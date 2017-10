Blandad lycka för Liverpoolspelarna i VM-kvalet

Veckans kvalspel till nästa sommars världsmästerskap i Ryssland bjöd på höga toppar och djupa dalar för de inblandade Liverpoolspelarna.



En drog baksidan mot Kap Verde och en säkrade spel i landets första världsmästerskap sedan 1990 och fyllde Tahrirtorget med tusentals firande supportrar. Det var verkligen blandad lycka för de röda i VM-kvalet.Jordan Henderson och Alex Oxlade-Chamberlain fick båda chansen från start när England säkrade sin VM-biljett efter ett sent 1-0-mål av Harry Kane mot Slovakien i torsdags. När Litauen sedan avverkades på söndagen spelade Henderson samtliga minuter igen och Daniel Sturridge fick komma in med dryga 20 minuter kvar att spela.Alla tre startade i förra veckans 3-1-vinst mot Skottland där Dominic Solanke noterades för ett av målen. Samme Solanke hoppade in i gårdagens seger mot Andorra. Joe Gomez och Trent Alexander-Arnold fick spendera hela tisdagskvällen sittandes på kvisten.Walesarnas VM-drömmar krossades i och med måndagens 0-1-förlust mot Irland hemma i Cardiff Wayne Hennessey startade för hemmalaget vilket betydde att Danny Ward förpassades till bänken och Ben Woodburn hade svårt att bryta mönstret efter sitt inhopp i den 65:e minuten.Skottland spelade oavgjort borta mot Slovenien i söndags, ett resultat som omöjliggjorde skotskt avancemang till VM-slutspelet. Andy Robertson spelade hela matchen.Brasilien hade redan poängen som krävdes för VM-avancemang innan matchen borta mot Chile men det stoppade inte brassarnas tränare Tite från att starta med Philippe Coutinho på tisdagskvällen. Matchen vanns med 0-3 och Roberto Firmino ersatte sin lagkompis från Liverpool i stormötets slutskede.Duon anländer till Melwood i morgon torsdag, endast 48 timmar innan Liverpool tar emot Manchester U nited på Anfield på lördag förmiddag. Coutinho och Firmino kommer att färdas den 12-timmar långa resan tillbaka till Storbritannien med privatflyg som finansieras av klubben.Mohamed Salah skrevs in i historieböckerna när han i den 95:e minuten sköt Egypten till landets första världsmästerskap sedan Italien-VM -90 på straff. Målet gav egyptierna en 2-1-seger över Kongo och startade vilda scener av ren eufori över hela landet.Skilda världar var det för Senegals Sadio Mané som ådrog sig en hamstring-skada i lagets 2-0-seger mot Kap Verde i söndags. Yttern kommer vara borta från spel i sex veckor och skulle i så fall missa nio matcher, bland dem möten med Manchester United, Spurs, Chelsea och flera matcher i Champions League -gruppspelet.Emre Can nätade med en riktig kanon hemma mot Azerbaijan i en match som de regerande världsmästarna vann med 5-1. Tysklands seger var deras tionde på de totalt tio kvalmatcherna - ett felfritt facit med andra ord.Holländarna behövde vinna med sju bollars marginal mot Sverige för att knipa Blågults play-off-plats men klarade till slut bara av att vinna med 2-0 hemma på Johan Cruyff Arena. Liverpools Gini Wijnaldum byttes ut efter 71 spelade minuter.Med Chelseas Thibaut Courtois från start och med Liverpools Simon Mignolet på bänken kunde ett redan VM-klart Belgien komfortabelt vinna med 4-0 mot Cypern i Bryssel. Divock Origi , som spenderar säsongen på lån i tyska Wolfsburg, fanns också han med på bänken.Ragnar Klavan spelade till vänster i den estniska trebackslinjen när laget besegrades med 1-2 av Bosnien-Hercegovina i Tallinn igår.Marko Grujic spelade samtliga minuter i Serbiens 3-2-vinst mot Ryssland igår kväll. Serben varnades i lagets andra raka vinst under landslagsuppehållet.Källor: Liverpool Echo, Forza