Aston Villa vs Fulham 2-1 - En "tysk" insats säkrade en minnesvärd seger

En reaktion efterfrågades, och en reaktion blev det. Hög press och maxlöpningar gav en stärkande seger mot en svår motståndare och den tyska Gegenpressen hade tillslut nått Birmingham.

Hemmalaget såg revanschlystet ut och man satte tonen direkt. Likt hungriga lejon på savannen jagade man ett Fulham som skärrat blottade strupen under matchens inledande minuter.

Planen var tydlig: Att störa Fulham tidigt i uppspelsfasen, försvara planens centrala ytor, och tvinga dem att spela med ett längre passningsspel förbi sina spelskickliga mittfältare.



Aston Villa påminde inte alls om det lag som åkte tomhänta från Wolverhampton för en vecka sedan.

Istället visade man upp en tydlig beslutsamhet värdigt ett topplag i The Championship och man lyckades gång på gång sätta sitt nykomponerade anfallspar, Kodija och Onomah, i arbete med passningar förbi ett skakat Fulham mittfält.

Villa lyckades etablera ett tryck som kulminerade i matchens första fullträff, efter att en välslagen Hourihane frispark hittade in till en framrusande John Terry i den 22:e minuten.



Men trots en första halvlek full av positiva intryck skulle man gå till halvtid med en bitter eftersmak.

En frispark på stopptid, från norske Stefan Johansen, lamslog ett chockat Villa Park och gästerna rånade hemmalaget på sitt momentum in till pausvilan.



Hade det varit i början av säsongen hade risken för ett Villa som låtit sig påverkas av matchens ologiska matchutveckling varit överhängande, men det är tydligt att det här är ett förändrat Villa.

Redan fyra minuter in på andra halvlek, tack vare fortsatt hög press och konsekvent passningsspel, kunde Adomah frispelas och återta ledningen.



Trots viss antydan till gamla dåliga vanor under matchens slutminuter, där man stundtals lämnade bollinnehavet helt åt gästerna, kändes segern, med undantag för en spektakulär Johnstone parad i den 53:e minuten, aldrig riktigt hotad. Visst, Fulham etablerade tryck men fantasilösa inläggsförsök var en regel mer än ett undantag och Villa kunde bekvämt rensa undan i väntan på att den tjocka damen skulle ta ton.



Tankar

En insats som inger hopp och tro på att det här laget börjar hitta rytmen. Man tog tag i taktpinnen från minut ett för att aldrig släppa den under de samtliga 94 minuterna, något vi Villa supportrar inte varigt allt för bortskämda med de senaste åren.

Ett kort minne är en nyckel i en intensiv serie som The Championship och det visade man prov på idag. En av säsongens starkaste insatser som skvallrar om en spännande fortsättning.

Låt oss hoppas att vinden har vänt förevigt och att Villa kan befästa sin plats i toppen.

0 KOMMENTARER 101 VISNINGAR 0 KOMMENTARER101 VISNINGAR ISAK BERGH

2017-10-21 18:17:16

