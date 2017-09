Gefle IF – Dalkurd FF: Blytung seger på övertid

GIF – DFF 0-1 (0-0): 0-1 93’ Andrew Stadler



Det var en tät och jämn match som utspelade sig i lördags på Gavlevallen när det tidigare radarparet Poya Asbaghi och Andreas Brännström mätte sina styrkor mot varandra. Till skillnad från vårens möte mellan lagen där Dalkurd vann med 3-0 var det ett helt nytt GIF som utmanade serieledande Dalkurd. I 93:e minuter såg det ut som att matchen skulle sluta 0-0, men inhoppande Andrew Stadler skulle påpassligt göra sitt första mål för Dalkurd på övertid.





Pettersson

DeJohn – Ceesay – Tranberg

Rashidi – Lawan – Amin – Ahmed – Bala

Yarsuvat – Awad



Det märktes att båda lagen hade mycket att spela för och framförallt att



I andra halvlek skapar båda lagen fler chanser, bland annat får Yarsuvat två bra möjligheter efter att bollen lyfts in i straffområdet. Skyttekungen skulle dock bli mållös denna match. Gefles bästa möjlighet kommer i 82:a minuten när Hümmet kommer fri och försöker lägga bollen mellan benen på Pettersson som dock är med på noterna och rensar undan bollen med en benparad. När klockan passerat 92 minuter trodde de flesta att matchen skulle förbli mållös, men så blev det icke. En slarvig passning av Makondele fångas upp av



I och med segern samt BP:s förlust mot Norrby befäster Dalkurd serieledningen och står numera på 51 poäng före BP på 48. Brommalaget har stått för en ordentlig kollaps med enbart en poäng senaste fyra matcherna, och nu får de se sig över axeln för att inte springas om av



Härnäst väntar en match mot Varberg på bortaplan lördagen 23/9. Varberg är en av seriens bästa hemmalag och det blir spännande att se hur Dalkurd hanterar detta, särskilt då matchen spelas på naturgräs.



