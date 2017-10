Marseille - PSG 2-2: Neymar utvisad och Cavani poängräddare på stopptid.

PSG gästade Marseille i säsongens första Le Classique, en match som hade allt. Domarmisstag, utvisningar och mål.

Första halvlek

Andra halvlek

Marseille - Paris SG

Båda lagen öppnade detta klassiker möte starkt. Där planen från PSG var klar från start, dra ner tempot och kontrollera matchen. Marseille såg till att ligga rätt i försvaret och satte en rejäl press på PSG så fort dom fick bollen i inledningen av matchen.I den 16.e minuten tappade Neymar bollen vid mittplanen och hands landsman i Marseille, Gustavo fick bollen centralt en bra bit utanför straffområdet och fick på en bra ytterskruv på bollen som passerade Areola och in i mål, 1-0 Marseille.För PSGs del så hade man otroligt svårt att komma in i straffområdet. Marseille försvarade sig bra och gjorde det svårt för PSG att ens kontrollera något spel på offensiv planhalva.Efter halvtimmen kom kvitteringen. Rabiot fick bollen i straffområdet och lyckades vända upp och spela bakåt till Neymar som kunde placera in bollen i Mandandas vänstra hörn, 1-1.I början av första halvlek så tog sig Mbappé förbi Amavi på högerkanten, Amavi kom tillbaka och tog bollen, men med handen, dvs. greppade tag om den på marken. Men Mbappé fick det gula kortet för protest.PSG tryckte på rejält i andra halvlek och Marseille fick ägna sig åt att försvara och gjorde det hyffsat men PSG skapade en hel del oroligheter i hemmalagets försvar.Emery gjorde sitt första byte i den 69.e minuten. Motta klev av och in kom istället Draxler.Sista kvarten handlade det mer eller mindre bara om PSG som satte ett enormt tryck mot Marseilles mål.I den 79.e minuten tog Marseille ledningen, från ingenstans egentligen. Efter en enorm PSG press så fick Marseille en hörna som gick förbi alla och nästan ut ut straffområdet. Men N'Jie tog hand om bollen och började dribbla och slog sedan in bollen där Thauvin dök upp och slog in bollen i mål, 2-1 Marseille.I den 86.e minuten blev det en häxjakt efter Neymar som fälls både en och två gånger. Domaren blåste av och Ocampos fällde brassen ännu en gång varpå Neymar ställde sig upp och puttade till Ocampos på axeln som lade sig ner och höll för huvudet. Båda grabbarna fick gult kort och Neymar gult plus rött då han redan hade ett gult kort.I den 92.a minuten fick PSG en frispark i ett bra läge utanför straffområdet. Cavani tog hand om frisparken och satten den klockrent i undersidan av ribban och in i mål, 2-2.Bollinnehav: 39%-61%Skott: 11-7Skott på mål: 3-3Hörnor: 3-4