Tottenham - Liverpool 4-1 (3-1)

Tottenham är hänsynslösa mot dagens Liverpool och vinner relativt komfortabelt med 4-1. Tottenham behöver varken förta sig eller spela på sin absoluta högstanivå för det räcker med att utnytta de misstag Liverpool gör vilket man gör för ofta över dagens 90 minuter.

Matchfakta



Mål



Tottenham: Kane (5’, 56’), Son (12’), Alli (45+3’),

Liverpool: Salah (24’)



Varningar



Tottenham:

Liverpool: Emre Can (45+2)



Arena: Wembley Stadium

Publiksiffra: 80’827

Domare: Andre Marriner



Tre förändringar jämfört med senaste matchen, Mignolet startar som väntat i målet, Joe Gomez spelar högerback och James Milner tar knäskadade Wijnaldums plats på mittfältet.

Simon Mignolet, Joe Gomez, Joel Matip, Dejan Lovren, Alberto Moreno, Emre Can, James Milner, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Philippe Coutinho



På bänken sitter Loris Karius, Ragnar Klavan, Trent Alexander-Arnold, Marko Grujic, Alex Oxlade-Chamberlain, Dominic Solanke, Daniel Sturridge.



Första halvlek



Mål: Drömstart för Tottenham när Harry Kane utnyttjar ett stillastående Liverpool-försvar och gör 1-0 i minut fem.



Mål: Klopp kan bara undra om han ska skratta eller gråta när Lovren väljer att stötbryta bort sig själv i kamp med Harry Kane som enkelt kan spela fram Son till 2-0 när det passerat tolv minuter.



När halva första halvleken har passerat så har Tottenham lyft fyra längre bollar mot Lovren, resultatet utav de passningarna är 2-0 på tavlan och ett avslut i ribban. Det är pinsamt och förnedrande att det är såhär Liverpool spelar sitt försvarsspel match efter match.



Mål: Efter 24 minuter lyckas Liverpool trots allt skapa sig ett läge att ta sig in i matchen när Salah får en perfekt felträff till 2-1.



Jürgen Klopp väljer att göra ett tidigt byte, när Lovren kliver av till förmån för Oxlade-Chamberlain. Emre Can spelar högerback och Joe Gomez tar klivet in som mittback när Chamberlain tar plats på mittfältet. Detta är ingentin som jag vill se hända någon Liverpool-spelare men bytet är ofrånkomligt.



Mål: Alli kan enkelt göra 3-1 vid värsta möjliga tajming för Liverpool, precis innan halvtid. Efter en fast situation.



Rent spelmässigt så är inte problemet att man inte kan spela fotboll eller hålla i bollen, problemet är att man inte heller här är tillräckligt bea under första 45. Försvarsspelet går vi inte in på mer utan där har jag raljerat klart för nu.



Mot slutet på första halvlek så ser Liverpool bättre och bättre ut för varje minut som går, ett stabilt och kontrollerat lag, raka motsatsen mot första 20.



Andra halvlek



Mål: Harry Kane utnyttjar det faktum att Liverpool har oerhört svårt att försvara sig på fasta situationer och kan efter en flygtur från Mignolet sätta 4-1 i tom bur. Tottenham utnyttjar alla misstag från Liverpool på ett imponerande sätt.



I matchminut 77 gör Liverpool byte nummer två när Daniel Sturridge ersätter Roberto Firmino.



Grujic ersätter Can i minut 83 och Klopp gör därmed sitt sista byte.



Sammanfattning



Tyvärr så måste jag ifrågasätta Jürgen Klopp, inte för sättet han är fotbollstränare på, inte för att han inte är en perfect match för Liverpool, inte för att han inte står upp för klubben. Men han är väldigt fel ute vad gäller försvarsspelet. Och jag har ingen aning om varför.



Under Brendan Rodgers styre så var det försvarsspelet katastrof, idag är fyra av fem spelare i backlinjen värvningar som Rodgers gjorde under sin tid. Efter två år så har ganska mycket vatten runnit under transferbroarna, det kan inte vara godkänt och även om jag inte önskar att någon Liverpool-spelare någonsin ska bli utbytt efter 30 minuter så var bytet på Lovren helt nödvändigt. Att den här spelaren i februari skrev på ett nytt kontrakt på fyra år värt 100,000£ i veckan är faktiskt obegripligt



Ikväll behövde inte Tottenham ens spela bra, de kunde bara utnyttja lägena när Liverpool inte gjorde det, tyvärr var det alldeles för ofta över 90 minuter.



Kanske är det här det bästa som hänt Liverpool, kanske blir det här en väckarklocka (bättre sent än aldrig visst?) om att det kollektiva försvarsspelet det här laget presterar är otroligt långt ifrån att ens vara nära att få godkänt. Och det håller ABSOLUT inte för jakt på troféer.



Det handlar inte bara om mittbackar vars individuella misstag blir fatala. Det handlar om ett kollektiv som tappat alla koncept vad gäller försvarsspel, från presspel hela vägen genom styr och understödsspel ner till de enklaste grunderna i kombinationsförsvar.



Det klär inte överhuvudtaget varken den här klubben eller Jürgen Klopp att prestera endast det här. Det här är en oerhört låg lägstanivå och en ytterst medioker högstanivå.



Spelaromdömen



Simon Mignolet återvänder till gammal darrig form och är inte den sista utpost vi vant oss vid den här säsongen tyvärr.



På högerkanten var det först Joe Gomez och sedan Emre Can som skulle stänga högerkanten, båda lyckas väl okej med det. Gomez blir dock bästa mittback för Liverpool idag. Dejan Lovren och hans insats betygsätts väl enklast med tiden för hans byte, 30 minuter tog det sen var han utbytt. Joel Matip är inte stark nog när Tottenham gör 3-1 och är inte den chef vi behöver i mittlåset. Alberto Moreno var en av de mer stabila Liverpoolspelarna vilket tyvärr inte betyder så mycket efter kvälls kölhalning.



På mittfältet är det egentligen ingen som har en lysande kväll och försvarsspelet på offensiv planhalva måste bli vassare. Tottenham klär av hela Liverpool ikväll och de tre mittfältarna har också en del i det. James Milner får möjligheten att spela på sin favoritposition idag men ser vilsen ut tillsammans med både Jordan Hemderson och första halvtimmen Emre Can.



Roberto Firmino underpresterar som uppspelspunkt och får inte till det. Philippe Coutinho och Mohamed Salah ser pigga ut och har en individuell skicklighet som står ut i dagens Liverpool men det måste börja göra skillnad i matcherna över längre perioder.



Alex Oxlade-Chamberlain gör 60 ganska bra minuter och ser spelsugen ut och det märks att han växer in i Liverpools sätt att spela mer och mer för varje vecka.



Matchens spelare enligt LiverpoolSweden: Joe Gomez

2017-10-22 19:26:24

ANNONS: