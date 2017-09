Inför: Liverpool - Sevilla

Efter tre års frånvaro återvänder Liverpool till Europas finrum och den första matchen blir inte bara vad som på förhand framstår som en av två gruppfinaler utan också chans till revansch för förlusten i Europa League-finalen 2016.

Truppstorlek: 25 spelareMedelålder: 27,5 årTruppvärde: 207 miljoner pundUtländska spelare: 18 st (72 %)Landslagsspelare: 10 stSevillas fotbollsklubb grundades den 25 januari 1890 i samband med att en grupp unga män britter, mestadels skottar, tillsammans med några lokala bybor firade Burnsafton (en fest till den skotska nationalpoeten Robert Burns ära).”After a deal of talk and a limited consumption of small beer, the 'Club de Football de Sevilla' was duly formed and office-bearers elected. It was decided we should play Association rules.” som det stod att läsa i Dundee Courier den 17 mars 1890.Skotten Edward Farquharson Johnston var brittisk vicekonsul i Sevilla samt delägare i ett skeppsföretag som bland annat transporterade hem apelsiner till Storbritannien och blev förste president för Sevilla som är Spaniens äldsta renodlade fotbollsklubb (till skillnad från andra klubbar som genom historien inkluderat gymnastik, friidrott eller andra bollsporter). Det var brittiska expatrioter, vilka utgjordes av ägare till och chefer för tillverkningsföretag i staden, som introducerade sporten för Sevillaborna.Hugh Maccoll var en mariningenjör som vid tiden hade flyttat till Sevilla för att jobba som teknisk chef för ett gjuteri och han blev lagets förste kapten. För att fira bildandet bjöds ett motionslag från Huelva in för en premiärmatch som slutade 2-0 till Sevilla och är den första officiella fotbollsmatchen att spelas i Spanien någonsin.I början av 1900-talet grundades en rad andra fotbollsklubbar i staden och det bildades en lokal cup som Sevilla vann det första året 1912. Från 1915 till 1932 anordnades en andalusisk cup där Sevilla FC, Real Betis Balompié, Recreativo de Huelva och Español de Cádiz deltog. Sevilla dominerade derbycupen rejält och vann 16 av de 19 upplagorna med en titel vardera för de övriga tre lagen.1918 deltog Sevilla i Copa de España och tog sig till final som första andalusiska lag. 1928 bilades Campeonato Nacional (den spanska fotbollsligan), men Sevilla förlorade kvalmatchen mot Racing de Santander och fick stå utanför förstadivisionen. Det dröjde till 1934 innan Sevilla fixade en så hög placering i Segunda División att de tog steget upp i förstadivisionen, där de med undantag av sju säsonger har tillbringat ända sedan dess.1935, 1939 och 1948 vann Sevilla den spanska cupen under en tid när laget gjorde bra ifrån sig på inhemsk front. 1940, 1943 och 1951 slutade laget tvåa i ligan och säsongen 1945-46 kunde de krönas som spanska mästare 1 poäng före Barcelona. Det är klubbens hittills enda ligatitel och givetvis ett viktigt ögonblick i Sevilla FC:s historia.20 år gammal flyttade Juan Arza år 1943 till Sevilla för att ansluta till klubben där han kom att stanna i 14 år. Det blev totalt 349 ligamatcher under vilka han gjorde 182 mål. 14 av dessa mål gjordes under titelsäsongen. Juan fick smeknamnet El Niño de Oro (Guldpojken) och nätade som bäst 29 mål säsongen 1954-55.Ramón Sánchez Pizjuán invigdes den 7 september 1958 som ersättare för Estadio de Nervión och har en kapacitet på 42 500.La Bombonera, som den också kallas i folkmun, stod värd för Europacupfinalen mellan Steaua Bukarest och Barcelona 1986 samt två matcher i VM-slutspelet 1982.I öppningsmatchen på arenan besegrade Sevilla stadsrivalen Real Betis med 4-2.Sevillas hemmaarena firar 60 år 2018.Sevilla slutade fyra till sexa under fem raka säsonger i början av 50-talet och nådde så högt som en andraplats 1957 innan de med undantag av en fjärdeplats 1960 sakta men säkert sjönk till platser kring 10-12 för att våren 1968 sluta sist i tabellen och flyttas ner till tvåan.Under 70-talet tvingades Sevilla sälja av flera av sina toppspelare för att kunna betala av skulder de dragit på sig som en följd av byggandet av arenan 20 år tidigare.1973 värvade klubben sin första svarta spelare någonsin. Den gambiske yttern Biri Biri framhålls som en av de bästa afrikanska spelarna någonsin och blev snabbt en kultfigur på Ramón Sánchez Pizjuán. Dagens ”ultras” i Sevilla kallar sig och sin läktarsektion Biris Norte till hans ära.Sevilla slog tillbaka direkt genom att vinna Segunda och slutade trea som nykomling. Det var dock inte början på en etablering i toppskiktet utan laget blev sjua och sedan sist igen. Den här gången väntade tre år i andradivisionen innan det var dags för återkomst 1975.1975-1989 slutade Sevilla på plats 8-12 i tabellen vartenda år utom 1982 då de kom sjua och året efter då de nådde en femteplats. En sak att ta med sig från den här tiden är säsongen 1989-90 då den österrikiske anfallaren Toni Polster stod för 33 av lagets 64 mål. Det blev bara en sjätteplats, men 33 ligamål under en säsong är ett klubbrekord som står sig än i dag och lär blir svårslaget under en lång tid framöver.Sevilla var återigen etablerade i Primera, men utan vare sig toppar eller dalar. Början av 90-talet innehöll något mer framskjutna placeringar, men högre än en femteplacering 1995 blev det inte innan Sevilla via en tolfteplats slutade sist våren 1997.Ingen mindre än Diego Maradona skrev på för Sevilla för ca 75 miljoner kronor 1992, men hans sejour i klubben blev inte lyckad, mycket till följd av skador och sammandrabbningar med managern. Efter ett år lämnade legendaren Sevilla.Mästerlige Maradona misslyckades i Sevilla och stannade bara i ett år.Två år i tvåan 1997-1999, ett år i ettan när det blev jumboplacering och så en säsong i Segunda när Sevilla toppade tabellen och steg upp igen. Sedan dess har laget hållit sig kvar i Primera och har just inlett den sjuttonde raka säsongen i divisionen.De högsta ligaplaceringarna sedan millennieskiftet hittar vi 2007 och 2009 då det blev en tredjeplats samt 2010 och 2016 då laget slutade fyra. De senaste sex åren är tabellplaceringen 9-9-5-5-7-4.Den 25 augusti 2007, 35 minuter in på ligapremiären hemma mot Getafe, förlorade den 22-årige yttermittfältaren Antonio Puerta medvetandet i eget straffområdet. Han kvicknade till och kunde gå för egen maskin till omklädningsrummet, där han föll ihop igen och efter återupplivning av klubbläkare skyndades yttermittfältaren till sjukhuset. Tre dagar senare avled Puerta i sviterna av omfattande organsvikt som en följd av ett medfött hjärtfel.Puerta lämnade efter sig en gravid flickvän och som en konsekvens av hans död beordrade FIFA att samtliga arenor som stod värd för en VM-kvalmatch skulle utrustas med hjärtstartare. Sevilla försökte pensionera tröja nr 16, med enda undantag ifall Puertas nyfödde son någon gång skulle spela för klubben, men det spanska fotbollsförbundet tillät inget avsteg från att ordinarie matchtrupp skall bära tröjnummer 1-25.Puertas enda speltid för landslaget var ett inhopp i minut 52 mot Sverige i oktober 2006 när Johan Elmander och Marcus Allbäck säkrade en 2-0-seger för hemmalaget.Under 2013, som en följd av en finansiell kris, tvingades Sevilla sälja Álvaro Negredo och Jesús Navas för totalt 40 miljoner euro. En av de spelare som fick chansen att kliva fram som ett resultat av detta, Carlos Bacca, såldes till Milan för 30 miljoner pund sommaren 2015. I närtid har även spelare som Daniel Alves, Seydou Keita och Ivan Rakitic sålts till Barcelona.Säsongen 2015-16 vann Sevilla inte en enda bortamatch, men tack vare att de tog full pott i 14 av 19 hemma slutade det ändå med en sjundeplats. När Leganés besegrades med 3-2 den 15 oktober 2016 var det första gången Sevilla vann på resande fot på 17 månader!Förra säsongen höll Sevilla uppe sitt starka hemmafacit med fjorton vinster och bara en förlust (1-2 mot Barcelona). Bortaspelet förbättrades samtidigt jämfört med året innan och sammanlagt knep de fjärdeplatsen bakom den etablerade topptrion Real Madrid, Barcelona och Atlético Madrid. Wissam Ben Yadder blev bäste målskytt i La Liga med 11 mål.Efter år av framgång i Europa tog det slut snabbt i Champions League mot Leicester.Sevilla låg bra till för att åtminstone utmana Atlético om bronsplatsen fram till början av mars, men sedan sviktade resultaten och de tappade poäng i nio av de tretton avslutande ligamatcherna samtidigt som de åkte ut mot Leicester City i Champions League åttondelsfinal. Sevilla blev som bekant första lag att dra nytta av att vinnaren av Europa League tilldelas en direktplats till följande säsongs Champions League.Éver Banega, 29 år, central mittfältare, Inter, £8,1mLuis Muriel, 25 år, anfallare, Sampdoria, £18mGuido Pizarro, 26 år, defensiv mittfältare, Tires, £5,4mNolito, 30 år, yttermittfältare, Manchester City, £8,1mSébastian Corchia, 27 år, högerback, Lille, £4,5mJesús Navas, 31 år, yttermittfältare, Manchester City, fri transferSimon Kjær, 27 år, mittback, Fenerbahce, £11,3mOffensiv förstärkning i form av Manchester Citys Nolito - dock skadad i första mötet.Johannes Geis, 24 år, defensiv mittfältare, Schalke 04Lionel Carole, 26 år, vänsterback, GalatasarayVicente Iborra, 29 år, mittfältare, Leicester City, £13,5mVitolo, 27 år, yttermittfältare, Atlético Madrid, £32,4mAdil Rami, 31 år, mittback, Marseille, £5,4mMariano, 31 år, högerback, Galatasaray, £3,6mYevhen Konoplyanka, 27 år, vänsterytter, Schalke 04, £11,3mSebastián Cristóforo, 23 år, Fiorentina, £2,25mBenoît Trémoulinas, 31 år, vänsterback, frisläpptJuan Muñoz, 21 år, anfallare, AlmeríaLa Liga har hunnit tre matcher in på säsongen och det har börjat bra för Sevilla som ligger tvåa bakom Barcelona på 7 poäng efter att ha spelat 1-1 hemma mot Espanyol, 1-0 borta mot Getafe och 3-0 hemma mot Eibar. På söndag väntar Girona på bortaplan.Sevillas enda deltagande i Cupvinnarcupen slutade redan i kvalet mot Rangers och mer än så finns inte att säga om detta.Sevillas första utflykt i Europa tog abrupt slut i kvartsfinalen av Europacupen när Real Madrid vann med hela 10-2 på väg mot sin tredje titel i turneringen.Deltagandet i Champions League nådde fram till en åttondelsfinal mot Fenerbahce 2007-08 och mot CSKA Moskva 2009-10. Hösten 2010 föll de mot Braga i kvalet och säsongen 2015-16 slutade de trea i en grupp som även innehöll Juventus, Manchester City och Borussia Mönchengladbach.De första sex säsongerna Sevilla deltog i Europa League och dess föregångare tog det slut i den första matchen vid tre tillfällen, den andra matchen en gång och 1982-83 samt 1995-96 bar det i alla fall fram till åttondelsfinal. Åttondelsfinal, fast via fler matcher efter att turneringen hade utökats, blev det även 2004-05.Nej, det är under andra halvan av 00-talet och framåt som Sevilla har markerat sin närvaro i UEFA-cupen och Europa League med hela fem vinster.2006 besegrades Middlesbrough med 4-0 på Philips Stadion i Eindhoven och ett år senare vann Sevilla på Hampden Park i Glasgow mot Espanyol efter straffläggning. 2008-09 och 2010-11 blev mellanår, med stopp i gruppspelet respektive sextondelsfinalen, och 2011-12 åkte Sevilla ut redan i kvalet, innan det var dags igen.I Sevillas tredje final i Europa League stod Benfica för motståndet på Juventus Stadium i Turin och efter mållöst efter full tid och förlängning stod Sevilla som segrare efter ännu en straffläggning. Fjärde inteckningen i pokalen var ett faktum ett år senare när Dnipro Dnipropetrovsk besegrades med 3-2 på Stadion Narodowy i Warszawa.Sevilla blev när de besegrade Liverpool med 3-1 i finalen av Europa League våren 2016 första klubb att vinna tre raka titlar i en Europaturnering sedan Bayern München vann Europacupen 1974-76.44-årige Unai Emery tog över managerrollen i Sevilla 2013 och ledde laget till tre raka cuptitlar i Europa innan han tackade för sig i juni 2016 och lämnade för PSG. In kom argentinaren Jorge Sampaoli som skrev på ett tvåårskontrakt, men efter ett år valde att hoppa på jobbet som förbundskapten för Argentinas landslag i stället. Förutom att leda klubben till en fjärdeplats var han med och ändade Real Madrids 40 matcher långa obesegrade svit när Los Blancos besegrades med 2-1 i januari 2017.Andre argentinaren i raken ska utveckla laget ytterligare, inte minst i ligan.För att bygga på Sevillas framgångsrika 10-tal utsågs den 47-årige Eduardo Berizzo, även han argentinare, till huvudtränare. Berizzo kom närmast från tre säsonger i Celta Vigo, där han spelade som mittback 2001-05, med semifinaler i Copa del Rey och Europa League säsongen 2016-17 som främsta meriter.Tidigare i sin tränarkarriär har Berizzo varit assisterande förbundskapten i Chile under fyra år, lett argentinska Estudiantes LP i en säsong och O’Higgins (som är en chilensk klubb, det irländskklingande namnet till trots) under tre säsonger.Under sin spelarkarriär representerade Berizzo förutom Celta Vigo även River Plate och Marseille.Lagen hade aldrig tidigare mötts när de ställdes mot varandra i finalen av Europa League 2016.Sevillas facit mot engelskt motstånd är 4 2 3.Liverpools facit mot spanskt motstånd är 14 10 11.Av de elva som startade finalen 2016 finns bara fyra stycken kvar i Sevillas trupp. Det rör sig om målvakten David Soria, vänsterbacken Sergio Escudero, mittfältaren Ever Banega och Steven N’Zonzi.Minns du Liverpools startelvan från finalkvällen i Basel den 18 maj 2016?Coutinho Firmino SturridgeMilner Can LallanaMoreno Lovren Touré ClyneMignoletNolita slog upp en lårskada i helgens match mot Eibar och missar mötet med Liverpool. Det samma gäller mittfältaren Johannes Geis.Totalt har Liverpool registrerat 22 spelare på A-listan och ytterligare 10 st på B-listan. Att klubben inte utnyttjar de 25 platserna beror på att det inte finns tillräckligt med lokalt fostrade spelare.Loris Karius, Simon Mignolet, Danny WardDejan Lovren, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Andy Robertson, Jöel Matip, Jon Flanagan, Joe Gomez*, Conor Masterson*, Trent Alexander-Arnold*Georginio Wijnaldum, James Milner, Philippe Coutinho, Jordan Henderson, Marko Grujic, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Emre Can, Cameron Brannagan*, Ovie Ejaria*, Sheyi Ojo*Roberto Firmino, Mohamed Salah, Daniel Sturridge, Sadio Mané, Dominic Solanke, Ryan Kent*, Rhian Brewster*, Ben Woodburn*, Harry Wilson** = spelare på B-listanAdam Lallana och Nathaniel Clyne är skadade. Philippe Coutinho återvänder till matchtruppen och Sadio Mané är, trots tre matchers avstängning i England, tillgänglig för spel i Champions League. Mohamed Salah skickades hem från träningen med en ömmande hals eftersom Jürgen Klopp ville förhindra spridning av ett eventuellt virus.Jämfört med startelvan mot Manchester City förväntar jag mig att Dejan Levran ersätter Ragnar Klavan i backlinjen. Trent Alexander-Arnold svajade betänkligt fram till utvisningen (varefter alla svajade betänkligt) och enligt tesen spelare-som-sitter-med-på-presskonferens-och uttalar sig-tas-ut-i-startelvan kommer Joe Gomez starta till höger i försvaret. Alberto Moreno gjorde ingen vidare insats senast lagen mötts, men gissningsvis behåller han ändå sin plats i startelvan.Läser jag mellan raderna verka Klopp inte anse Coutinho vara redo för start ännu och då lämnas mittfält och anfall oförändrat jämfört med mot City. Om inte Salah återhämtar sig i tid tror jag inte Daniel Sturridge plockas in som forward utan att Alex Oxlade-Chamberlain tar Salahs plats.Mané Firmino SalahCoutinho Can HendersonMoreno Lovren Matip GomezMignoletKällor: uefa.com, en.wikipedia.org