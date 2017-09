2017-09-12 20:45

Inför Celtic FC - Paris SG

Äntligen är Champions League tillbaka, PSG gästar befinner sig i Skottland för ett möte mot Celtic i den första gruppspelsmatchen. En match som PSG får ses som väldigt stora favoriter.







Paris Saint-Germain

PSG är ett lag som värvat friskt under sommaren, något som säkerligen inte undgått någon som följer fotboll och i synnerhet PSG. Med spelare som

De tidigare säsongerna (med undantag för fjolårets säsong) så tippas PSG ofta som en semifinal kandidat och det är precis det man tippas som i år också, minst.

En semifinal kan man kräva av detta lag annars finns det en spanjor i klubben som kommer att få se sig om efter ett nytt jobb efter säsongen, jag pratar såklart om tränaren

Förra året fick han det inte att stämma och man åkte ut i kvartsfinal i Champions League samtidigt som man inte ens vann ligan.

Denna säsong har Emery ett lag som andra tränare bara kan drömma om och lyckas han inte ta laget till en semifinal i årets upplaga av Champions League, ja då lär inte spanjoren vara kvar i Paris nästa säsong.



Men starten på denna säsong kan ingen klaga över. Neymar har kommit in i laget på absoluta bästa sätt och har fyra mål samt fyra assist på fyra matcher och PSG leder ligan med fem vinster av fem möjliga och en imponerande målskillnad på 19-3.

I helgen mötte man Metz på bortaplan, en match som satt hårt inne för PSG och fick hjälp av domaren. 1-1 efter halvtid sedan kom ett, enligt många, felaktigt rött kort på en Metz spelare och därefter rann det iväg. PSG fick spela med en man mer i 35 minuter och tackade för det genom att skjuta in fyra bollar i mål. 5-1 seger och inga skador eller slitningar inför matchen mot Celtic och det var precis som alla hade önskat.



Läget i truppen

Både Di Maria och Silva skadade sig när man var iväg på landslagsuppdrag för sina respektive länder, men Silva sa själv att det endast var en kramp från sin sida och fanns faktiskt med på bänken mot Metz i helgen, så att han är tillgänglig vet vi, troligtvis från start.

Värre var det för Di Maria som skadade låret och sägs vara borta i ca 2-3 veckor.

Även Pastore är skadad och finns inte med i truppen mot Celtic. Annars är samtliga ordinarie spelare fit for fight.



Kallad trupp:

Målvakter: Areola, Trapp, Descamps

Backar: Marquinhos, Alves, Kurzawa, Berchiche, Meunier, Kimpembe, Silva

Mittfältare: Verratti, Nkunku, Rabiot, Lo Celso, Motta, Draxler

Anfallare: Mbappé, Cavani, Neymar Jr, Lucas



Trolig startelva:

(4-3-3) Areola - Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar



Celtic FC - Paris Saint-Germain

När: Tisdag 12/9, klockan 20:45

Var: Celtic Park, Glasgow

På Twitter: @AndKarlsson

2017-09-11 21:19:52

