Celtic till final i Ligacupen

Målen nedan:



Celtic och Hibernian drabbades samman för några veckor sedan på Celtic Park i ligaspelet. Den matchen slutade 2-2. I helgen ställdes lagen mot varandra på nytt i Ligacupens semifinal på nationalarenan Hampden Park. Mikael Lustig inledde målskyttet i den 15:e matchminuten och ökade även på till 2-0 strax innan halvlek.Hibs letade sig in i matchen igen efter ett reduceringsmål på straff av den tidigare Celtic-anfallaren Anthony Stokes.Strax därefter utökar Moussa Dembele Celtic ledningen till 3-1, men Hibernian fick in ytterligare ett reduceringsmål med lite drygt tjugo minuter kvar av matchen.Spiken i kistan kom i 88:e matchminuten när Dembele punkterar slutresultatet till 4-2 och Celtic är därmed klart för final i Ligacupen.I finalen den 26:e november ställs man mot Motherwell som i sin semifinal slog ut Rangers med 2-0. Det blir andra raka finalen för Celtic's del. Förra säsongen besegrade man Aberdeen med 3-0 i Ligacup-finalen som även den spelades i slutet av november.Härnäst väntar toppmötet i ligan mot Aberdeen på Pittodrie Stadium, onsdag den 25:e oktober. Det blir en seriefinal då lagen parkerar på lika många poäng, men Celtic leder med bättre målskillnad.

2017-10-23 11:00:00

