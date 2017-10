Steve Cotterill måste hitta ett sätt för Birmingham att kunna vinna, eller åtminstone ta poäng, i bortamatcherna.

Uddlöst Birmingham förlorade igen borta

Millwall vann hemma på The Den med 2-0 mot ett uddlöst Birmingham som inte kom upp till den klass laget visade senast hemma mot Cardiff.

Steve Cotterill hade lyckan med sig som ny Birmingham-manager att vinna sin första match förra veckan mot dåvarande ligaledarna Cardiff hemma mot St Andrew’s. Frågan var om han skulle kunna upprepa detta på bortaplan mot Millwall. Ingen tidigare manager i Birmingham har vunnit två raka när de tog över sedan Terry Cooper gjorde det 1991.



Cotterill ställde upp med samma lag som besegrade Cardiff. Enda skillnaden var att Jeremie Boga fanns på bänken i stället för Stephen Gleeson.



Birmingham började nervöst och hade svårt att få kontroll över spelet. Enda chansen i första halvlek kom mot slutet när Isaac Vassell fick en fin passning från David Davis men kunde inte få bollen på mål.



Bara två minuter in i andra halvlek kunde Millwall ta ledningen genom ett självmål från Maxime Colin i en närkamp med Steve Morison. Biminghams mittförsvare Michael Morrison och Marc Roberts kunde ha skött försvarandet bättre.



Jota, som bara spelat en match tidigare för Birmingham innan han skadades, kom sedan in i stället för Jacques Maghoma. Även Lukas Jutkiewicz kom in för Cheikh Ndoye och Birmingham gick över från 4-3-3 till 4-4-2.



Men i 76:e minuten kunde Millwall ta ledningen med 2-0 efter att Lee Gregory, som varit bra hela matchen, byggde upp ett spel där Ryan Tunnicliffe kunde få in bollen bakom Tomasz Kuscszak.



Chelsea-lånet Jeremie Boga kom in i stället för Che Adams.



Inga Birmingham-spelare förmådde dock att lyfta laget och det blev ännu en förlust på bortaplan, laget har nu förlorat sex av sju bortamatcher denna säsong.



Birmingham är fortfarande nära nedflyttningslagen medan Aston Villa, efter att ha besegrat Fulham, har nu tagit sig in på play-off-plats. De två lagen möts nästa söndag hemma på St Andrew’s.



KRO



KOMMANDE MATCHER

Söndag 29 oktober, kl 13.00: Birmingham City-Aston Villa

Onsdag 1 november, kl 20.45: Birmingham City-Brentford

Lördag 4 november, kl 16.00: Barnsley-Birmingham City

Lördag 18 november, kl 16.00: Birmingham City-Nottingham Forest

Onsdag 22 november, kl 20.45: Middlesbrough-Birmingham City

Lördag 25 november, kl 16.00: Sheffield United-Birmingham City



SPELADE MATCHER

Millwall-Birmingham City 2-0 (0-0)

Målen: 1-0 Maxime Colin (självmål), 2-0 Ryan Tunnicliffe.

Laget: Tomasz Kuszczak – Maxime Colin, Michael Morrison, Marc Roberts, Jonathan Grounds – David Davis, Maikel Kieftenbeld, Cheik Ndoye (Lukas Jutkiewicz, 70) – Che Adams (Jeremie Boga, 77), Isaac Vassell, Jacques Maghoma (Jota, 63).

Outnyttjade avbytare: Connal Trueman, Harlee Dean, Craig Gardner, Sam Gallagher.





2017-10-22 11:56:27

