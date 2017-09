2017-09-27 20:45

PSG - Bayern München



Inför Paris SG - Bayern Munchen

Det är dags för andra omgången i gruppspelet av Champions League, men vi kan redan nu slå fast vid att vi på onsdagkväll kommer att få se ettan mot tvåan i gruppen när vi väl summerar den. PSG tar emot Bayern Munchen i en mycket viktig om vem som ska ta tag i förstaplatsen på allvar.

Bayern Munchen kommer på besök till den franska huvudstaden på onsdagkväll och det är två lag som med all sannolikhet kommer att sluta etta respektive tvåa när vi summerar denna gruppen. En otroligt viktig match med andra ord för att få ett grepp om ledningen i grupp B. Det är också två välkända ansikten som gör sin comeback på Parc des Princes, Kingsley Coman som växt upp i akademin i PSG och Bayern Munchens tränare Carlo Ancelotti.



Paris SG

Det har svajat rätt så rejält i PSG den senaste veckan. Det började med att PSG gjorde en rätt så medioker insats mot Lyon för lite mer än en vecka sedan, ingen dålig insats men med tanke på vad vi fick se mot Celtic bara dagar innan Lyon så hade man med rätta förväntningar på en bättre insats. PSG vann matchen med 2-0 men det var inte det som stal rubrikerna utan det var bråket mellan Cavani och Neymar, först började det med att Cavani ville ta en frisparka, Dani Alves tog då hand om bollen och gav den till Neymar, Cavanis frustration såg man tydlgit på tv-bilderna. Sedan fick PSG en straff, en straff som Neymar kom fram och ville ta men Cavani tog hand om den, en straff som Cavani också missade.

Detta "bråk" har varit rubrikerna för PSG sedan matchen mot Lyon för lite drygt en vecka sedan.



Och som om inte bråket mellan Cavani och Neymar skulle vara dåligt nog så åkte Emerys mannar ner till franska sydkusten för ett möte med Montpellier, en match som slutade 0-0 och PSGs insats var under all kritik. Spelarna var riktigt dåliga och till viss mån såg det ut som spelarna gick och väntade på ett tyskt motstånd istället. Emerys coach insats är också något som måste kritiseras.

Nu ska man inte kalla detta för en "kris", men först bråket som ändå måste satt sina spår och nu en värdelös insats mot Montpellier och endast en poäng med sig där.

En förlust mot Bayern, ja då ska det bli intressant att läsa vad media väljer att sätta för rubriker.



Emery's presskonferens



Bayern Munchen

"Vi kommer att möta ett fantastiskt lag, ett lag med en fantastisk historia. Bayern Munchen vill vinna den här turneringen, så den här matchen är en fantastisk möjlighet för oss att visa vart vi står. Det var ett bra tag sedan Bayern Munchen var här i Paris så det ska bli spännande på onsdag.

Det stämmer att vi vill toppa gruppen och det är just därför vi vill vinna den här matchen och koppla greppet. Bayern har en hel del spelare både i offensiven och defensiven, vi har jobbat med flera alternativ för att vara förbereda på hur dom ställer upp på planen.

Dom kan ha Lewandowski, James, ett två eller ett tre manna mittfält..dom kan starta med ett system för att avsluta med ett annat. Därför måste vi jobba hårt under hela matchen."



Är Paris med bland de bästa lagen?

"När jag var i Spanien så tittade jag mycket på Europas stora klubbar så som Real, Barca, Bayern, Juventus & Manchester, med de allra bästa spelarna. Det är fem eller sex lag i som kan köpa de bästa spelarna i världen. Vårat lag har tagit ett stort steg mot att tävla mot de absolut bästa lagen i världen. Idag så har vi mer "fiender" då dessa lag ser att vi har ett seriöst lag och att våran aktivitet på transfermarknaden sätter oss ett steg närmare att vara med i mixen om att vinna Champions League. Det är inget som händer direkt utan det är en process, det är därför folk pratar om oss mer nu. Just nu pratar folk om Paris Saint-Germain för att vi är bland de bästa laget i världen."



Läget i truppen

PSG börjar sakta men säkert få tillbaka sina spelare som varit på skadelistan, Di Maria är den senaste som börjat träna och är med i truppen mot Bayern Munchen. Neymar var inte med mot Montpellier, anledningen ska ha varit att brassen hade ont i en fot och man inte ville riskera något inför mötet imorgon, Neymar är med i truppen. Den enda som är skadad av ordinarie trupp är som, tyvär bekant, Pastore. Annars har Emery fullt manskap att tillgå.



Kallad trupp:

Målvakter: Areola, Trapp

Backar: Marquinhos, Alves, Kurzawa, Berchiche, Meunier, Kimpembe, Silva

Mittfältare: Verratti, Nkunku, Rabiot, Lo Celso, Motta, Draxler, Di Maria

Anfallare: Mbappé, Cavani, Neymar Jr, Lucas



Trolig startelva:

(4-3-3) Areola - Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar



Paris Saint-Germain - Bayern Munchen

När: Onsdag 27/9, klockan 20:45

Var: Parc des Princes, Paris

TV: Viasat Sport Premium, ViaPlay

ANDREAS KARLSSON

På Twitter: @AndKarlsson

2017-09-26 20:09:00

