Elvan klockan Elva

Efter ett två veckor långt landslagsuppehåll sparkar Premier League äntligen igång igen när Pep Guardiolas Manchester C ity tar emot Jürgen Klopps Liverpool på Etihad Stadium i den fjärde omgångens första match.Matchen blir också den första sedan transferfönstret stängde den sista augusti. Manchester City har förstärkt sin trupp i nästan samtliga lagdelar och var dessutom nära att genomföra en av sommarens mest spektakulära värvningar i form av Arsenal Alexis Sanchez . Dealen sprack på deadline day efter att Londonklubben backat ur i affärens slutskede.Trots att Alexis-affären aldrig gick igenom kan Manchesterlaget stoltsera med ett av ligans allra giftigaste anfall med de två sydamerikanerna Sergio Agüero och Gabriel Jesus på topp. Duon har gjort ett mål vardera i ett City vars ligastart varit trevande. Visst, “Citizens” har plockat 7 poäng av 9 möjliga men har inte imponerat än så länge och var nära att tappa poäng senast borta mot Bournemouth innan Liverpoolbekantingen Raheem Sterling räddade laget med ett mål på stopptid. Sterling är för övrigt avstängd i dagens match, vilket faktiskt kan vara till Citys fördel, engelsmannen har nämligen stått för några riktigt usla prestationer tidigare mot sin gamla klubb.Pep Guardiola har bekräftat att Vincent Kompany högst troligt inte kommer ingå i matchtruppen, ett stort tapp för laget vars balansering i mångt och mycket kan jämföras med Liverpool - stark offensiv och darrig defensiv.Övriga icke tillgängliga City-spelare (utöver Sterling och Kompany) är Fabian Delph och Ilkay Gundogan Adam Lallana är lårskadad och förväntas vara tillbaka först i november. Nathaniel Clyne registrerades inte i Liverpools Champions League -trupp vilket tyder på att högerbacken inte kommer vara tillbaka i spel förrän 2018. Jürgen Klopp bekräftade på gårdagens presskonferens att Philippe Coutinho inte heller är tillgänglig för spel mot Manchester City. Det ska inte handla om någon ny skada, brassen är tillbaka i träning men ska inte vara i form för att spela matchen. Klopp poängterade dock att han inte har några problem med Coutinho efter dennes försök att lämna klubben under transferfönstret och att beslutet att lämna mittfältaren utanför matchtruppen var ömsesidigt.Klopp har bekräftat att Simon Mignolet , efter en oväntat petning mot Arsenal, kommer vakta målet. Intressant är att trovärdige journalisten Paul Joyce på The Times rapporterat att Loris Karius kommer få förtroendet som förstemålvakt i Champions League. Framtiden får utvisa om det stämmer.Jag tror att Trent Alexander-Arnold återvänder i försvarslinjen som högerback efter att Joe Gomez startat på positionen senast mot Arsenal. Mittlåset förblir intakt med Joël Matip och Dejan Lovren . På vänsterbacksplatsen finns ett par intressanta alternativ. Andy Robertson stod för ett snyggt mål för Skottland under landslagsuppehållet och imponerade när han fick chansen från start mot Crystal Palace . James Milner skulle jag helst vilja se på positionen, han har, till skillnad från Raheem Sterling, höjt sig ett snäpp när han mött sin gamla klubb. Dock tror jag att Klopp föredrar Alberto Moreno , som har fått ett lyft denna säsong och som kombinerar fint med Mané på vänsterkanten.Coutinho utanför truppen lutar mot få förändringar centralt, därför tror jag att mittfältet blir det samma som mot Arsenal - Emre Can , Jordan Henderson och Gini Wijnaldum. Nyförvärvet Alex Oxlade-Chamberlain är intressant men har nog inte tränat tillräckligt med laget för att ta en tröja. Kan dock, med sin mångsidiga spelstil, hoppa in på de flesta positioner på mittfältet under matchens gång.Anfallet förblir även det intakt, varför ändra på ett vinnande koncept? Mohamed Salah och Sadio Mané är nog ligans två snabbaste spelare och speciellt Mané är extra målfarlig, Salah behöver några lägen för att sätta dit den. Roberto Firmino går in i nummer nio-rollen och har gjort så med bravur i starten av årets Premier League, blir han Liverpools bästa brasse denna säsong?Mané - Firmino - SalahWijnaldum - Henderson - CanMoreno - Lovren - Matip - Alexander-ArnoldMignolet