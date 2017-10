Nytt fiasko för Argentina - riskerar missa VM

Argentina fick bara 0-0 hemma mot Peru och ligger utanför VM inför den sista omgången.

Risken att vice världsmästarna Argentina missar VM nästa sommar blev än större natten mot fredagen. Peru lyckades, med hjälp av en ogenomtränglig försvarsmur, hålla 0-0 på La Bombonera i Buenos Aires och se till att argentinarna måste ta poäng och helst vinna borta mot svårspelade Ecuador . Den argentinska offensiven såg uddlös ut under första halvlek och det var först i början på andra som skärpan började sätta sig. Perus målvakt Pedro Gallese gjorde några riktigt fina parader, framförallt på skott från Boca-anfallaren Darío Benedetto, yttern Alejandro "Papú" Gómez, och lagkaptenen Lionel Messi. Messi hade en stolpträff bara några minuter efter paus. Med dryga kvarten kvar drogs Gómez ned i straffområdet och ville ha straff men den brasilianske domaren Wilton Pereira Sampaio friade. Precis som den 31 augusti 1969 spelade Peru kanske bort Argentina från ett VM-slutspel genom att nå oavgjort på La Bombonera.Ett annat lag som var pressat inför omgången var regerande Copa América-mästarna Chile som låg sexa och därmed inte på en VM-plats. Denna gång skulle La Roja dock få en chans att komma tillbaka då Ecuador definitivt eliminerades från chansen att gå vidare. Mitt i första halvlek avancerade Jorge Valdívia in i straffområdet på vänsterkanten innan han spelade bollen snett inåt bakåt där Eduardo Vargas stänkte in 1-0. Med fem minuter kvar av matchen skakades hemmapubliken på Estadio Monumental David Arellano, till vardags hemmaarena för Colo Colo, av att inhopparen Romario Ibarra kvitterade med ett lågt skott. Dock skulle Alexis Sánchez bli Chiles hjälte denna kväll då han bara minuten senare slog in en målvaktsretur i öppet mål. Resultatet 2-1 innebar att Chile lämnade över sjätteplatsen till Argentina och klättrade upp på en tredjeplats i tabellen. Uruguay hade chansen att bli helt klart för VM om man besegrade Venezuela på bortaplan. En väldigt sömnig historia i San Cristóbal slutade dock mållöst men de ljusblå säkrade ändå minst en playoff-plats. Även Colombia kunde ha säkrat en VM-plats och med drygt tio minuter kvar såg man ut att göra just det då Radamel Falcao lobbade in 1-0 hemma mot Paraguay. Paraguay reste sig dock och inhopparna Òscar Cardozo och Antonio Sanabria lyckades med varsitt sent mål se till att laget sensationellt vände på steken och är med i kvalet inför den sista omgången.Förra omgången lyckades Colombia bryta Brasilien s svit på nio raka kvalsegrar när man spelade 1-1 i Barranquilla. Denna omgång spelade brassarna oavgjort för andra matchen i rad när Bolivia lyckades hålla 0-0 i den för tabellen betydelselösa tillställningen på Hernando Siles i La Paz. Framförallt blev matchen en strid mellan hemmalagets målvakt Carlos Lampe och de bägge anfallarna Gabriel Jesus och Neymar. Lampe radade upp spektakulära räddningar och bollen ville inte in. Brasilien gjorde därmed bland annat Chile och Argentina sällskap bland lag som inte lyckats vinna sina kvalmatcher borta mot Bolivia denna gång.Inför avslutningen natten mot onsdag räcker det med oavgjort för Uruguay hemma mot Bolivia för att säkra en biljett till Ryssland. Bakom dem parkerar i tur och ordning Chile, Colombia, Peru, Argentina och Paraguay som alla ligger inom ett spann på två poäng och slåss om två direktplatser och en playoff. Argentina har bortamatch mmot Ecuador som trots det avhängda läget i tabellen alltid bjuder motstånd hemma i Quito. Colombia och Peru ställs mot varandra och för Chile väntar tuff bortamatch mot Brasilien i en repris från åttondelsfinalen i senaste VM. Paraguay kan mycket väl blanda sig i det hela om man vinner hemma mot Venezuela.Brasilien - Bolivia 0-0Venezuela - Uruguay 0-0Argentina - Peru 0-0Chile - Ecuador 2-1Colombia - Paraguay 1-2