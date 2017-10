Seger mot Cypern bäddar för spännande avslutning

Det blev vinst med 1-2 i Nicosia mot Cypern efter att mål från Kostas Mitroglou och Alexandros Tziolis vänt ett underälge till seger. Detta i samband med Belgiens 3-4 vinst mot Bosnien gör att vi klev upp på andraplatsen. Gibraltar hemma väntar i sista omgången och vid vinst där samt att något resultat i flertalet andra matcher går vägen för oss gör att vi spelar playoff nästa månad.

Spänningen tilltar! Landslaget gjorde sin plikt under lördagskvällen (7/10) och besegrade Cypern i Nicosia med 1-2 och knackar nu på dörren till VM-kval playoff kommande månad. Detta efter att också resultatet i Bosnien - Belgiens matchen gått vägen för oss med belgisk 3-4 seger i Zenica. Mer om de olika scenarion som finns inför sista omgången senare i artikeln.Även om landslaget låg under med 1-0 efter lite mer än kvart spelad genom att Georgios Tzavellas upphävt en offside och Pieros Sotiriou tagit till vara på gåvan lyckades vi vända på det hela innan paus och gå till halvtidsvila med 1-2. Det tog nämligen inte lång tid efter cyprioternas ledningsmål innan det var kvitterat via en fin prestation av Kostas Mitroglou som snyggt placerade in 1-1 efter 24 spelade minuter. Endast två minuter därpå var vändingen fullbordad när Alexandros Tziolis nickade in en hörna från Kostas Fortounis. Det var den erfarne mittfältarens andra landslagsmål i hans 67:e landskamp.Under inledningen av den andra halvleken var det flera gånger nära 1-3. Bland annat nosade Mitroglou på ytterligare ett mål och Mantalos träffade stolpen efter en fin aktion. Med tanke på att chanserna till 1-3 radades upp och missades kändes det aningen oroande men defensiven var stark och släppte inte till några större cypriotiska kvitteringschanser.En viktig seger bärgades av Skibbes mannar i en måstematch mot speciellt motstånd. Allra bäst för kvällen var Kostas Mitroglou tillsammans med Kostas Manolas. Det gick att se att Mitroglou nyligen var tillbaka från en tids skadefrånvaro och han var lite ringrostig på sina håll och fick kanske spela lite för länge med tanke på dessa omständigheter, men det går inte att se bort från klassmålet till 1-1 och att han utgjorde ett ständigt hot mot motståndets defensiv. Vad han var saknad i matcherna mot Belgien och Estland förra samlingen. Manolas i sin tur tog bort det mesta i andra halvlek när cyprioterna försökte få till något och är en riktig klippa där bak i mittlåset tillsammans med Sokratis i vanlig ordning. Det är inte många landslag i världen som besitter en bättre mittbacksduo än den vi har.Vad som inte var lika tillfredsställande var mittfältet på det stora hela, som hade svårt under delar av matchen och bland annat hade svårt att vårda boll. Andreas Samaris borde eventuellt kommit in betydligt tidigare i matchen än vad han gjorde. Värt att notera är också att Tasos Donis gjorde ett inhopp efter någon form av mirakelåterhämtning och han lyckades bli spelklar mot alla odds.Highlights från matchen finner ni genom ett tryck***Vad behöver vi nu då inför VM-kvalets sista gruppspelsomgång i resultatväg för att knipa den åtrovärda playoffplatsen? Vi spelar våran sista gruppspelsmatch på tisdag (10/10) mot Gibraltar hemma på Karaiskakis och där måste vi ha tre poäng för att en playoff ska kunna bli verklighet. Till den matchen saknas flera spelare på grund av avstängning. Det är Donis, Samaris och Manolas.Gör vi vår plikt och tar dem tre poäng vi "ska" ta i den sista omgången är vi ändå först beroende av att resultat i någon annan match går vår väg för att undvika bli sämsta grupptvåa och därmed gå miste om en playoff-biljett. I matchen mellan Slovenien och Skottland idag (8/10) behöver vi att Skottland inte tar tre poäng i matchen där bägge nationer har att spela om men har Skottland extra starka förhoppningar om playoff. Vidare om inte detta skulle gå för våran del skulle vi behöva ett kryss i någon av matcherna imorgon (9/10) mellan Wales - Irland och Ukraina - Kroatien. Det finns också ett scenario som gör att det kan bli en målskillnadsaffär mellan oss och Irland om irländerna skulle vinna. Slutligen skulle också Norge kunna hjälpa oss men det skulle i så fall krävas att dem besegrar Nordirland med två mål i en match där normännen har hedern att spela för och Nordirland betydligt mer eftersom dem vill säkra en playoffplats.Vi får se hur detta slutar och hoppas på det bästa, det vill säga att vi först får med oss något resultat och sedan gör vår plikt och får möjligheten att spela playoff!