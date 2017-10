2017-10-10 20:45

Frankrike ska säkra gruppsegern

Vitryssland besöker Stade de France när Frankrike och Sverige gör upp om förstaplatsen.

Efter 1-0 i regnet i Bulgarien är Les Bleus säkra på att sluta etta eller tvåa i kvalgruppen – direktkvalificering eller playoff till VM i Ryssland väntar alltså.



Enda konkurrenten om förstaplatsen är Sverige, som samtidigt spelar en avgörande match mot Holland. Samma eller bättre resultat än Janne Andersson & co i kväll innebär att fransmännen behåller förstaplatsen – sämre resultat och en oviss playoff-match ligger runt hörnet.



Ett snabbt mål från Matuidi, och en dubbelräddning av Lloris, ordnade tre poäng och en behållen förstaplats i gruppen under lördagen. Kritiken har ändå inte låtit vänta på sig.



Det är lätt att se mönster i hur Deschamps Les Bleus agerar mot olika typer av motstånd. De fyra senaste VM-kvalfajterna räcker som underlag. Mot spelförande lag. som är lite obekväma utan boll, kan Frankrike rulla ut hela sin kompetens. Resultat: 4-0-seger mot Holland.



Mot lag som är inställda på spel utan boll och kontringar blir Frankrike för lättlästa. Resultat: förlust mot Sverige, kryss mot Luxemburg, uddamålsseger mot Bulgarien.



På Stade de France väntar nu ett på pappret svagt Vitryssland och Les Bleus borde förstås göra processen kort med gästerna. Vi får se om man lärt sig läxan.



Några positiva besked gav ändå resan till Bulgarien. Tolisso och Matuidi såg riktigt starka ut tillsammans. Även efter att viktige Kanté tvingades utgå skadad. Anfallsspelet gnisslade betänkligt och endast Griezmann kan få godkänt för sin insats.



Kantés skada och den trubbiga offensiven bör innebära förändringar i kväll. Deschamps ser ut att backa tillbaka till två mittfältare centralt, vilket ger plats åt en ny offensiv kraft. Ska vi tro de sista träningarna tar Lemar den. Monaco-spelaren har det mesta för att bli landslagets nye, efterlängtade playmaker om man tar sig till VM. Men är han i matchform? De två senaste ligamatcherna, efter en segdragen skada, gav inga vidare bra besked.



Stjärnskottet Mbabbé kom inte till sin rätt i lördags. Visst fuskade han en hel del i det defensiva arbetet? Coman hade rätt väst under måndagen och ser ut som PSG-anfallarens ersättare. På topp talar mycket för att det blir Giroud från start istället för Lacazette.



Förutsättningarna är alltså enkla. Sämst blir det playoff för Les Bleus. Vid liknande eller bättre resultat än Sverige är VM-platsen säkrad. Nog borde Deschamps & co ordna det mot Vitryssland, hur stora problem man än har att föra sina matcher?



Trolig franska startelva: Lloris – Sidibé, Varane, Umtiti, Digne – Coman, Tolisso, Matuidi, Lemar – Griezmann, Giroud.

TV: Eurosport 1

