Blir La Bombonera räddningen för Argentina?

Argentina har ett utsatt läge i VM-kvalet och för första gången på 20 år kommer en kvalmatch spelas på La Bombonera när Peru gästar.

Torsdag 22:00

Torsdag 23:00

Fredag 01:30

Fredag 01:30

Fredag 01:30

Med två omgångar kvar av det sydamerika nska VM-kvalet ser läget prekärt ut för flera av kontinentens stora fotbollsnationer. Inte minst gäller det vice världsmästarna Argentina som parkerar på en femteplats i tabellen, vilket just nu innebär playoff mot Nya Zeeland i november. Med tanke på hur jämnt det är kring strecken krävs det troligtvis segrar mot både Peru hemma och Ecuador borta för att säkra en plats till VM nästa sommar.Matchen mot Peru spelas natten mot fredag svensk tid. Det argentinska fotbollsförbundet AFA fick igenom ansökan hos konfederationen CONMEBOL om att flytta matchen från River Plates hemmaarena El Monumental till Boca Juniors La Bombonera. Det händer mycket sällan att Argentina spelar landskamper där men man har aldrig förlorat en tävlingsmatch på La Bombonera tidigare. Framförallt spekuleras det friskt kring hur förbundskapten Jorge Sampaoli ska formera innermittfältet där Leandro Paredes från Zenit S:t Petersburg ser ut att starta på bekostnad av Milans Lucas Biglia. En annan överraskning kan bli att Boca Juniors Darío Benedetto startar på topp på sin hemmaarena. Vad gäller Peru så är det ett lag i mycket god form som har den fjärde och sista direktplatsen till VM inför omgången. Man har vidtagit grundliga försiktighetsåtgärder som bland annat innebär egna vattenflaskor eftersom man inte vill riskera att de blir spetsade med någon substans. I potten finns en VM-plats för första gången sedan 1982.Parallellt med matchen i Buenos Aires spelas två viktiga matcher mellan lag som alla har en chans att nå VM fortfarande. Regerande Copa América-mästarna Chile tar emot Ecuador i en riktig ödesmatch. Chilenarna ser mycket svajiga ut efter förluster mot Paraguay hemma med hela 3-0, samt borta mot Bolivia med 1-0, under de två senaste omgångarna. Håller La Roja på att spela sig bort från en VM-plats? Inför de avslutande omgångarna ligger laget sexa, utanför VM.Samtidigt tar Colombia emot Paraguay inför ett fullsatt El Metro i Barranquilla. Los Caféteros säkrar en plats i VM vid seger och förbundskapten José Pékerman har en ordinarie och på pappret mycket stark trupp att tillgå. Paraguay har sprattlat till mot slutet men lyckades inte följa upp 3-0-segern borta mot Chile på ett bra sätt då det blev förlust hemma mot Uruguay i omgången efter. Mycket talar för att biljetten till Ryssland förlorades där.Även Uruguay kan bli klart för VM om man besegrar Venezuela borta i San Cristóbal. Det låter som en enkel match mot ett avhängt motstånd som dessutom är betydligt svagare på pappret. Dock har de vinröda lyckats skrälla några gånger. Bland annat har Venezuela spelat oavgjort mot Colombia hemma, och två gånger om mot Argentina. Just nu är fotbollsframgångarna något positivt landet kan visa upp för övriga världen, inte minst med tanke på U20-landslagets VM-final mot England, och en seger för Uruguay är inte på något sätt given.Kvalkvällen inleds dock på Hernando Siles i La Paz där Bolivia tar emot den överlägsna ettan Brasilien i en match som enbart är av akademisk betydelse. Bolivia har aldrig varit riktigt nära att utmana om en plats i VM medan brassarna ångat på och malt ned allt motstånd. Historien har visat att det mesta kan hända på denna arena och Brasilien lär inte gå för fullt med tanke på matchens ringa betydelse. Både Argentina och Chile har förlorat i La Paz tidigare i kvalet.Bolivia - BrasilienVenezuela - UruguayArgentina - PeruChile - EcuadorColombia - Paraguay