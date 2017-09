Spelarbetyg efter segern mot RB Leipzig

Nedan finner ni lagets spelarbetyg efter 2-0 vinsten mot Leipzig!

Betygskala

Inbytta spelare

5 = Fantastisk4 = Mycket bra3 = Bra2 = Godkänd1 = Dålig Besiktas keepern hade verkligen inte mycket och göra under matchens förstahalvlek efter ett mycket samspelat Besiktas första 45min. I andra halvlek så fick Leipzig ett par klara lägen som Fabri lyckades parera speciellt i den 58:e matchminuten efter Marcel Sabitzers skott längst marken som gick mot den högra burgaveln då Fabri lyckades rädda bollen ut till en Leipzighörna.Med ytterbackarna Adriano och Gökhan Gönüls frånvaro så fick Medel ännu en gång chansen som högerback igårkväll. Trots att vi inte fick se Medel delta så mycket offensivt så gjorde chilenaren en fullt godkänd match defensivt med ett par lyckade tacklingar. Det märks ganska tydligt att Medel inte är van vid högerbackspostionen trots att han under karriären spelat vid vissa tillfällen på just den positionen.Den rutinerade portugisen med massa CL-matcher på sitt CV visade hur viktigt det egentligen är med rutin under CL-matcherna. Samspelet med mittbackskollegan Tosic har fungerat riktigt bra och luftspelet dominerades av 34 åringen. Det blev nästan en felfri insats av Pepe som kunde fått matchbetyget 4,5 mot Leipzig men nära matchens slut så tappade Pepe bollen inuti straffområdet vilket kunde stå han dyrt men Sabitzer som lyckades sno åt sig bollen sköt över ribban.Kan under matchens gång göra misstag när det gäller glidtacklingar och passningsspelet men viljan, arbetskapaciteten samt spelarmodet håller hög klass. En av matchens höjdpunkter är definitivt vid slutet av matchen när Tosic på egen hand driver bollen från egna planhalvan fram till Leipzigs straffområde. Väl fram till straffområdet så passar han bollen till Negredo som spelar tillbaks bollen till serben som kommer fri med målvakten men skjuter rakt på. Även om läget inte resulterade till mål så visar löpningen från mittbacken prov på vilja och mod.Turkiets bästa vänsterback som gärna deltar offensivt när laget anfaller vilket vi är vana vid var inte lika delaktig under lagets anfall denna match. Taktiskt sätt så blev Caners defensiva roll denna match ändå rätt så lyckat då Leipzig hade svårt att komma till farliga anfall genom högerkanten. Man ska inte heller glömma Caners spelupplägg från lagets planhalva blev en positivfaktor till farliga kontringar.Den defensivamittfältaren hjälpte BJK försvaret kopiöst under hela matchens gång. Leipzig har ett ungt samt passningskickligt mittfält vilket Atiba satte stopp speciellt när han stänger ytorna som Leipzig försöker passa sig igenom. Ibland är det svårt att tro att kanadensaren är uppe på sina 34 år när han visar krigar samt löparvilja för att hindra motståndarnas anfall.Besiktaskaptenen har tendensen att försvinna ur matchens gång men den lugn och passningssäkerheten han visar är viktig för laget. Sammarbetet med Hutchinson och inhoppande Tolgay Arslan är riktigt bra under andra halvlek och tillsammans passade man sig igenom Leipzig för att öppna upp lägen till hemmalaget.Den offensiva mittfältaren preserar vanligtvis under Europamatcher och igårkväll så visade Talisca varför storklubbar har ögonen på 23-årige brassen. Men sin ständiga målfarlighet både med fötterna och huvudet så gjorde han sitt andra raka CL-mål likt målet i den förra matchen mot Porto efter inlägg ifrån Quaresma till Talisca som nickade in 2-0 till hemmalaget.Portugisen blev igår ett ständigt hot ute på kanten mot Leipzigförsvaret med sin grymma teknik och dribblingar. Assisten till Taliscas 2-0 mål är magiskt och något man tyvärr inte får se varje match är Quaresmas hemåt jobb vilket han jobbade starkt med mot Leipzig igårkväll.Med sin vana att dribbla sig förbi motståndarna samt sin enorma löpvilja både offensivt och defensivt även med en stark målstatistik denna säsong så är det inte förvånande att Babel ännu en gång gjorde en imponerande insats. Babel gjorde även sitt andra raka CL-mål ikväll när han i den 10:e minuten satte 1-0 målet för Besiktas och det klassiska målfirandet tillsammans med Cenk Tosun fick vi se även igår.Cenk har visat sig vara en komplett anfallare denna säsong med sitt ständiga hot mot försvaret, arbetskapacitet och målfarlighet. Trots att det inte blev något mål igår från Cenk Tosun så måste man ge honom beröm för bland annat assisten när han krigade sig förbi RBL försvararen vid vänstersida om straffområdet och spelade fram till Babel som sköt in ledningsmålet. Fortsätter Cenk sin utveckling så bör det inte dröja länge till något lag lägger ett bud på anfallaren som ledningen inte kan tacka nej till.Necip besitter inte på en jättehög talang men lik Tosic så är arbetskapaciteten och viljan på hög nivå. Precis som Gary Medel så är inte högerbackpositionen Necips naturliga position utan han hör bäst till den defensiva delen av mittfältet. Även om Necip på flera år agerat endast som inhoppare under matcherna så visar han alltid en positiv inställning och är alltid redo på bänken för ett inhopp.Trots att den skicklige mittfältaren Tolgay kom in ganska så sent in i matchen så satte han sin prägel med sitt passningsspel, bollskicklighet, försvarsspelet samt att han visar framfötter direkt. Leipzig som hade press på Besiktas under andra halvlek avtog lite efter Tolgays inhopp.Spelade för kort tid för att betygsättas