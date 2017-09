F.d. IFK-anfallaren Engvall tas emot med varma servetter?

DIF-stomme i kvällens Fsport-lag

Spännande möte i Göteborg ikväll när hemmalaget IFK tar emot Djurgården, som är min favorit till den allsvenska andraplatsen. Båda lagen bör göra mål och även om det är svårt att se någon springa ifrån så är det i regel en bra Fsport-taktik att vikta mot det ena laget. Hysén och Engvall har representerat motståndarna och lär spela viktiga roller ikväll. Så sent som i maj ifjol gjorde duon varsitt mål - för IFK - i motsvarande möte. En av dem får chansen i mitt lag... Hur gör du?





Nu har sonen August Erlingmark tagit för sig på den stora scenen och visst finns det likheter med farsan. Hittills har vi mestadels fått se honom som mittfältare men mot Djurgården idag blir det en ny roll. Med Rogne skadad och Da Graca avstängd behöver David Boo-Wiklander en mittbakspartner. Valet blir unga Erlingmark, som dock har spelat en hel del där innan A-lagstiden. Han säger sig själv se sig som mittback framöver och några stora orosmoln finns inte där.





Ändå lurigt med en ny backlinje då den hittills lyckade Adekugbe dessutom saknas till vänster. Där plockar jag in ersättaren Billy Nordström till en billig kostnad. På andra kanten finns Salomonsson men han löper stor risk för många en-mot-en-lägen mot El-Kabir (som är en av mina nyckelspelare ikväll). Även Nordström kommer att sättas på prov men jag har bättre känsla där och dessutom ligger det nära tillhands att andra managers väljer det tyngre namnet Salomonsson före. Att gå emot strömmen är ofta en enkel taktik för att skaffa sig fördelar.



Djurgården har avstängningar på kuggarna Jonas Olsson och Kevin Walker. Nu har även Badji gått samma öde till mötes efter olämpligt uppträdande i en U21-match. I övrigt har Une Larsson och Beijmo dragits med skador men den sistnämnde förväntas starta till höger och får chansen i mitt lag. Djurgården siktar på att bli bäst i stan och det lutar däråt just nu och visst är man befogad favorit till andraplatsen i tabellen. Notera utöver det att IFK Göteborg under 2017 bara har hållit nollan en enda gång på hemmaplan. Det var i maj mot ett Kalmar som under den perioden gick mållöst ifrån fem av sex matcher (varav tre raka på bortaplan).





Det finns gott om spelskicklighet i båda lagen men jag tror på en fysisk match i högt tempo utan alltför mycket "smånätt" spel. Läge för målrikt? Inte alls otänkbart. Det är en skottvillig duo men sådana finns det gott om. Av de 13 allsvenska spelarna som avlossat flest skott på mål i år finns hela fem stycken på planen! Hysén och Rieks är för dyra för min smak men DIF-trion Engvall, Eriksson och El-Kabir får förtroendet.



Nämnde Erlingmark står som mittfältare och tar där plats bredvid nämnde El-Kabir, som alltid kan samla poäng på egna prestationer oavsett lagets resultat. Han trivs allra bäst på konstgräs men på Ullevis fina matta tror jag på en toppkväll efter lite ojämna insatser på slutet. Vänsteryttern får ta hand om kaptensbindeln med fina kaptensfaktorn 101%. "Mange" Eriksson blir vicekapten med 49% kaptensbonus (hälften av 98). Målvaktsfrågan var inte helt enkel då Dahlberg kan få många lägen att plocka poäng. Med lägre kostnad och min något större tro på gästerna blir ändå Andreas Isaksson mitt val mellan stolparna.







Här är mitt lag:





GK Isaksson 12.1 Miljoner



DF Beijmo 11.2M

DF Nordström 12.5M



MID Erlingmark 14.7M

MID El Kabir (C) 14.1M



FW Engvall 15M

FW M.Eriksson (Vice C) 14.6M





Ni som var med runt 90-talet minns Magnus Erlingmark som en viktig kugge i IFK Göteborgs dominanta allsvenska lag. När man spelade i Europa var det han som flera gånger avgjorde men han var inte bara målskytt. Nej, han kunde utan problem spela på ALLA utepositioner och än idag är Erlingmark det första namnet som ploppar upp hos mig när epitet som "allround" nämns.

2017-09-11 11:00:00

