Klopp tror på Coutinho

Jürgen Klopp menar att det måste finnas en förståelse för att Philippe Coutinho hade en önskan om att gå till Barcelona.

"Alla måste ha lite förståelse för detta och tänka att ok, det är Barcelona och inte en önskan om att gå till Everton" är svaret Jürgen Klopp ger till de engelska medierna under fredagen på frågan hur och om fansen kommer att ta till sig den rastlösa brassen framöver.



"Vi har pratat om det och det hade ingenting med den här klubben eller det här laget att göra och det är det viktigaste för oss. Det hade inte heller något med fansen eller något sådant att göra."



På presskonferensen under fredagen förtydligade också Klopp att det inte finns något som helst ont blod mellan honom och Philippe Coutinho.



"Det finns inget som har skett i den här situationen som inte går att komma över eller lösa. Detta är ingenting i jämförelse med vad som sker ute i världen som du kan vara bekymrad för. Detta är något du från och till måste gå igenom, det är inte första gången det sker och det kommer inte att vara den sista. Om du är smart nog så kan du starta om på nytt.



Klopp bekräftade också att Coutinho inte kommer att vara med i morgondagens trupp när laget reser till Manchester för att möta City. Det finns dock spekulationer om att spelaren som nyss kommit tillbaka från landslagssamling kommer att vara med i truppen som spelar Champions League mot Sevilla på onsdag.



0 KOMMENTARER 129 VISNINGAR 0 KOMMENTARER129 VISNINGAR RASMUS LEIJON

2017-09-09 00:51:21

