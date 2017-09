Vinst för Vedran Puljic: Sarajevo - Siroki Brijeg 2-0

Andra raka hemmavinsten och Husref Musemic visar sig vara rätt man för jobbet.

I åttonde omgången av BH Telecom Premijer Liga var det dags för Sarajevo att möta Siroki Brijeg på hemmaplan, ett Sarajevo som inte uppfyllt säsongens förväntningar så här långt men som ändå lyckades ta 3 poäng. Matcherna mot Siroki Brijeg brukar vara extra känsliga och viktiga med tanke på händelserna i Siroki Brijeg 2009 då en Sarajevo-supporter sköts till döds, än idag hyllas Vedran Puljic av Horde Zla och dessa 3 poängen är för för honom.Sarajevo tog ledningen redan efter 4 minuter, då Krste Velkoski gjorde 1-0 på frispark. Hemmasupportrarna jublade igen 4 minuter senare, då Mersudin Ahmetovic nätade - målet godkändes dock inte och blev bortdömt för offside.Gästerna hade sitt första riktiga läge i 16' minuten då Menalo passade fram till Cabraj, som inte tog till vara på läget och sköt 10 meter över Sarajevos mål.Siroki Brijeg kontrollerade det mesta under första halvleken men Goran Sablics mannar lyckades inte sätta in bollen bakom Bojan Pavlovic i Sarajevos mål.Husref Musemics vinröda lag gick till halvtidsvila med minimala 1-0.I början av den andra halvleken var det Sarajevo som höll i taktpinnen, Bilobrk i Sirokis mål hade det tufft när både Ahmetovic och Hebibovic försökte få in bollen bakom den förstnämnde men gästernas målvakt skötte sig ganska bra.Även Rahmanovic hade 2 bra lägen, båda kan ses som stora missar dock. Första skottet gick utanför och andra chansen slutade med en miss från 2(!) meter.Ahmetovic utnyttjade Sirokis försvarsmiss i minut 74' och sköt in bollen stenhårt upp i nättaket, 2-0 och matchen var avgjord. Sanjin Lelic rundade Sirokis Bilobrk i målet men skottet gick tyvärr i utsidan av nätet.Matchen slutade 2-0 och Sarajevo tog sin andra raka hemmavinst.Sarajevo - Široki 2:0 (Velkoski 4', Ahmetovic 74')SARAJEVO: Pavlovic, Hodžic, Stanojevic, Novakovic, Saric, Ahmetovic, Rahmanovic, Velkoski, Hebibovic, Mihojevic, Bekic.ŠIROKI: Bilobrk, Matic, Barišic, D.Coric, Baša, Cabraja, Menalo, J.Coric, Begonja, Bralic, Markovic.Målen kan ni se via denna länk ISTINA ZA VEDRANA, PRAVDA ZA HORDE ZLA!