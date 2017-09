Arsenal Weekly

När jag vaknade imorse kändes det som upp-och-ner-vända världen på riktigt. Den här säsongen har vi alltså spelat ligapremiär på en fredag och nu en torsdagsmatch i Europa. Vad är det som pågår? Har vi klätt oss i vitt och börjat imitera grannarna i norr? Nä fyfan.När “Världens bästa dåliga låt” av Bob Hund dök upp i lurarna nån gång i måndags reste sig näshåret och det oundvikliga började formas i huvudet. Är det här något bra alls? Att kriga sig igenom ett gruppspel och ett slutspel med enbart en plats i Champions League i potten, något man oundvikligen satsar på att nå på helt annat håll? Så vad mer ger det här med torsdagar? Ärtsoppa och punsch känns långt borta, dock, lite bling, rastning av ett antal spelare som i vanliga fall inte spelar förstafiol men kanske framförallt en europeisk titel, även om fel, är vi inte bortskämda med.I andra vågskålen lägger vi en trött trupp, skaderisker, felfokus och matcher långt hemifrån. Borscht och vodka i Vitryssland en torsdagkväll i slutet av september. Kunde kanske varit värre? Man kan också ge sig in på spåret att vi ändå alltid åker ut i åttondelsfinal i Champions League så att vara närmre en titel kanske inte är fel även om det är en andrahandsturnering.Nåja, det kom tyskar till London igårkväll. Lite för många, som uppträdde lite illa och tog sig lite friheter som inte riktigt passade lilla Europa League . Ett fantastiskt bortafölje minst sagt. Något mer vana, eller kanske kräsna, klubbar inte kan ställa upp med medan Köln (och även MFF när det begav sig i CL) verkligen får en boost och blir ett svunnet avundsvärt inslag i ett lite trött fotbollseuropa.Efter en säker seger mot Bournemouth i helgen tystnade kritikerrösterna temporärt, kanske inte så mycket för att något blivit bättre utan mer för att de samlar ny kraft och bidar sin tid i väntan på söndagsmatchen mot Chelsea . Tystnaden verkar vara något som klubben längtat efter och om man har klubbens bästa i intresse något man borde värna om åtminstone ett tag till?I helgen visade Lacazette vilken klass han har på avsluten när han tjångade in 2-0. Sead Kolasinac ville inte vara sämre och bara ett par minuter efter inhoppet igår så smällde han dit en kompromisslös volley som startade vändningen. Hur obekvämt det än är att genomleva ett Arsenal skt transferfönster så kan man detta året inte klaga på kvalitén som numera huserar i London. Det borde dock varit någon til.Tysken, som huserar i Japan numer, hälsade igårkväll att han hade hade velat spela 45 minuter för Köln och 45 för Arsenal om han finge välja. En fantastisk spelare som aldrig riktigt kom till rätta i Arsenal men verkar ha knutits hårt till klubben, såpass att han vill dela upp sin tid mellan oss och ursprungsklubben.Medlaren som sytt ihop ett stort antal transfers åt Arsenal lämnar klubben till förmån för nyanställde Huss Fahmy. Law får ta på sig en stor del av de långdragna förhandlingar som Arsenal tenderar att hamna i samtidigt som han kanske inte fått den uppskattning som han borde för andra transfers. Fahmy verkar inte vara en direkt ersättare utan mer någon slags advokat som håller reda på att allt går rätt till. Arsenal behöver helt enkelt hitta en riktig ersättare pronto.Det hintades redan i början av sommaren om att Wenger inte ville binda sig till en trebackslinje utan ville ha möjligheten att använda den gamla fyrbacksmodellen. Igår fungerade inte Holding alls och i halvlek valde Wenger att byta ut honom och strukturera om laget. Tidigare har fransmannen fått mycket kritik om hans sätt att coacha laget under match, detta trots ofta ganska lyckade byten. Kanske har dessa inte varit nog i kritikernas ögon som velat se mer taktiska förändringar än de i personal och nu fick vi se ett tydligt systembyte, tidigt i matchen tillsammans med ett byte som ändrade riktningen. Tystnar kritiken nu?Chilenarens vare eller ickevara under slutet av sommaren var en het potatis men Wenger har genomgående visat klass och pratat om Alexis fokus och att han kommer att leverera 100%-igt även om hans kontrakt är på upphällning. Så även i veckan. Ska man gissa på att det kommer att fortsätta att ältas även nästa vecka? Igår visade Alexis vilken klass han har i ögonblicket även om större perioder av matchen var fruktansvärt frustrerande att titta på.Jag har längtat. Grabben som är Arsenal through and through är tillbaka i tröjan och på planen. Det är svårt att inte hänga på honom nån slags ledarskapsmantel och tvinga hans återkomst att gå fortare än vad det ska. Igår fick man se en glimt av det som är hans briljans och hans potentiella fall. En liten klack till Nelson, ett försök till one-two med Giroud och sen det där potentiella fallet, när han petar bollen framåt och är en mikrosekund före motståndaren som missar bollen men klipper hans fötter. Oavsett är det spännande att ha honom tillbaka i laget.Jag känner mig tveksam till hans försvinnande från Arsenal men tydligen är det trevligare att sitta 89 minuter på bänken i Liverpool än att spela från start i Arsenal.