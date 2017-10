Inför Southampton - Newcastle

Newcastle åker till St Mary's Stadium som vanligtvis varit garnerat med vallgravar och minor då Newcastle historiskt haft det svårt på sydkusten - men den här gången har man goda förutsättningar.

Newcastle ska tillbaka till St. Mary’s Stadium, stället där Jamaal Lascelles Newcastle-karriär tog fart på allvar. Den här gången dock med fundamentalt förändrade förutsättningar. Senast lagen möttes hade Newcastle en Steven Taylor i mittförsvaret som agerade luft samtidigt som Daryl Janmaats psyke inte längre var kvar i nordöstra England. Den här gången kommer man till St Mary’s förberedda, med ny kapten, med en bättre tabellplacering än hemmalaget, men med samma tränare som sist - mycket har hänt däremellan.



Läget i norr

När Newcastle senast var i Premier League säsongen 2015/16 mötte man Southampton två gånger – båda matcherna blev för mig minnesvärda. Den första var i premiären, hemma på St James’ Park. Det hade hänt mycket den sommaren, man hade värvat flera nya spelare som verkade spännande och hade äntligen blivit av med Alan Pardew, trots att man hade önskat sig något mer spännande tränarval än Steve McClaren. Jag var utomlands och hittade en sportbar att se matchen på, full av förväntningar. Newcastle startade i underläge, vände till 2-1 efter mål av Cissé och Wijnaldum, varpå Shane Long kvitterade i 79:e minuten. Efter matchen kände jag mig försiktigt optimistisk, kanske kunde det bli något av den här säsongen, tänkte jag då. Den andra gången var det annorlunda, den gången var det ett slutkapitel och ett startskott på samma gång. Man hade förlorat med 3-1 i Rafas fjärde match som Newcastle-tränare, och dittills hade Rafa inte bärgat någon seger för skatorna. Samtidigt som den förlusten i princip innebar slutet på Premier League för den gången, så sa man på samma gång adjö till en generation spelare som inte hade några genuina känslor för klubben, till en rekryteringsmodell som hade fallerat, och Jamaal Lascelles introducerade sig själv verbalt. Det har gått ungefär ett och ett halvt år sedan dess, och vi alla vet att klubben restaurerats därefter, en tidsperiod som man i Newcastle-historia kallar The Rafalution, en pågående era.



Vidare till formalian. Newcastle har samtliga spelare tillgängliga förutom den famösa vänsterbacksduon Paul Dummett och Massadio Haidara, ett resultat av Rafas rigorösa tränings- och återhämtningsschema. En stor anledning till att Newcastle säsong efter annan dragits i högstaligans bottenträsk har varit skadorna, nu är de kraftigt reducerade.

Under veckan var det någon sorts schism mellan Lascelles och Diamé på ett träningspass, problemet ska nu vara löst och spelarna har erbjudit sig att bjuda laget på middag för att be om ursäkt. Vad hände med Shelvey då? Shelvey gick emellan när Lascelles och Diamé rök ihop och ska ha fått en fraktur i ett finger, men enligt Benitez så ska Shelvey vara tillgänglig på söndag. Det enda hindret 25-åringen har är att han inte kan ta inkast, och oddsen på att Shelvey kommer bära något typ av handskydd är låga.



Mikel Merino har varit det hetaste Newcastle-namnet de senaste veckorna. Efter fenomenala insatser både under ligaspelet och senast under landslagsuppehållet för det spanska U21-laget så har 21-åringen fått sin köpklausul aktiverad i kontraktet och affären har alltså blivit permanent och sträcker sig över fem år. Dessutom har Mitrovic på nytt fått förtroende i den serbiska landslagströjan. Mitrovic spelade fram till serbernas matchavgörande mål när Serbien vann mot Georgien med 1-0 och säkrade serbernas VM-plats, ”Mitros” fina landslagskarriär fortsätter. I samma grupp vann huvudkonkurrenten Irland mötet mot Wales med 1-0, Ciaran Clark spelade 90 minuter och Rob Elliot var förpassad till bänken.



Shelvey fick innan landslagsuppehållet förtroende i matchen mot Liverpool och stod för en stark insats när Newcastle spelade lika mot Liverpool på St James’ Park. Merino blev den gången utbytt i matchens slutskede och in gick Hayden. Hur Benitez formerar innermittfältet på söndag blir spännande i och med att tre starka kandidater slåss om två platser. Det skulle kännas märkligt om Merino inte fick fortsatt förtroende efter sitt genombrott och goda form, men samtidigt har Rafa överraskat förut. Det är egentligen lika kluvet i backlinjen, där Lejeune inte återtagit sin plats i startelvan efter skadan han ådrog sig efter våldsamheterna i matchen mot Tottenham i säsongsinledningen. Clark och Lascelles är ett välfungerande mittbackspar, samtidigt är Lejeune gissningsvis den försvarare som Benitez ser som mest kvalitativ. Lascelles presterade starkt innan landslagsuppehållet och det började viskas i engelsk press om huruvida Lascelles möjligen nosade på en landslagsplats, så han känns svårpetad. På mittfältsflankerna fortsätter jag efterfråga Rolando Aarons, ofattbart att 21-åringen inte fått mer förtroende av Rafa. Han besitter precis de egenskaper man tenderat att sakna vissa matcher: irrationalitet, kreativitet och fart. På topp får den spanska duon Ayoze och Joselu troligen förnyat förtroende, helt enkelt för att de skött sitt jobb och är lojala instruktionsföljare, med en liten brasklapp att Rafa skulle kunna efterfråga Gayles snabbhet i kontringsspelet. Att utnyttja hemmasupportrarnas frustation över bristande Southampton-mål för att sedan straffa sydkustlaget på kontringar känns som ett troligt taktiskt utfall av Rafa.



Potentiell uppställning Newcastle (4-2-3-1): Elliot; Yedlin, Lascelles, Clark, Mbemba; Shelvey, Merino; Ritchie, Perez, Atsu; Joselu



Läget i syd

Southampton har inlett säsongen tungt och står på åtta poäng efter sju spelade matcher vilket renderar en tolfteplats i tabellen. Laget har endast vunnit på St Mary’s en gång den här säsongen och det efter en matchavgörande straff i 93:e minuten mot ett reducerat West Ham. Newcastle har historiskt haft det tufft nere på sydkusten, men den här gången finns god möjlighet att straffa ett svagt Southampton. På skadefronten verkar Shane Long vara redo för spel trots att han missade Irlands VM-kvalmatch mot Wales i måndags, i övrigt ska resterande spelare vara disponibla.



Inför matchen har det i sydkustmedierna främst talats om duellen mellan lärlingen och mentorn. Pellegrino inledde sin tränarkarriär vid sidan av Benitez, innan argentinaren ställde sig på egna ben och framgångsrikt ledde Alavés till nationell cupfinal i fjol som den mest påtagliga framgången i solokarriären hittills. Pellegrino har givetvis god koll på hur Benitez tänker och tvärtom, vilket skulle kunna tala för ett taktiskt rävspel i morgondagens match. Som spelare var Pellegrino mittback och de empiriska kunskaperna från den tiden i kombination med en fotbollstaktisk nyfikenhet genererar en habil tränare som kan sitt försvarsspel. På frågan om Benitez har haft den största influensen på argentinarens tränarkarriär svarade han såhär: “I think so but not just tactically, because for me Rafa was one of the persons who changed a little bit the way that the manager teach the player.

“Why? Because in my past when I was a player always we were receiving, ‘you have to do this, you have to do this, you have to tackle, to defend’ but Rafa was different. Rafa asked the players how they feel and he changed completely the mentality in my life.

“At a pedagogic level Rafa was the best in my life.”



Newcastle har chans till sällsynt seger

Trots att Newcastle inte vunnit på St Mary’s sedan 2005 så känns det som att förutsättningarna nätt lutar åt skatseger. Skatorna var solida innan landslagsuppehållet och har varit svåra att möta i samtliga matcher den här säsongen – det kommer inte vara annorlunda på söndag. Samtidigt är det en svårbedömd match då det är två tränare som känner varandra väl och som premierar ett starkt försvarsspel. Båda lagen kommer få chanser och effektivitet känns som ett nyckelord inför matchen.



Rationellt sett torde Newcastle hålla tätt bakåt, då Southampton haft det svårt med målgörandet på hemmaplan samtidigt som Newcastle alltid kommer väl organisatioriskt förberedda. The Saints har misslyckats att näta i åtta av sina nio senaste hemmamatcher, samtidigt har Newcastle endast släppt in tio mål på sina tretton senaste Premier League-matcher. En indikation på att det kan bli en jovialisk skatkväll är att Paul Merson, Englands främsta expert, har tippat Southampton-seger. Om jag inte missminner mig så har Merson tippat emot Newcastle i samtliga matcher den här säsongen, och utfallet har ju trots allt varit ganska positivt ur Newcastle-synpunkt.



Matchen går av stapeln på söndag klockan 17:00 och är TV-sänd, både på Viaplay och någon av Viasats sportkanaler. Domare för dagen är Kevin Friend. Senaste gången Friend dömde Newcastle var när laget knep en poäng mot Manchester City efter en månad i Rafas styre.