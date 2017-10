Sverige är ödmjukare än Frankrike och underskattar inte Luxemburg. Vilka svenskar lyckas bäst och vilka fynd finns i gästernas lag? Glöm inte att sätta ihop ditt Fsport-lag!

VM-kvalfest med Fsport!

Med 90% återbetalning till spelarna är Fsport en given ingrediens i TV-soffan. Alla prestationer bedöms så matcherna känns aldrig avgjorda. Lördagens hetaste match för oss svenskar är givetvis hemmamötet med Luxemburg och Janne Andersson har planen klar inför avspark. Det har även jag - haka på och få gratisbiljetter värda 10 euro!





Utmana mig - alla nya spelare får gratisbiljetter till Fsport-turneringar till ett värde av 10 euro!













Sveriges VM-kvalmöte med Luxemburg är ett singelpaket, det vill säga inga andra matcher involveras. I singelpaketet får man ha med fem spelare från samma lag (istället för normala tre, vilket inte hade räckt för att få ihop fullt lag här).



Valen i bortalaget baseras främst på positionerna. Jag tror stenhårt på svensk vinst och vill sprida ut bortaspelarna över flera lagdelar. Sverige har bra chans att hålla nollan, vilket kommer att ge Robin Olsen och Ludwig Augustinsson gott om poäng. Det finns som sagt möjlighet att välja upp till fem spelare från samma lag men jag har "bara" fyra svenskar. Det blir på tok för dyrt med fler och jag hoppas att mina Luxemburg-spelare ska gnugga till sig en del poäng trots allt. Jans är en viktig kugge i Luxemburg men kostar bara 5.6 miljoner. Jänisch var utanför elvan ett tag men med skador på ett par mittfältare - och en god insats senast - lär han få starta igen. Anfallaren Joachim har varit gästernas klart bästa målskytt på sistone och slår Luxemburg till så talar mycket för att det återigen är Joachim, som dessutom är straffskytt.



Det låg annars nära tillhands att välja fem svenskar men Luxemburg klarade ju efter en heroisk insats 0-0 i Frankrike vilket var en av de största överraskningarna någonsin. Det var ju trots allt ett av Europas absolut bästa landslag mot ett av de statistiskt sämsta... Visst lär Luxemburg ha fått luft under vingarna efter det men samtidigt måste man som svensk se uppsidan med det. Det är lätt att säga att "vi ska inte underskatta motståndet" men ibland behövs det konkreta resultat för att verkligen få respekt med sig. Om Luxemburg kan klara 0-0 i Paris så är det ingen utopi att de gör detsamma på Friends. Så - fullt fokus och ödmjukt, hårt jobb redan ifrån start. Då kommer det att lösa sig galant och en liknande insats som den mot Vitryssland räcker långt. Inga bortamål, en spelsugen Forsberg och någon vänsterassist ifrån Augustinsson - då sitter jag bra till.





Svenskafans bjuder alla nya spelare på gratisbiljetter till ett värde av 10 euro, helt utan insättningskrav!







Mitt lag:



Swe GK Olsen 24.7 Miljoner



Swe DF Augustinsson 23.6M

Lux DF Jans 5.6M



Swe MF Claesson 22.8M

Lux MF Jänisch 6.9M



Swe FW Forsberg 25.6M

Lux FW Joachim 7.4M





(Jag ligger 16.6 miljoner över budgetgränsen och får således inleda med 183 minuspoäng.)

Fsport är otroligt kul och enkelt men det går dessutom snabbt - både att sätta ihop sitt lag och att vinna! Spelen avgörs alltid under samma dag och jag kommer flera gånger i veckan med tips och tankar inför de hetaste spelpaketen. Nej, det krävs ingen enorm tid för att på ett konkurrenskraftigt sätt kunna fightas om turneringsvinster. Den som har koll på lagen lär dock hitta lägen att utnyttja det, precis som när man lägger vanliga spel.Sveriges VM-kvalmöte med Luxemburg är ett singelpaket, det vill säga inga andra matcher involveras. I singelpaketet får man ha med fem spelare från samma lag (istället för normala tre, vilket inte hade räckt för att få ihop fullt lag här).Valen i bortalaget baseras främst på positionerna. Jag tror stenhårt på svensk vinst och vill sprida ut bortaspelarna över flera lagdelar. Sverige har bra chans att hålla nollan, vilket kommer att ge Robin Olsen och Ludwig Augustinsson gott om poäng. Det finns som sagt möjlighet att välja upp till fem spelare från samma lag menDet blir på tok för dyrt med fler och jag hoppas att mina Luxemburg-spelare ska gnugga till sig en del poäng trots allt. Jans är en viktig kugge i Luxemburg men kostar bara 5.6 miljoner. Jänisch var utanför elvan ett tag men med skador på ett par mittfältare - och en god insats senast - lär han få starta igen. Anfallaren Joachim har varit gästernas klart bästa målskytt på sistone och slår Luxemburg till så talar mycket för att det återigen är Joachim, som dessutom är straffskytt.Det låg annars nära tillhands att välja fem svenskar men Luxemburg klarade ju efter en heroisk insats 0-0 i Frankrike vilket var en av de största överraskningarna någonsin. Det var ju trots allt ett av Europas absolut bästa landslag mot ett av de statistiskt sämsta... Visst lär Luxemburg ha fått luft under vingarna efter det men samtidigt måste man som svensk se uppsidan med det. Det är lätt att säga att "vi ska inte underskatta motståndet" men ibland behövs det konkreta resultat för att verkligen få respekt med sig. Om Luxemburg kan klara 0-0 i Paris så är det ingen utopi att de gör detsamma på Friends. Så - fullt fokus och ödmjukt, hårt jobb redan ifrån start. Då kommer det att lösa sig galant och en liknande insats som den mot Vitryssland räcker långt. Inga bortamål,Swe GKSwe DFLux DFSwe MFLux MFSwe FWLux FW(Jag ligger 16.6 miljoner över budgetgränsen och får således inleda med 183 minuspoäng.)

0 KOMMENTARER 280 VISNINGAR 0 KOMMENTARER280 VISNINGAR CALLE TÖRNQVIST

2017-10-06 15:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om FSport

FSport

2017-10-06 15:00:00

FSport

2017-10-04 16:50:00

FSport

2017-09-30 17:24:00

FSport

2017-09-25 17:30:00

FSport

2017-09-23 18:00:00

FSport

2017-09-22 17:00:00

FSport

2017-09-19 16:30:00

FSport

2017-09-15 10:30:00

FSport

2017-09-13 10:00:00

FSport

2017-09-11 11:00:00

ANNONS:

Med 90% återbetalning till spelarna är Fsport en given ingrediens i TV-soffan. Alla prestationer bedöms så matcherna känns aldrig avgjorda. Lördagens hetaste match för oss svenskar är givetvis hemmamötet med Luxemburg och Janne Andersson har planen klar inför avspark. Det har även jag - haka på och få gratisbiljetter värda 10 euro!Torsdagens spelpaket går inte av för hackor med två avgörande VM-kvalmatcher! Agnarna kan sållas ifrån vetet i både grupp E och grupp F. Danmark och Montenegro har en identisk resultatrad medan Slovakien har en poängs lucka ner till Skottland. Jag satsar på sju individuellt skickliga spelare och bygger kring en dansk trio. Hur gör du?Den allsvenska söndagen kryddas med intressanta Premier League-möten och jag har fokuserat på Fsports sena trippelpaket med AIK-Elfsborg, Hammarby-IFK Norrköping och Newcastle-Liverpool. Idag tror jag på extra bra chans i "double up"-turneringen där man bara behöver komma på övre halvan för att vinna.Förutom en rad generösa priser till de som bjuder in flest vänner så får vinnaren en fotboll, signerad av självaste Henke Larsson! Bjud in dina sportintresserade polare redan idag och utmana dem i de Fsports roliga turneringar med fina vinstpotter!Högintressanta matcher i Allsvenskan på söndagen. Östersund genrepar inför Hertha Berlin-matchen med att åka ner till Kalmar. I Stockholm är det dags för Djurgården att derbybesegra Hammarby efter tio(!) misslyckade försök i rad. Fsport är den oslagbara underhållningen framför TV-matcherna och nu kan du tjäna pengar på det, oavsett hur det går i turneringarna. Har du vänner som gillar sport och spel? Hjälp mig då att lära svenskarna fsporta - värva friskt innan 1/10 och få in pengar på kontot!En ny het Premier League-omgång står för dörren med kittlande spekulationer och höga förväntningar. Fsport är den oslagbara Live-upplevelsen och nu kan du tjäna pengar på det - oavsett hur det går i turneringarna. Har du vänner som gillar sport och spel? Hjälp mig då att lära svenskarna fsporta - värva friskt innan 1 oktober och få in pengar på kontot!Serie A-onsdag med två stekheta möten! Dessa kryddas med engelsk cupmatch och givetvis ett Fsport-lag att jobba in live! Jag betalar gärna höga priser för en Juventus-duo i de bakre leden och detsamma gäller två Napolispelare i toppklass. Ett fynd hittas på vänsterkanten och två målfarliga till REA-pris i ett nederlagstippat lag. Lill-lördag med Fsport...mums!Ikväll bjuds vi på två mycket spännande matcher i Allsvenskan. Kalmar har visserligen bara fem poäng ner till kval men har höjt sig markant. Jag väljer två spelare därifrån men bygger framförallt på en trio i ett av lagen i Häcken-Elfsborg. Är jag snett ute? Då så. Ta ut ditt eget lag och hämta hem fina prispengar redan ikväll!Kvalitetsfotboll ikväll när ytterligare några storlag inleder Champions League-gruppspelet. Alla nyregistrerade som besegrar SvenskaFans-laget i kvällens FSPORT-turnering vinner just en kvalitetsfotboll ifrån Puma. Klicka bara på länken nedan och anmäl dig till MoneyMaker-turneringen.Spännande möte i Göteborg ikväll när hemmalaget IFK tar emot Djurgården, som är min favorit till den allsvenska andraplatsen. Båda lagen bör göra mål och även om det är svårt att se någon springa ifrån så är det i regel en bra Fsport-taktik att vikta mot det ena laget. Hysén och Engvall har representerat motståndarna och lär spela viktiga roller ikväll. Så sent som i maj ifjol gjorde duon varsitt mål - för IFK - i motsvarande möte. En av dem får chansen i mitt lag... Hur gör du?