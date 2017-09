Inför Djurgården - Örebro: Tre poäng ett måste i jakten på MFF

Inför matchen mot Örebro har Djurgården drivit kampanjen jakten på Malmö FF. Då är tre poäng ett måste mot Örebro.

Det skiljer sju poäng mellan Djurgården och Malmö FF inför helgens omgång. De regerande mästarna ställs mot Hammarby och skulle MFF tappa poäng där samtidigt som Djurgården vinner lever jakten på förstaplatsen i allra högsta grad.Djurgården kommer med en stark bortaseger mot IFK Göteborg i ryggen samtidigt som Örebro med nya tränaren Axel Kjell vid rodret tog tre poäng mot just Malmö FF. I ÖSK har Fehrat Ayaz varit ett frågetecken, men han ska vara aktuell för spel. I Djurgården saknas Aliou Badji som är avstängd efter sin utvisning i U21-serien. Dock är Jonas Olsson och Kevin Walker tillbaka efter avstängning. Den förstnämnde kommer givetvis gå in i startelvan vilket betyder att Niklas Gunnarsson får inleda på bänken, däremot kommer Jesper Karlström behålla sin startelva enligt Fotbolldirekt , vilket betyder att Kevin Walker får ta plats som avbytare.– Vill man vara ett topplag över en hel säsong så ska man också ha en stark trupp så att man sätter press på varandra att hela tiden utvecklas. Man ska inte kunna få slå sig till ro i ett lag, säger tränare Özcan Melkemichel till Djurgårdens hemsida.IsakssonBeijmo - Une Larsson - Olsson - KäckEriksson - Karlström - Källström - El KabirEngvall - MrabtiDIF kommer troligtvis ha mycket boll och tidigit sätta press på ÖSK med högt bolltempo. Hemma på Tele2 Arena är man tunga och mycket talar för att vi kommer få se en offensivt inriktad matchplan.Örebro anfaller ofta via kanterna och är skickliga i inläggspelet och på fasta situationer. Där måste Djurgården se upp om man ska lyckas knipa tre poäng. Djurgården å sin sida visar få svagheter just nu. Prestationerna den senaste tiden visar på en jämnhög nivå sett över 90 minuter. Ska man hitta några svagheter är det dels via vänsterkanten defensivt och när man sätts under press. Offensivt är blåränderna ruskigt starka med ett varierat anfallspel och man är skickliga på att vinna andrabollarna där man ofta lyckas såra motståndarna.I skrivande stund är över 14 500 biljetter sålda till lördagens match.Lördag 16 september klockan 16:00Tele2 ArenaJonas Eriksson