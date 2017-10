2017-10-09 20:45

Ukraina - Kroatien



Ivan Perisic

Inför Ukraina - Vem är Kroatiens nya förbundskapten, Zlatko Dalic?

Kroatien måste vinna mot Ukraina på bortaplan, 9 oktober, för att vara garanterade minst Play-off. Det kan räcka med oavgjort om andra resultat går Kroatiens väg, men sannolikheten är mikroskopisk. Ukraina måste också vinna för att nå minst Play-off. Island kommer med all sannolikhet att vinna mot Kosovo hemma och vinna gruppen. Kan den blixtinkallade nya förbundskaptenen Zlatko Dalic få ordning på detta svårt sargade landslag, på bara 2 dagar?





Dalic har utvecklat och varit framgångsrik med Al-Ain, som han har tränat sedan år 2014. Mest meriterande är en finalplats i Asiens Champions League.



Dalic har även varit assisterande coach i Kroatiens U21-landslag, mellan åren 2006-2011.



Dalics första kommentar var på lördag eftermiddag på Zagrebs flygplats, strax innan avfärd till Kiev:

"Jag är tacksam för förtroendet. Jag är medveten om situationen vi befinner oss i men jag är inte rädd för något, jag tror på spelarna. Jag kommer att prata med spelarna och försöka få dem att tro på sig själva"



Dalic fortsätter:

"Jag har även tidigare sagt att jag är redo. Jag har jobbat i utlandet i sju år, men när man blir tillfrågad om att bli förbundskapten för landslaget tackar man inte nej"



Brozovic kommer inte spela pga skada. Badelj som missade matchen mot Finland kommer förmodligen in som ersättare. Mandzukic blev också skadad mot Finland och kommer att rehabträna för att om möjligt bli klar till matchstart.



Andra kanditater till startelvan är Rog, Cop och Pasalic.



Det är givetvis svårt att veta vad nye kapten Dalic tror om spelarna och hur han kommer att formera startelvan. Vi får helt enkelt vänta till strax innan matchstart.

Matchbilden blir en helt annan än den mot Finland, bägge lagen måste vinna och det kommer att bli större ytor att spela på, det mentala kommer att spela stor roll.



Kroatien slår ur underläge och brukar trivas med det, man får ju stora skälvan när man är favoriter.



Min startelva (4-3-2-1):

Subasic- Vrsaljko, Mitrovic, Vida, Pivaric- Modric, Badelj, Rakitic- Kramaric, Perisic- Mandzukic



Matchen sänds:

Måndag 9 oktober

Eurosport 2, kl 20.45



Tabell: Island 19 p, Kroatien 17 p, Ukraina 17 p



Se Kroatiens hela VM-kval schema här Zlatko Dalic är 50 år och har meriter både som spelare i Hajduk Split och tränare, bl a Rijeka och Slaven Belupo, men framför allt Al-Ain i Förenade Arabemiraten.Dalic har utvecklat och varit framgångsrik med Al-Ain, som han har tränat sedan år 2014. Mest meriterande är en finalplats i Asiens Champions League.Dalic har även varit assisterande coach i Kroatiens U21-landslag, mellan åren 2006-2011.Dalics första kommentar var på lördag eftermiddag på Zagrebs flygplats, strax innan avfärd till Kiev:"Jag är tacksam för förtroendet. Jag är medveten om situationen vi befinner oss i men jag är inte rädd för något, jag tror på spelarna. Jag kommer att prata med spelarna och försöka få dem att tro på sig själva"Dalic fortsätter:"Jag har även tidigare sagt att jag är redo. Jag har jobbat i utlandet i sju år, men när man blir tillfrågad om att bli förbundskapten för landslaget tackar man inte nej"Brozovic kommer inte spela pga skada. Badelj som missade matchen mot Finland kommer förmodligen in som ersättare. Mandzukic blev också skadad mot Finland och kommer att rehabträna för att om möjligt bli klar till matchstart.Andra kanditater till startelvan är Rog, Cop och Pasalic.Det är givetvis svårt att veta vad nye kapten Dalic tror om spelarna och hur han kommer att formera startelvan. Vi får helt enkelt vänta till strax innan matchstart.Matchbilden blir en helt annan än den mot Finland, bägge lagen måste vinna och det kommer att bli större ytor att spela på, det mentala kommer att spela stor roll.Kroatien slår ur underläge och brukar trivas med det, man får ju stora skälvan när man är favoriter.Subasic- Vrsaljko, Mitrovic, Vida, Pivaric- Modric, Badelj, Rakitic- Kramaric, Perisic- MandzukicMåndag 9 oktoberEurosport 2, kl 20.45Island 19 p, Kroatien 17 p, Ukraina 17 p

0 KOMMENTARER 245 VISNINGAR 0 KOMMENTARER245 VISNINGAR DEJAN

2017-10-08 17:02:00

ANNONS:

Fler artiklar om Kroatien

Kroatien

2017-10-08 17:02:00

Kroatien

2017-10-07 12:14:00

Kroatien

2017-10-06 23:12:59

Kroatien

2017-10-03 07:30:00

Kroatien

2017-09-06 12:28:00

Kroatien

2017-09-05 13:43:00

Kroatien

2017-09-03 10:41:00

Kroatien

2017-09-01 15:02:00

Kroatien

2017-08-24 19:25:00

Kroatien

2017-06-19 15:41:00

ANNONS:

Kroatien måste vinna mot Ukraina på bortaplan, 9 oktober, för att vara garanterade minst Play-off. Det kan räcka med oavgjort om andra resultat går Kroatiens väg, men sannolikheten är mikroskopisk. Ukraina måste också vinna för att nå minst Play-off. Island kommer med all sannolikhet att vinna mot Kosovo hemma och vinna gruppen. Kan den blixtinkallade nya förbundskaptenen Zlatko Dalic få ordning på detta svårt sargade landslag, på bara 2 dagar?Kroatiens fotbollsförbund har valt att tacka Ante Cacic får sin tid – två dagar innan mardrömsmatchen mot Ukraina borta i Kiev. Efter tolvslaget, natten till lördag, valde kroatiska fotbollsförbundet att avbryta arbetet med Ante Cacic. Oklart vem som tar över och om Kroatien kommer ha en ”riktig” förbundskapten inför Ukraina.Kroatien bara faller, och faller, och faller. Och så hade artikeln bara kunnat fortsätta. Möjligtvis kan vi prata om spelarnas insatser de senaste tre matcherna, men det är en man och en hel ledning som bör ifrågasättas. Att Kroatien tappade poäng hemma mot Finland(!) är endast ett resultat som talar ett språk. Att falla så lågt som Kroatien gör just nu är bara skämmigt, pinsamt, lidande men framför allt - idiotiskt.Kroatien tar emot Finland i Rijeka, 6 oktober. Kroatien måste få med sig 3 poäng, annars är VM 2018 med stor sannolikhet inte aktuellt, och förbundskapten Ante Cacic kan se sig om efter ett nytt jobb. Flera ordinarie spelare är inte med i truppen och ytterligare avbräck har uppkommit efter att truppen togs ut.Kroatien förlorade mot Turkiet på bortaplan med 1-0. Matchen var spelmässigt jämn, resultatet var inte rättvist. Kroatien fick inte med sig en solklar straff i första halvlek. Dåligt ingripande av målvakten Subasic i slutet av matchen ger Turkiet segern. Kroatien, Island, Turkiet och Ukraina ligger samtliga inom två poängs marginal, gruppen är vidöppen. Kroatien leder fortfarande gruppen tack vare bättre målskillnad än Island.En måstematch ikväll. Turkiet, som fortfarande är skakat, kommer försöka slå Kroatien för att inte förlora chansen att avancera till Ryssland nästa år. Kroatien däremot, de har en del att fundera på inför kvällens drabbning.Sjunde matchen för Kroatien skulle inte sluta så som många hade hoppats på. Det krävdes 22 minuter för svensken Stefan Johannesson att blåsa av matchen på grund av de omöjliga förutsättningar som rådde på Maksimirstadion. Oklart när matchen återupptas.VM-kvalet börjar lida mot sitt slut. Vissa landslag kan tycka att påståendet är ganska skönt med tanke på deras placering och poäng, andra kan tycka att det är viktigt men framför allt jobbigt. Kroatien kan finna sig någonstans där mittemellan dessa två påståenden - men tre poäng mot Kosovo är ett måste för att ens ha chans på en förstaplats.Luka Modric återigen på toppen. Under Champions League-lottningen tog Modric emot priset för Europas bästa mittfältare säsongen 2016/17.Avbrutna matcher, landslagsspelare i rättegångar och stortorsk mot Estland. Storprestationer mot Spanien, knapp förlust mot EM–vinnarna Portugal och fortsatt relativt starka i kvalet till VM i Ryssland. Att året varit händelserikt är inte att överdriva.