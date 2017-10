2017-10-18 20:45

Anderlecht - PSG



Inför Anderlecht - Paris SG

PSG gästar Anderlecht i den tredje omgången av Champions League gruppspelet, det är ettan i gruppen PSG som inte släppt in något mål så här långt i turneringen som ställs mot fyran i gruppen, Anderlecht som inte gjort ett enda mål så här långt. Senast lagen möttes för fyra år sedan i Belgien så vann PSG med hela 5-0.





PSG

Emery och hans mannar såg ut att gå emot endast en ynka poäng nät man gästade bottenlaget Dijon i lördags men det var högerbacken Meunier som två gånger om som gav PSG segern, på stopptid.

Det betyder att PSG nu tagit ett rejält grepp om förstaplatsen i ligan men spelet lämnade mycket kvar att önska.

Detta är och har varit ett återkommande problem för PSG genom åren, när Champions League matcher är bakom hörnet så är det otroligt svårt att prestera i ligan helgen innan, oavsett vad det är för spelare som man ställer ut på planen.



Men å andra sidan så har man levererat under just Champions League matcherna, senast mötte man tyska mästarna Bayern Munchen och man spelade mer eller mindre ut dom och vann med klara 3-0. Att PSG skulle gå på någon nitlott mot hittils mållösa Anderlecht är inte särskilt troligt.



Läget i truppen

När truppen presenterades igår så var det en trupp som för första gången på väldigt länge var skadefri, men under tisdagen så meddelade klubben att Silva gjort sin matchträning och var tvungen att lämna återbud. Brassen skadade sig under landslagsuppehållet och vilade även mot Dijon i helgen och är nu alltså även borta mot Anderlecht imorgon.

Det betyder att vi kommer få se ett ungt mittbackspar, kanske t.o.m PSGs framtida mittbackspar som ofta gör bra ifrån sig när dom spelar, Marquinhos och Kimpembe.

Emery kommer knappast gå ifrån sin tremanna mittfält och lär mönstra den med Rabiot, Motta och Verratti. Trion där framme är bekant för samtliga ute i Europa och stavas Neymar, Cavani och Mbappé.



Kallad trupp:

Målvakter: Areola, Trapp

Backar: Marquinhos, Alves, Kurzawa, Berchiche, Meunier, Kimpembe

Mittfältare: Verratti, Nkunku, Rabiot, Lo Celso, Motta, Draxler, Di Maria, Pastore

Anfallare: Mbappé, Cavani, Neymar Jr, Lucas



Trolig startelva:

(4-3-3) Areola - Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar



Anderlecht - Paris Saint-Germain

När: Onsdag 28/10, klockan 20:45

Var: Constant Vanden Stock Stadium

2017-10-17 16:09:11

