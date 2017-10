Sammanfattning, omgång 33 (sista grundserieomgången)

Johan Dykhoff sammanfattar den sista omgången av grundserien i MLS och blickar fram mot slutspelet.

Nu är 2017 års grundserie i MLS till ända och slutspelet står därmed för dörren. Den sista grundserieomgången spelades söndag eftermiddag amerikansk tid och den innehöll ett helt gäng intressanta matcher. Jag befann mig på Citi Field ute i Queens och såg New York City FC, med David Villa i spetsen, spela 2-2 mot Columbus. En mer utförlig rapport från den matchen kommer inom ett par dagar.Inför omgången var alla slutspelsplatser utom en klara, och det var den sjätte och sista platsen i Western Conference som San Jose Earthquakes, FC Dallas och Real Salt Lake fajtades om. Det slutade med att San Jose plockade den platsen tack vare ett övertidmål av Marco Ureña i matchen mot Minnesota. Övriga lag som är vidare till slutspel från Western Conference är Portland Timbers, Seattle Sounders FC, Vancouver Whitecaps FC, Houston Dynamo och Sporting Kansas City. Det innebär att Vancouver Whitecaps FC får möta San Jose Earthquakes på hemmaplan i sin knockout-match medan Houston Dynamo får möta Sporting Kansas City hemma på BBVA Compass Stadium. Värt att påpeka från Western Conference är dels att Los Angeles Galaxy kom sist inte bara i sin conference utan i hela ligan och att FC Dallas, som tidigare under året såg ut att vara ligans bästa lag, missar slutspel.I Eastern Conference var det redan klart att Toronto FC säkrat förstaplatsen och segern i grundserien. I och med att de kryssade mot Atlanta slog de också poängrekord i MLS. Toronto spelade ihop 69 poäng i årets grundserie, vilket är en poäng mer än vad det tidigare rekordhållarlaget Los Angeles Galaxy tog säsongen 1998. Utöver Toronto FC är New York City FC, Chicago Fire, Atlanta United FC, Columcus Crew SC och New York Red Bulls vidare till slutspel från Eastern Conference. Chicago Fire möter New York Red Bulls på hemmaplan i sin knockout-match medan Atlanta United FC tar emot Columbus Crew SC hemma på Mercedes-Benz Stadium.Knockout-matcherna spelas i mitten av den här veckan och det i form av enkelmöten. På onsdag är det Chicago Fire - New York Red Bulls och Vancouver Whitecaps FC - San Jose Earthqakes och på torsdag spelas Atlanta United FC - Columbus Crew SC och Houston Dynamo - Sporting Kansas City.På det individuella planet kan man lyfta fram att Nemanja Nikolic från Chicago Fire med sina 24 mål vann skytteligan och Sacha Kljestan från New York Red Bulls försvarade sin assistkungstitel med 17 stycken.Nedan följer en sammanfattning av den sista grundserieomgången.Mål: 1-0 Yamil Asad (31, str.), 1-1 Jozy Altidore (60), 2-1 Josef Martínez (74), 2-2 Sebastian Giovinco (84)Mål: 1-0 Paul Arriola (44), 1-1 Michael Murillo (68), 1-2 Gonzalo Verón (75)Utvisning, D.C. United: Luciano Acosta (70)Mål: 0-1 Diego Fagúndez (19), 1-1 Patrice Bernier (45, str.), 1-2 Krisztián Németh (46), 2-2 Matteo Mancosu (90), 2-3 Kelyn Rowe (90)Mål: 0-1 Ola Kamara (11), 1-1 David Villa (18), 2-1 David Villa (45), 2-2 Josh Williams (58)Mål: 1-0 Ilsinho (3), 2-0 "Fafà" Picault (6), 3-0 C.J. Sapong (26), 4-0 "Fafà" Picault (38), 5-0 Ilsinho (63), 5-1 Dom Dwyer (72), 6-1 C.J. Sapong (74)Mål: 0-1 Michaël Ciani (2), 1-1 Roland Lamah (37), 2-1 Matt Hedges (41), 3-1 Roland Lamah (49), 4-1 Michael Barrios (68), 5-1 Mauro Díaz (73, str.)Utvisning, Los Angeles Galaxy: Clément Diop (71)Mål: 1-0 Luis Silva (3), 2-0 Brooks Lennon (41), 2-1 Ike Opara (89)Mål: 1-0 Kendall Waston (29), 1-1 Liam Ridgewell (32), 2-1 Darren Mattocks (48)Mål: 1-0 Danny Hoesen (15), 1-1 Jérôme Thiesson (36), 2-1 Chris Wondolowski (55), 2-2 Francisco Calvo (81), 3-2 Marco Ureña (90)Mål: 1-0 Will Bruin (9), 2-0 Nicolás Lodeiro (64, str.), 3-0 Nicolás Lodeiro (90)Utvisning, Seattle Sounders FC: Clint Dempsey (24)Utvisning, Colorado Rapids: Axel Sjöberg (62)Mål: 1-0 Leonardo (2), 2-0 Romell Quioto (68), 3-0 Mauro Manotas (75)Sebastian Giovincos mål mot Atlanta. Klicka här för att se målet!