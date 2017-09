Djurgården - Örebro 4-1: DIF krossade ÖSK på hemmaplan

DIF jagar Malmö och tar upp kampen om guldet. Under lördagseftermiddagen körde Blåränderna över ÖSK med 4-1 då 14 039 åskådare fick se Kim Källström, Felix Beijmo och Magnus Eriksson (tvåmålsskytt) näta, och med tre nya inkasserade poäng börjar Djurgården att flåsa Malmö i nacken på allvar.

Blåränderna kom till spel efter en komfortabel seger på Gamla Ullevi, där IFK Göteborg besegrades med 3-1. Man fick då klara sig utan den avstängda trion Jonas Olsson, Kevin Walker och Aliou Badji , men mot ÖSK fanns Olsson och Walker återigen tillgängliga. Hård konkurrens om startplatserna och Özcan Melkemichel hade angenäma problem med att välja och vraka bland formstarka spelare. Niklas Gunnarsson fick ge sin mittbacksplats till Jonas Olsson samtidigt som Kevin Walker fick nöja sig med en plats på bänken, då "Karlis" var suverän mot Blåvitt.Özcan och tränarteamet valde att mönstra följande elva:Andreas Isaksson Jacob Une Larsson - Jonas Olsson - Elliot Käck Magnus Eriksson - Jesper Karlström - Kim Källström - Othman El Kabir Gustav Engvall - Kerim MrabtiDjurgården inledde matchen piggt och tog ett tidigt kommando. Redan i de inledande minuterna serverade Othman El Kabir en framrusande Gustav Engvall ett superläge. Engvall rundade målvakten och kom i en något snäv vinkel, vilket innebar att anfallaren inte kunde hålla avslutet under ribban. Ledningsmålet skulle dock komma och den formstarka yttern Othman El Kabir, som var fruktansvärt bra i första halvlek, skulle på lite slumpartat vis servera Kim Källström ett kanonläge (bokstavligt talat). El Kabir stod på högerkanten och slog ett inlägg som täcktes av försvarande örebroare. Bollen gick i sin tur vidare till Kim Källström som med en perfekt vrist kunde dundra in 1-0 på halvvolley, ett mål som påminde om de baljor som Super-Mac hängde i Bustertidningarna.Målet gav DIF ett lite väl stort lugn, samtidigt som Örebro skulle visa att man har fått ett lyft under den nya huvudtränaren Axel Kjäll. ÖSK krigade sig in i matchen, och var redan i minuterna efter Källströms bomb nära en kvittering. Närmast kom den amerikanske mittbacken Brendan Hines-Ike på en hörna efter drygt 15-20 minuters spel, men avslutet gick halvmetern utanför Isakssons högra stolpe. Örebro skulle fortsätta att jaga en kvittering, men när det väl kändes som att DIF var påväg in i en dålig period av matchen så kom 2-0 genom Felix Beijmos första allsvenska fullträff.Blåränderna etablerade ett anfall och det var återigen Othman El Kabir som hittade Felix Beijmo strax utanför närkingarnas straffområde. Beijmo drog till med ett skott som styrdes via en örebroare in i mål vid Oscar Jansson s vänstra stolprot. 2-0 till Djurgården, som verkade ha full koll på tillställningen och tre poäng kändes kassaskåpssäkra.Blåränderna kom ut till den andra halvleken med gott självförtroende och hade ett stort bollinnehav. Efter några minuter blev det dock tydligt att man var lite väl bekväma, samtdigt som ÖSK jobbade sig allt närmre en kvittering. I den 57:e minuten fick gästerna en frispark 25 meter ifrån Isakssons mål, och Nahir Besara drog till med ett riktigt fint, vobblande skott. Isaksson var chanslös och ÖSK reducerade, vilket skapade lite nerv i matchen. Blåränderna skulle dock svara på bästa möjliga vis, då man skulle ta över spelet fullständigt.Endast fem minuter efter Besaras reducering skulle Djurgården slå till i en omställning. Felix Beijmo slog ett instick in i straffområdet som hittade Magnus Eriksson. "Mange" drev bollen framåt och visade stor kyla när han rundade Oscar Jansson och rullade retsamt in 3-1. Ett styrkebesked av DIF som tog tag i sakerna när det började bli nervigt vid Besaras frisparksmål.Spiken i kistan skulle komma i den 64:e, endast två minuter efter 3-1. Gustav Engvall dribblade sig igenom Örebroförsvaret och in i straffomårdet, men blev där fälld av mittfältaren Johan Mårtensson. Magnus Eriksson klev fram till straffpunkten och var säkerheten själv från elva meter när han rullade in 4-1. Matchen var avgjord och DIF spelade av den resterande tiden med ett stort bollinnehav och bjöd på show. Stundtals spelade man en riktig propagandafotboll, och det var tre välförtjänta poäng som bärgades. Örebro var nära en reducering i slutminutrarna efter ett lobbavslut av Nahir Besara, men Andreas Isaksson fick sträcka ut och göra en fin enhandsräddning på mållinjen.Nu väntar en tuff bortamatch då Djurgården gästar Elfsborg på Borås Arena om tre dagar. Blåränderna drabbades inte av någon ny avstängning och förhoppningsvis kommer man till spel med en fullt frisk trupp. Vårens möte slutade 3-0 till Djurgården, och tre nya poäng är ett måste om man ska hota Malmö i racet om guldet. Se till att stödja DIF på plats!Slutresultat: 4-1 (2-0)Målskyttar DIF: Kim Källström, Felix Beijmo, Magnus Eriksson x2Publik: 14 039Domare: Jonas Eriksson , SigtunaAndreas Isaksson - Felix Beijmo, Jacob Une Larsson, Jonas Olsson, Elliot Käck - Magnus Eriksson, Jesper Karlström ( Julian Kristoffersen , 84), Kim Källström, Othman El Kabir ( Haris Radetinac , 73) - Gustav Engvall (Kevin Walker, 73), Kerim MrabtiEj inbytta spelare: Tommi Vaiho , Niklas Gunnarsson, Jonathan Augustinsson