört med de mer nybyggda arenorna i MLS.MLS:s kommissionär Don Garber har uttalat sig i frågan och säger att "Despite PSV’s significant investments and improvements on and off the field, Columbus Crew SC is near the bottom of the League in all business metrics and the Club’s stadium is no longer competitive with other venues across MLS. The League is very reluctant to allow teams to relocate, but based on these factors, we support PSV’s efforts to explore options outside of Columbus, including Austin, provided they find a suitable stadium location." Columbus publiksnitt på 15,439 under 2017 är tredje sämst i MLS och långt under ligans publiksnitt på 21,918. Resultatmässigt har man däremot gjort en godkänd säsong. Laget, som tränas av den gamle Hammarbytränaren Gregg Berhalter, ligger på femte plats i Eastern Conference och har säkrat en plats i slutspelet.Senast en klubb i MLS bytte stad var 2006, då det dåvarande San Jose Earthquakes flyttade till Houston och blev Houston Dynamo. Austin är USA :s största stad som inte har något lag i någon av Nordamerikas "major leagues". De har i dagsläget heller inget professionellt fotbollslag, men däremot ska ett Austinbaserat lag göra inträde i USL till säsongen 2019. Ifall Columbus Crew SC flyttar till Austin skulle USL-laget då kunna fungera som deras "affiliate", dit unga och bänkade spelare kan lånas ut för att få speltid.Ifall en flytt blir av kommer den troligen göras till säsongen 2019 och initialt kommer laget få spela på en temporär hemmaarena i en eller två säsonger. Därefter hoppas man att en nybyggd arena i Austin ska stå klar.