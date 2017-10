Inför: Chelsea - Watford

Årets överraskningslag Watford gästar mästarna på Stamford Bridge i lunchmatchen för den nionde omgången av Premier League.

Tre raka utan vinst, varav två förluster, är resultatraden för de regerande mästarna de senaste veckorna. Antonio Contes mannar har tappat fotfästet efter en hyfsad inledning på säsongen och går nu upp i en måstematch för att hänga med i toppen mot formstarka Watford . Motståndarna, som har flugit högt under nye tränaren Marco Silva i säsongsinledningen, kommer i gott slag till Stamford Bridge och Chelsea har onekligen en tuff uppgift framför sig.Förutom jättefiaskot i premiären mot Burnley så hade Chelsea inlett säsongen på ett övertygande sätt, med bland annat bortasegrar mot både Tottenham och Atletico Madrid, men har nu två raka förluster i ligan och kommer senast från en dramatisk Champions League -drabbning med Roma som man med lite tur lyckades spela oavgjort, 3-3, i. Skador på nyckelspelarna Álvaro Morata och N'Golo Kanté har ställt till det, men det har varit ett underpresterande lag som Antonio Conte förfogat över de senaste veckorna. Förlusten senast i Premier League mot jumbon Crystal Palace var undermålig och försvarsspelet har sett darrigt ut. Nu har man en bra chans att studsa tillbaka på hemmaplan mot Watford, en match som man är tvungna att vinna för att hänga på Manchester-lagen i toppen av tabellen.Läget i laget är egentligen oförändrat från Roma-matchen, där Álvaro Morata gjorde en efterlängtad comeback från sin korta skadefrånvaro. Kanté är fortfarande inte tillgänglig för spel, och även nyförvärvet Danny Drinkwater och Victor Moses beräknas vara borta med skador. David Luiz förväntas vara tillgänglig trots att han utgick med en känning i vaden i matchen mot Roma så sent som i onsdags. I övrigt ska det vara en frisk, men hårt matchad och möjligtvis sliten, trupp som Conte har att tillgå. Conte bekräftade på presskonferensen inför matchen att han har lite huvudbry angående laguttagningen med tanke på det tuffa spelschemat och slitna spelare:"Ärligt talat, för tillfället kan jag inte berätta något om startelvan för imorgon" sa Conte."Vi har många tveksamma. Jag hoppas på att försöka återhämta vissa spelare under de närmaste 24 timmarna."Det finns lite frågetecken angående hur han ska formera backlinjen, med tanke på den senaste tidens svaga prestationer från flera håll. Både Antonio Rüdiger och Andreas Christensen har gjort det bra när de har fått chansen, medan normalt sett ordinarie kapten Cahill och Azpilicueta har sett darriga ut. I övrigt känns startelvan given, och valet mellan Willian och Pedro borde falla på den sistnämnde som har visat upp klart bättre form än Willian, som inte har gått att känna igen. Formationsbytet till 3-5-2 snarare än det sedvanliga 3-4-3 som vi har sett i vissa matcher där Conte viljat ha mer tyngd på mittfältet, mot till exempel Manchester C ity och nu senast Roma, har inte fallit särskilt väl ut och jag förväntar mig att han återgår till det som lyckades så bra under hela förra säsongen.Förväntad startelva:(3-4-3) Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger; Zappacosta, Bakayoko, Fabregas, Alonso; Pedro, Morata, HazardVåra motståndare, under ledning av Marco Silva, har haft en stark start på säsongen och förra helgens 2-1-seger över Arsenal placerar dom som fyra i tabellen, två poäng före Chelsea. Den enda riktiga plumpen i registret kom på hemmaplan mot Manchester City där man åkte på däng med 0-6. Annars så har man en fin resultatrad, med kryss hemma mot Liverpool och vinst borta mot Southampton som de mest imponerande resultaten."Watford gör det bra, de hade ett riktigt bra transferfönster och stärkte truppen mycket bra. Det kommer bli en svår match imorgon eftersom Watford är ett bra lag, de har en bra position i tabellen och är entusiastiska" var Contes ord om motståndarna.Inför denna matchen har de inte heller några nya avbräck. Cathcart, Chalobah och Isaac Success är långtidsskadade. Kaboul and Sebastian Prödl är också borta med skador sedan tidigare.Möjlig startelva:(3-4-3) Gomes; Mariappa, Kabasele, Britos; Kiko, Capoue, Doucouré, Holebas; Richarlison, Cleverley, DeeneyEn lite svårtippad match, men som Chelsea ändå förväntas dominera och styra från start. Man ska vara numret större än Watford, trots sin negativa formkurva och Watfords positiva sådan. Firma Hazard och Morata avgör.Matchen startar redan klockan 13.30 och visas på Viasat Sport Premium och Viaplay.