Krönika: Ödet i egna händer – nu siktar de mot VM 2018

Bosnien & Hercegovina ställs imorgon kväll mot ett Belgien som är obesegrade hittills i kvalet. På Grbavica-stadion i huvudstaden Sarajevo avgörs framtiden för bosnisk fotboll. Antingen besegrar man Belgien – eller förlorar och tappar andraplatsen till Grekland som spelar mot Cypern imorgon.





Ödet är i landslagets egna händer – och har varit det även tidigare i år. Bosnien & Hercegovina ställdes mot Cypern förra månaden, ett betydligt svagare landslag på pappret. De visade dock stor vilja och lyckades vända ett 0-2 underläge mot Bosnien & Hercegovina, vars supportrar är tveksamma mot Mehmed Bazdarevics mannar.Två måstematcher kvar, lyckas man skrapa ihop sex poäng imorgon mot Belgien på hemmaplan och borta mot Estland på tisdag är man klara för play-off. Det går inte att beskriva hur mycket ett VM-avancemang betyder för det hjärtformade landet i syd och inte minst för dess befolkning som idag finns spridda över hela västvärlden.Landslaget har fått mycket kritik och det är inte helt obefogat. Om man bortser från 4-0 förlusten mot Belgien borta så är det Grekland som varit det största hotet. 1-1 borta i Grekland och 0-0 på hemmaplan. Det senare mötet avslutades med mycket diskussion kring spelarnas vilja men även Bazdarevics val av spelare och kunskap vad gäller taktiken.Bosnien & Hercegovinas assisterande tränare, Stephane Gilli avgick och blev även avstängd efter att ha slagit ut tänderna på Greklands Janis Gianiotas. I efterhand kunde vi se att fransmannen som har stått vid Bazdarevics sida i över 20 år agerade i självförsvar. Å andra sidan tog han på sig ansvaret, erkände att han gjorde fel, avgick och bad om ursäkt för tilltaget.En av Bosnien & Hercegovinas bästa spelare, Juventus-spelaren Miralem Pjanic missar kvalets avgörande matcher och även ett ev. play-off. Sanjin Prcic (Rennes) och Jozo Simunovic (Celtic) blir borta. Senast igår inkom det uppgifter att även högerbacken Avdija Vrsajevic (Osmanlispor) inte är spelbar.Skadorna orsakar huvudbry för Bazdarevic som redan har kniven under strupen och Bosnien & Hercegovina är i princip tvungna till att spela en av sina bästa matcher någon mot ett Belgien som redan är klara för VM och inte har något att egentligen spela för längre.Världslaget Belgien som har en gyllene generation förväntas starta med den bästa möjliga elvan. Dock missar Romelu Lukaku matchen pga skada.”Romelu Lukaku genomförde en magnetröntgen men inga ligamentsskador eller frakturer har diagnosticerats. Under de kommande dagarna kommer han att följa ett individuellt träningsprogram. Det är dock för tidigt att säga om han kan vara spelklar till mötet med Bosnien och Hercegovina och/eller Cypern”, skriver förbundet i ett uttalande, enligt tidningen The Independent.Sejad Salihovic samt Haris Medunjanin gör comeback för Bosnien & Hercegovina i landslagssammanhang. Den förstnämnde kan spela på flera positioner och har nyligen skrivit på för Hamburg. Medunjanin, även han är lite av en all-roundspelare på mittfältet och kallades till landslaget som ett komplement för Pjanic.Vi får hoppas att Edin Dzekos fina form håller i sig, sju mål på sex matcher för Roma hittills i ligan. Även Sead Kolasinac som anlände till Arsenal från Schalke i somras blir en viktig kugge för landslaget. Kolasinac har varit en av Arsenals bättre spelare hittills och han har lovordats ett flertal gånger med all rätt.Om Bosnien & Hercegovina har några planer på ett ev. VM-slutspel blir det nu dags att visa vad man går för. Bazdarevic behöver ta sig en riktig funderade och sluta sätta in Mato Jajalo under viktiga matcher. Jajalo är helt enkelt inte tillräckligt bra för landslaget och han har visat sin oförmåga i ett par matcher nu, vilket har kostat laget en del i samband med poängtapp. Vidare är Dzeko - Kodro bästa alternativet i anfallet. Kodro är en ung spelare som visat upp sig det senaste och har gjort det bra. Vedad Ibisevic å andra sidan borde få chansen sista kvarten av matchen. Han är en vass målgörare men klarar inte av spela en hel match, därför bör han inta rollen som en joker.Bazdarevic, vars starkaste sida inte är den är taktiska biten i det vackra spelet måste göra allt han kan för att bosnierna ska ha en chans till VM-slutspel via play-off, spelarna likaså. Fansen gör som vanligt, hejar fram laget under hela matchen och deras prestationer på läktarna behöver inte ifrågasättas. Vid en vinst för hemmanationen vill vi veta ''receptet'' som ligger bakom en ev. succé. Vid förlust vill vi höra tränarens ursäkter, blir det skador eller taktisk okunskap som straffar oss. Vid ett kryss blir jag likgiltig, vi må försämra våra chanser till att bli tvåa men vi förlorar åtminstone inte.Bosnien & Hercegovina har ödet i egna händer, har Bazdarevic för en gångs skull några ess i rockärmen?