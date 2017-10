Inför Slovakien – Malta: Så kan slovakerna gå vidare

Efter uddamålsförlusten i Skottland har Slovakien satt sig i en ytterst prekär situation. Nu har inte längre laget ödet i sina egna händer och för att kunna och gå vidare och slåss om en VM-plats, krävs det att flera andra lags resultat går vägen.

Fram med miniräknaren - så kan vi gå vidare

I en av de viktigaste matcherna på två år stod Slovakien som förlorare. På Hampden Park i Skottland - och i Marek Hamšíks 100:e framträdande i landslagsdressen - behövde man en poäng för att säkra platsen till play off, men efter en tidig och omtalad utvisning skulle drömmen om ett nytt VM-slutspel köra över slovakerna likt en ångvält. Precis som i premiären mot England höll man ut ända in i det sista med en man mindre, men ett självmål i 89:e matchminuten gav skottarna den viktoria men efter 90 minuter trots allt förtjänade.Men hoppet om att nå play off och därefter ha chans på avancemang, är trots allt inte helt borta. Man kan förvisso inte påverka sitt öde mer än att man besegrar tabelljumbon Malta i den sista gruppspelmatchen och efter det är det andra resulat som måste gå repres väg.Bosniens tunga och hedersamma förlust hemma mot Belgien hjälpte slovakernas chanser en aning. Laget ledde med 2-1 och gick upp till 3-3 innan slutligen Yannick Carrasco satte 4-3 för de redan VM-klara ?Rode Duivels. I samma grupp skulle dock Grekland göra det än lite svårare för slovakisk del, när man vände och vann mot Cypern.Det är nämligen inte bara den egna gruppens resultat som måste gå vägen. Slovakerna är i en något ovan position då man istället för att vara bland de bästa utmanarna, nu ligger bland de sämsta. Om man besegrar Malta, samtidigt som Slovenien tar poäng mot Skottland, tar man över andraplatsen i gruppen. Därefter är det något avresultat som måste gå vägen - och det är framförallt i grupp D som den stora dramatiken kommer att äga rum.Mötet mellanmåste antingen sluta oavgjort eller med en irländsk seger. Wales har just nu 10 poäng - i och med att man inte räknar resultaten från möten med gruppjumbon - och slovakerna 12. Dessutom har Slovakien en bättre målskillnad och därav räcker även krysset i mötet på de brittiska öarnaOm däremet Wales besegrar Irland måste ett annat resultat i samma grupp gå Slovakiens väg. På hemmaplan tar nuvarande gruppettanoch där måste Vladimír Weiss Georgien skrälla till sig tre pinnar för att hjälpa slovakerna till avancemang. På samma sätt skulle serberna ha lika många poäng som Slovakien men en med sämre målskillnad.I grupp I åkte Kroatien på ett överraskande kryss i slutminuterna mot Finland . Detta försvårade Zlatko Dalic - som fick sparken efterföljande natt - och lagets chanser att nå en VM-plats, då Island samtidigt körde över Turkiet på bortaplan och är nu mycket nära avacemang. Laget möter jumbon Kosovo på hemmaplan i den sista omgången, samtidigt som- ett möte där ett kryss skulle gynna slovakerna. Det skulle innebära att Kroatien hamnar på andraplatsen med lika många poäng - men återigen med en sämre målskillnad.Det är mycket som ska till för att slovakerna ska finnas med i play off-spelet. Nu är det bara att hålla tummarna för att vindarna vänder för Ján Kozáks mannar, som onekligen inte haft turen på sin sida i detta kval.Matchen mot Malta då? Förbundskaptenen presenterade i vanliga ordning inte sin elva under gårdagens presskonferens, men avslöjar att det finns en hel del skavanker i laget. Med Róbert Mak avstängd kommer även hans position att ersättas samtidigt som Milian Škriniar är tillbaka och redo att ta plats från start. Då man fortfarande har en teoretisk chans att gå vidare kommer det säkerligen inte göras några alltför stora chansningar och inför sin egen hemmapublik vill man definitivt avsluta gruppkvalet på bästa sätt.Potentiell startelva:Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Durica (C), Hubocan - Škriniar, Lobotka - Rusnák, Hamšík, Weiss - NemecTuren har inte varit på sida under detta kval. Nu är det dags att den vänder.SLOVAKIEN - MaltaSöndagen 8 oktober 2017, 18:00City Arena/Anton Malatinský-stadion, TrnavaRTVS 1, start: 20:25Paolo Mazzoleni (ITA)