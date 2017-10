Förhoppningsvis blir inte Kante borta länge.

Kante skadad under landslagsuppehållet

Efter att först Morata skickats hem från landslagsuppdraget kommer nu nästa smäll för Chelsea, då N’Golo Kante också skadat sig under Frankrikes match mot Bulgarien.





I nuläget har det inte kommit in några uppgifter om hur allvarlig skadan på Kante är, men fransmannen grinade riktigt illa och tog sig mot baksidan av låret när han haltade av planen i den 34:e minuten.



Förhoppningsvis är skadad inte så allvarligt, men i nuläget kan man inte annat än att befara det värsta.

