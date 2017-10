Inför: Liverpool – Huddersfield Town

Jürgen Klopp ställs mot sin tidigare kollega från Mainz- och Dortmundtiden när David Wagners Huddersfield Town kommer till Anfield för första gången på 46 år. En seger för Terriers skulle ta dem över Liverpool i tabellen tio matcher in på säsongen, något få hade gissat i augusti.

HUDDERSFIELD TOWN FC



Truppstorlek: 26 spelare

Medelålder: 26,6 år

Truppvärde: 58 miljoner pund

Utländska spelare: 16 st (62 %)

Landslagsspelare: 6 st



Från Dortmund till Huddersfield



När David Wagner tackade ja till att ta över som manager för Huddersfield Town i november 2015 visste han inte ens var staden låg och hade aldrig hört talas om laget. Men med sin passion vann han snabbt över fansen och det sätt som han omfamnade klubben och spelarna gjorde honom på kort tid väldigt populär.



Huddersfield låg på artondeplats med tre vinster efter sexton omgångar när Wagner tog över och när säsongens sammanfattades i maj 2016 hade laget bytt position till en... nittondeplats. Nej, undantaget en period från slutet av december och en månad framåt när laget tog 11 av 15 poäng satt Wagner inte på någon mirakelmedicin och laget vann bara fem av de sista tjugo matcherna.



Säsongen 2016-17



Med en så svag säsong bakom sig överraskade Huddersfield säker många när de ryckte åt sig serieledningen direkt och höll den fram till oktober. Bara en seger på åtta matcher såg dem droppa till en åttondeplats, men så hittade de formen på allvar och vann elva av tretton matcher från början av december till slutet av februari.



Inför omgång 33 skuggade Huddersfield tätduon i kampen om direktuppflyttning, men en svag avslutning av säsongen innebär att det kom att handla om att hålla sig på rätt sida av playoffstrecket. Trots att Wagners lag endast vann tre av de tio avslutande matcherna hade formtoppen under vinterperioden varit så stark att de trots en klart utplanande poängkurva knep femteplatsen och den näst sista playoffplatsen.



Lotten i semifinalen föll på Sheffield Wednesday, som hade slutat på samma poäng med bättre målskillnad i tabellen, och efter 0-0 hemma och 1-1 borta gick matchen till en mållös förlängning och slutligen en straffsparksläggning som Huddersfield vann med 4-3.



Finalen på Wembley spelades den 29 maj och stod mellan Huddersfield och Reading. Precis som de tidigare playoffmatcherna var det målsnålt och efter så väl 90 som 120 minuter lyste resultattavlan fortfarande 0-0. Favorit i repris för Huddersfield som återigen vann med 4-3 på straffar och en enorm prestation var fullbordad av David Wagner och hans spelare.



Sommarövergångar 2017



IN

Elias Kachunga, högermittfältare, Ingolstadt, £1,1m

Laurent Depoitre, anfallare, Porto, £3,5m

Aaron Mooy, central mittfältare, Manchester City, £8m

Tom Ince, vänstermittfältare, Derby County, £8,5m

Danny Williams, central mittfältare, Reading, fri transfer

Steve Mounié, anfallare, Montpellier, £11,4m

Scott Malone, vänsterback, Fulham, £3,5m

Mathias Jörgensen, mittback, Köpenhamn, £2,5m

Abdelhamid Sabiri, offensiv mittfältare, Nürnberg, £1m

Robert Green, målvakt, Leeds United, fri transfer



Lån IN

Jonas Lössl, målvakt, Mainz 05, säsongslån

Kasey Palmer, offensiv mittfältare, Chelsea, säsongslån

Florent Hadergjonaj, högerback, Ingolstadt, säsongslån



UT

Flo Boja, anfallare, Welling United, frisläppt

Ronan Coughlan, anfallare, fri agent, frisläppt

Kyle Dempsey, central mittfältare, Fleetwood Town, £0,73m

Frank Mulhern, anfallare, Guiseley, frisläppt

Joe Murphy, målvakt, Bury, fri transfer

Jamie Spencer, central mittfältare, Bradford Park Avenue, frisläppt

Sam Warde, central mittfältare, Colchester United, frisläppt

Harrry Bunn, vänsteryttermittfältare, Bury, okänd summa

Mark Hudson, mittback, karriär avslutad

Luke Coddington, målvakt, Norhtampton Town, fri transfer

Jason Davidson, vänsterback, Rijeka, fri transfer

Nahki Wells, anfallare, Burnley, £4,7m



Lån UT

Tareiq Holmes-Dennis, vänsterback, Portsmouth, säsongslån

Jordy Hiwula, anfallare, Fleetwood Town, säsongslån

Rekeil Pyke, anfallare, Port Vale, säsongslån

Jack Payne, offensiv mittfältare, Oxford United, 5 maj 2018

Sean Scannell, högeryttermittfältare, Burton Albion, 6 maj 2018

Jordan Wiliams, högerback, Bury, säsongslån

Fraser Horsfall, mittback, Kidderminster Harriers, 31 jan 2018



Säsongen 2017-18



För att stärka sammanhållningen i truppen reste Wagner sommaren 2016 med truppen till en obebodd ö i den svenska skärgården och lämnade spelarna att klara sig själva och just överlevnad är Huddersfield Towns uppdrag första säsongen i Premier League. Ett sätt att förstå skillnaden i styrkeförhållandena i jämförelse med toppklubbarna i Premier League är att jämföra de hypermoderna anläggningar som Liverpool eller Chelsea förfogar över med den gräsplan och de omklädningsrum(!) som Huddersfield delar med allmänhetens boule- och cricketspelare.



Huddersfield sparkade igång säsongen med 6 poäng efter att ha besegrat Crystal Palace med 3-0 borta och Newcastle med 1-0 hemma. The Terriers fortsatte att hålla ihop försvaret de kommande fyra matcherna, men gjorde bara 1 mål framåt och därför slutade det med tre oavgjorda (Southampton, Leicester och Burnley) samt förlust borta mot West Ham.



Defensiven höll inte hemma mot Tottenham den siste september när Huddersfield föll med hela 0-4 och i matchen efter vann Swansea med 2-0 på Liberty Stadium. Det innebar den sjätte raka matchen utan seger och föga imponerande 1-9 i målskillnad.



När Manchester United, som så långt hade tagit 22 av 24 poäng, kom på besök förra helgen låg favoritskapet såldes hos bortalaget. Victor Nilsson Lindelöf hade ingen lyckad eftermiddag och bidrog på fel sätt till en 2-0-ledning för Huddersfield efter en dryg halvtimme och närmare än Marcus Rashfords reducering med drygt tio minuter kvar kom inte José Mourinhos lag. Wagner och hans mannar kunde därmed bärga inte bara tre efterlängtade poäng utan en fin skalp och självförtroendeinjektion efter en period av sämre resultat.



Laurent Depotre, Steve Mounie och Aaron Mooy leder den interna skytteligan med 2 mål vardera.



Huddersfield är med 21 gula kort det laget som har dragit på sig flest varningar.



7 mål har det totalt blivit, vilket är hälften av vad Liverpool har producerat. Sett till antalet målchanser per match ligger Huddersfield med 9,3 (varav 3,1 på mål) också på hälften av Liverpools 18,7 (varav 6,7 på mål).



I Ligacupen slog Huddersfield ut Rotherham United i den andra omgången, men slogs i sin tur ut borta mot Crystal Palace i mitten av september.



Skador och avstängningar



Mittfältaren Philip Billing blir borta i tolv veckor efter att ha genomgått en fotledsoperation. 21-åringen skadade sig i 0-2-förlusten mot Swansea.



Anfallaren Elias Kachunga har återhämtat sig från ryggproblem, vilket innebär att Wagner har möjlighet att ta ut samma startelva som besegrade Manchester United senast. Colin Quaner kan dock vara ett alternativ i anfallet efter att ha skakat av sig sin vadskada.



Kasey Palmer, Michael Hefele och Jon Gorenc Stankovic är fortfarande otillängliga.



Tidigare möten (i Liverpools favör)



Totalt i ligan: 22 vinster, 13 oavgjorda och 22 förluster

Totalt Premier League: 0 vinster, 0 oavgjord och 0 förluster



Hemma mot Huddersfield: 11 vinster, 6 oavgjorda och 11 förluster

Premier League hemma mot Huddersfield: 0 vinster, 0 oavgjorda och 0 förluster



Senast lagen möttes i en tävlingsmatch var i FA-cupens tredje omgång i december 1999 när Liverpool vann med 2-0 efter mål av Titi Camara och Dominic Matteo.



För att hitta det senaste ligamötet måste vi backa ända till den 12 februari 1972, ett datum då Liverpool besegrade Huddersfield med 1-0 på Leeds Road. Fyra månader tidigare hade Bill Shanklys lag vunnit på Anfield med 2-0 och bidragit till att Terriers slutade sist i tabellen och åkte ur.



Endast fyra ligamöten lagen emellan har spelats efter 1954, så ovanstående statistik har knappast någon betydelse för lördagens match.



Liverpools historiskt största förlust i högstadivision kom mot Huddersfield. Det var i november 1934 som ett lag lett av George Patterson förlorade med hela 0-8 på Leeds Road.



Shankly har ett förflutet i Huddersfield Town där han kom till klubben som reservlagstränare, men efter att de relegerades 1956 tog han över managerposten. En månad in på sitt nytt jobb gav han en viss Denis Law debut i förstalaget.



Shankly tog Huddersfield Town till plats 12, 9 och 14 i andradivisionen och blev efter hand frustrerade över hur klubben leddes och hur de önskade att sälja de bästa spelarna utan att låta dem ersättas. I december 1959 tackade han därför ja till ett erbjudande från Liverpool FC och resten av den historien känner vi väl till.



LIVERPOOL FC



Liverpool har släppt in 16 mål i ligan efter nio omgångar. Inte sedan 1964, när 20 mål ramlade in bakåt, har laget inlett lika defensivt svajigt vid den här tidpunkten på säsongen. Det kan dock tilläggas att över hälften av målen härstammar från 0-5 mot Manchester City och 1-4 mot Tottenham.



På hemmaplan har Liverpool däremot bara släppt in 1 mål, något som endast Manchester United klår eftersom de så här långt har hållit nollan på Old Trafford.



Endast i en av de fyrtiotvå (32 9 1) senaste hemmamatcherna mot nyligen uppflyttade lag har Liverpool stått som förlorare. Det var Blackpool som vann på Anfield i oktober 2010.



Inräknat samtliga turneringar har Liverpool vunnit åtta och förlorat en av de femton senaste hemmamatcherna. Det var Crystal Palace som vann med 2-1 i april i år.



Liverpool har under Jürgen Klopps ledning aldrig förlorat två raka ligamatcher.



Inte enbart Lovren



Oj, vad det sved! Inte i sig en bortaförlust mot förra säsongens starkaste hemmalag, utan snarare sättet det skedde på. För att det var som om någon hade bestämt sig för att klippa ihop alla brister i Liverpools lagspel och spela upp det första knappa kvarten i ett elakt kollage. Lika chockartad som smällen var att vakna upp till 0-2 efter tolv minuter var insikten att Liverpool från ingenting fick kontakt i minut 24 när Mohamed Salah reducerade.



Ett ettmålsunderläge i halvtid var inte ett scenario som var knäckande eller omöjligt att förvänta sig i förväg. Än mer framstod det som fullt acceptabelt och nästan en gåva givet förutsättningarna tidigare i matchen. Då, en frispark på egen planhalva, en misslyckad rensning och en boll som självklart landar serverat för en av de tre spelarna i motståndarlaget du absolut inte vill ska få bollen. Där gick luften ur laget och fansen. Igen.



Det är lätt att dra fram Dejan Lovren till skampålen, och det med rätta efter den enskilt svagaste backinsatsen sedan Martin Skrtel kom in i halvtid häromåret och på egen hand höll på att vända matchen åt fel håll. Ett annat sätt att se på det är att lyfta fram Harry Kane som med två mål och en assist kan sägas ha varit lika avgörande. Med andra ord, att samma misstag av Lovren där bollen gått till en mindre giftig forward hade kunnat sluta annorlunda. Vi kan hoppa till andra halvlek och ställa två situationer mot varandra: Simon Mignolets taffliga ingripande när han fullständigt bommar bollen på en frispark i minut 56 och Hugo Lloris superräddning i minut 67 på Philippe Coutinhos långskott. En av målvakterna gör inte riktigt vad som krävs, en annan mer än väntat. Ombytta roller där och det hade stått 3-2 och inte 4-1 på målskillnaden. Ett annat resultat, en annan matchbild, en annan möjlighet.



Vi kan också jämföra antalet målchanser (14-12 till Tottenham) eller antalet avslut på mål (7-7 om vi räknar in Heung Min Sons skott i ribban) och vi får understruket vad vi konstaterat många gånger, nämligen att motståndarlagen tar sina avslut från klart bättre lägen än Liverpool.



Chans att bygga självförtroende



Efter två segrar (3-2 mot Leicester och 7-0 mot Maribor) på tio matcher skulle Liverpool kunna behöva bygga en svit av positiva resultat, och förutsättningarna ser åtminstone på pappret goda ut med hemmamatcher mot Huddersfield och Maribor följt av bortamatch mot hårt ansatte Slaven Bilic West Ham och så en match på Anfield mot Southampton efter landslagsuppehållet. Därefter ökar lutningen på vägen igen med upplösningen av Champions Leaguegruppen samt möten med Chelsea och Everton i ligan.



Källor: BBC Sports, en.wikipedia.org, whoscored.com

