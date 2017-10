2017-10-30 21:00

Burnley - Newcastle



Får vi se nytt måljubel på måndag?

Inför Burnley - Newcastle; Monday bloody Monday

Annars är det är två lag som överraskat i positiv bemärkelse denna säsong, och inför avspark skiljer en endaste poäng och placering mellan lagen. Newcastle parkerar på åttonde plats med fjorton inspelade poäng och således återfinns Burnley en poäng och en placering bakom.Skadeläget är fortsatt väldigt gynnsamt för att vara Newcastle med endast Dummett på skadelistan, även om det fortfarande finns tveksamheter kring Dwight Gayle s status. Förra säsongens bäste målskytt stod över senaste mötet med Palace, och frågan är om han är tillbaka i matchtruppen till denna. Han har ännu inte bekräftats som indisponibel av Rafa Benitez. Tidigare långtidsskadade Haïdara är tillbaka i full träning, men han känns långt från en matchtrupp oavsett.För övrigt är Isaac Hayden är en varning från att ha samlat ihop fem, och därmed avstängning.Rafa Benitez formerade styrkorna på följande vis senast mot Palace:Elliot – Yedlin, Lascelles, Lejeune, Manquillo – Shelvey, Hayden – Ritchie, Perez, Atsu – Joselu.Spelare som aspirerar på startplats bör vara Merino och Clarke, i så fall i form av roterande som Rafa gillar att göra i vissa fall. Jag förväntar mig dock inga större ändringar från laget senast.Som tidigare nämnts så fortsätter Burnley att göra det bra i Premier League , trots mer begränsade resurser än många av lagen de konkurrerar med, och ligger på en stabil mittenplacering efter 9 omgångar. Dock har man haft det lite motigt hemma på Turf Moor, och man har faktiskt bara vunnit en av sina fyra hemmamatcher hittills, den mot Crystal Palace . I övrigt har man kryssat mot Huddersfield och West Ham , samt förlorat mot WBA Målskyttet har också varit sparsmakat på hemmaplan, med endast två mål på fyra hemmamatcher.Så här ställde manager Sean Dyche upp sitt manskap senast i förlustmatchen mot Manchester C ity (0-3):Pope – Lowton, Tarkowski, Mee, Ward – Brady, Defour, Cork, Arfield – Hendrick, Wood.Noterbart är att bäste målskytten Wood tvingades utgå efter endast 20 minuter och är tveksam till spel mot Newcastle. På pluskontot får man tillbaka Sam Vokes , i övrigt inga övriga skador att rapportera för ”The Clarets”.Matchen i sig blir den 50:e genom historien på Turf Moor för Newcastle, och man siktar på att ta sin 15:e seger där. 7 matcher har slutat oavgjort och 27 således med hemmaseger.Skatornas enda besök i Premier League slutade för övrigt oavgjort 1-1 efter att Cissé gjort Newcastles mål. Detta var säsongen 2014-2015.En annan, intressant, men något nedslående statistik är Newcastles facit för måndagsmatcher på bortaplan. Sedan man lyckades vinna mot Bolton på annandagen 2011 som inföll på en måndag har man försökt 13 gånger utan att lyckas vinna. Av dessa 13 har man förlorat 12, och just nu har man 11 raka förluster på måndagar, när man spelat på bortagräs.Som synes dyster läsning, och frågan är om trenden bryts på måndag?Traditionens makt är förvånande stor, och med tanke på hur historiken ser ut så bör de säkraste tipsen sitta på hemmaseger. Dock har Newcastle denna säsong visat på en bra förmåga att hitta matchplaner som leder till poäng, och just bortamatcher var något av lagets styrka under säsongen i Championship . Jag tippar med hjärtat och tror Rafa och hans gäng bryter den negativa trenden och bärgar hem 1 poäng. Tips 1-1.Matchen visas på Viasat Premium och Viaplay, avspark sker på den för småbarnsföräldrar okristligt sena tiden 21:00 varför undertecknad redan nu kan förvarna att matchrapporten kommer under tisdagen.



1. R Elliot

22. D Yedlin

6. J Lascelles

20. F Lejeune

19. J Manquillo

23. M Merino

8. J Shelvey

11. M Ritchie

17. A Perez

30. C Atsu

21. Joselu

Avbytare: 2. C Clark, 27. J Gámez, 10. M Diamé, 14. I Hayden, 7. J Murphy, 45. A Mitrovic, 26. K Darlow

Newcastle och Burnley drabbar samman under måndagskvällen för att fullborda Premier Leagues tionde omgång. Just måndagskvällar och bortaplan är en ren tragedi för skatorna, då man har haft nästan overkligt svårt för denna kombination.Newcastle drog till slut det längsta strået i en ganska menlös match. Dagens hjälte blev Mikel Merino med sitt första mål för klubben som i och med segern tog sig upp till sjätte plats i ligan.Stabila skator tar sig an vingklippta örnar som plötsligt känner luft under vingarna. Hemmafansen längtar mest av allt efter en ny klubbägare, men tre extra poäng medan man väntar skulle verkligen smaka fågel.Idag bekräftade Newcastle Uniteds ledning de rykten som surrat allt intensivare på senare tid. Mike Ashley lägger upp klubben till försäljning och vi kan komma att se stora förändringar inom tämligen kort tid.Newcastle åkte söderut för att möta Southampton på St Mary's stadium, en arena man inte vunnit på sedan 2005. Efter 90 smart spelade minuter, så kostade individuella misstag Newcastle segern trots en väl genomförd bortamatch.Newcastle åker till St Mary's Stadium som vanligtvis varit garnerat med vallgravar och minor då Newcastle historiskt haft det svårt på sydkusten - men den här gången har man goda förutsättningar.Efter ett par händelserika nyhetsveckor så följer nedan en lägessammanfattning om vad som försiggår i ständigt livliga Newcastle United.Ett drömmål från Coutinho och ett turmål från Joselu blev resultatet av en underhållande och fysisk match. Liverpool var det bättre laget, men Newcastle fick med sig en poäng efter en taktiskt strålande insats.En match mellan två engelska giganter kickar alldeles strax igång. Vad smakar då bättre än att lista ett gäng matcher från historien där den ene klubben får sig ordentligt med pisk?Det blir sällan tråkigt när Liverpool kommer på besök och på söndag är det dags igen. Newcastle brukar ha en fördel hemma på St James', men det kan bli svårt att hänga med när gästerna sätter fart.