La Semaine: Omgång 10 – Spektakulär Le Classique – svensk målvaktstavla

Vi summerar det bästa och sämsta från den tionde omgången i Ligue 1.

il fait genre rien ne s'est passé pic.twitter.com/Hrg4a9YOqk — Philou (@philousports) October 21, 2017

#FCNEAG - La bourde de Johnsson qui permet à Touré d'inscrire le but du 2-1 : pic.twitter.com/msvK5I1Hhv — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) October 21, 2017

Jimmy Durmaz (Toulouse)

Skadad och utanför truppen.



Ola Toivonen (Toulouse)

Inbytt i 95:e minuten... och hann förstås inte med något när TFC vann i Angers.



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

"En häpnadsväckande tavla", tyckte L'Equipe och satte svensken som matchens flopp när Guingamp föll mot Nantes. (Betyg i L'Equipe: 3/10)



Alexander Kacaniklic (Nantes)





*****







Veckans lag i L’Equipe:

Kamara (Strasbourg)

Lala (Strasbourg), Varrault (Dijon), Diop (Toulouse), Amavi (Marseille)

Luiz Gustavo (Marseille), Aouar (Lyon)

Depay (Lyon), Lemar (Monaco), Sliti (Dijon)

Da Costa (Strasbourg)



Omgång 10:

Saint-Etienne-Montpellier 0-1

Monaco-Caen 2-0

Angers-Toulouse 0-1

Amiens-Bordeaux 0-1

Nantes-Guingamp 2-1

Rennes-Lille 1-0

Metz-Dijon 1-2

Nice-Strasbourg 1-2

Troyes-Lyon 0-5

Marseille-PSG 2-2





