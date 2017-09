Inför Reading - Bristol City

Omstart i The Championship när Bristol C kommer på besök

Landslagsuppehållet har inte inneburit någon förlängning av skadelistan utan det är fortfarande Kermorgant, Harriott, Swift, och Obita. Obita är dock tillbaka i träning och är snart redo att börja spela igen. De senaste två nyförvärven, Edwards och Aluko, knackar givetvis på dörren för att göra sina debuter på lördag. Stam har nu en trupp med flera alternativ på varje position vilket behövs i den här serien och det ska bli intressant att se första startelvan efter det att transferfönsteret stängts. Vi har sett lite olika formationer under inledningen av säsongen men den som verkar föredras på hemmaplan är en 4-3-3 uppställning. En variant kan se ut enligt följande: Mannone; Gunter, McShane, Moore, Blackett; Kelly, Edwards, Beerens; Popa, Aluko, Barrow. Bödvarsson kan vara en tung inhoppare i andra. Stam inför matchen: “We feel confident and we know what we can do and how we can play. Bristol City are a good team who are doing well; it won’t be easy but if we keep doing what we need to, we can make it difficult for everybody."Gästerna från Bristol har börjat säsongen skapligt och ligger en poäng efter The Royals i tabellen. I ligacupen har man slagit ut Watford med 3-2 på bortaplan där nyförvärvet Eliasson från IFK Norrköping avgjorde matchen med sitt 3-1 mål på tilläggstid. City har lånat in den lovande Jonathan Leko från WBA och han kan göra sin debut på Madejski. The Robins har de senaste säsongerna haft vassa målgörare i Kodjia och Abraham, nu har man värvat in senegalesen Diedhiou från Angers för att axla deras mantel. Just nu är det Reid som öser in mål från sin mittfältsposition med fyra mål i ligan och ett i cupen. Man saknar O'Neil, Djuric, Taylor och kanske även Hegeler. Reading har sju raka segrar mot Bristol C, senaste gången gästerna vann på Madejski var 2009 och då spelade den nuvarande tränare Lee Johnson på deras mittfält. Lagen har mötts 45 gånger i Reading och The Royals har 22 segrar samt 12 kryss.