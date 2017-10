2017-10-18 20:45

Bayern München - Celtic

3-0



Bayern München - Celtic 3-0

Det blev en väntad matchbild under onsdagens Champions League-match mellan Bayern Munchen och Celtic på Allianz Arena. Tyskarna dominerade matchen igenom och vann med 3-0









Samtidigt som defensiven inte hängde med var det tunt framåt. Griffiths var väldigt ensam och de långbollar han fick tog tyskarna hand om och kunde starta nya anfall. Men några kontringar bjöd ändå Celtic på, med ett sånt här motstånd måste flera spelare hänga med mycket bättre. Sinclair skötte sig hyfsat medan Roberts vägde för lätt när han fick 2-3 spelare på sig.



1-0 kom väldigt rättvist efter 17 minuter. Celtic tappade totalt i markeringen och en fristående tysk stod fri, Gordon räddade hans nick men Thomas Müller kunde slå in returen. Celtics defensiv var under all kritik vid många tillfällen och mittfältet var helt osynligt nästan hela matchen. 2-0 såg väldigt enkelt ut, Gamboa blev bortspelad på kanten och inne i straffområdet stod flera tyskar fria, bollen gick till Kimmich som retfullt kunde nickplacera in bollen i mål. Efter 30 minuter stod det 10-1 i avslut vilket bevisar Bayerns dominans.



Den som skötte sig bäst var Boyata som var väldigt resolut, det var han och Gordon som såg till att hålla siffrorna nere. Även Lustig spelade upp sig under matchen. Celtic bjöd på mycket slarv och väldigt naivt spel vid uppspelen. Mot sånt här motstånd kanske det är bättre att parkera bussen och satsa på riktiga kontringar.







I andra halvlek bjöd Bayern in Celtic som fick lite mer bollinnehav och ett par farliga lägen, framför allt efter att Dembele kom in istället för Griffiths. Men slarvet fortsatte och Celtic bjöd Bayern på en hörna som Hummels nickade in, då hade 50 minuter förflutit. Det blev inga fler mål sen. Celtic hade ett par farliga ströanfall i slutet av matchen, Forrest hade kommit in och såg pigg ut men när domaren blåste av matchen fanns det två positiva saker att reflektera över. Resultatet rann inte iväg, samtidigt torskade Anderlecht med 4-0 mot







Redaktionens tankar



Det blev aldrig riktigt någon match i Munchen vilket var väntat men jag hade hoppats att Celtic skulle ha något mer att säga till om trots det fantastiska motståndet. Det var många spelare som inte kom upp i den nivå man kan förvänta sig. Scott Brown var förvisso den som sprang längst under matchen men var totalt osynlig. De som kan få godkänt är främst Boyata och Gordon, Lustig missade ett par markeringar men spelade ändå upp sig. Framåt var Sinclair, Dembele och Forrest de som lyckades bäst. Men allra bäst var de många Celtic supportrarna på plats, trots 0-3 sjöng de ut Bayerns fans och det var gåshud när de drog igång Fields of Athenry.



Bayern München-Celtic Sven Ulreich

Joshua Kimmich

Jerome Boateng

Mats Hummels

David Alaba

Sebastian Rudy

Thiago

Arjen Robben

Thomas Muller

Kingsley Coman

Robert Lewandowski



Avbytare

Marco Friedl

Rafinha

James Rodriguez

Tom Starke

Niklas Sule

Corentin Tolisso

Arturo Vidal

Craig Gordon

Cristian Gamboa

Mikael Lustig

Dedryck Boyata

Kieran Tierney

Olivier Ntcham

Scott Brown

Patrick Roberts

Stuart Armstrong

Scott Sinclair

Leigh Griffiths



Avbytare

Kristoffer Ajer

Nir Bitton

Dorus De Vries

Moussa Dembele

James Forrest

Callum McGregor

Tom Rogic



1 KOMMENTARER 238 VISNINGAR MIKAEL STRÖM

2017-10-20 13:09:00

