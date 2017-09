Gamla Ullevi, 2017-09-11 19:00

IFK Göteborg - Djurgården



Jesper Karlström avgjorde förra mötet och ser ut att få chansen från start i morgon

Inför IFK Göteborg - Djurgården: Tuffaste hindret som återstår i jakten på Europa

Det långa och tristessfyllda landslagsuppehållet är över och nu är det äntligen dags för allsvenskan igen. Och det med en riktig klassiker – huvudstadsmötet, Göteborg – Djurgården. Avspark måndag 19:00 på Gamla Ullevi.

För att dämpa den svåra abstinensen som ett landslagsuppehåll innebär har vi under veckan haft förmånen (inte alla Stockholmslag som har den) att besöka vår gamla borg för att se DIF sparka boll. Mark Dempseys Molde var i tisdags på besök för att färga den årliga Stadionmatchen, men däremot blev det ingen, spelmässigt ska sägas, klang-och-jubel-föreställning då tabellfyran i den norska ligan vann med 1-0. En match, en prestation och ett resultat som man dock inte ska dra några växlar av.



Ser man dock enbart ur ett sportsligt perspektiv kunde inte det här landslagsuppehållet kommit mer lägligt för Djurgården som dragits med en del skador. Felix Beijmo har varit borta under en längre tid och Jacob Une Larsson klev av tidigt skadad i derbyt mot AIK för två veckor sedan. Båda har fått jobba med sin rehab under ledigheten och ser ut att vara redo för spel till matchen i morgon. Jonas Olsson missar matchen på grund av avstängning och det gör även Kevin Walker och Aliou Badji. Jesper Karlström lär kliva in och ersätta Walker och framåt får vi förmodligen som vanligt se att Kerim Mrabti släpar Gustav Engvall på topp.



Tänkbar elva: (4-2-3-1) Andreas Isaksson - Felix Beijmo - Jacob Une Larsson - Niklas Gunnarsson - Elliot Käck - Jesper Karlström - Kim Källström - Othman El Kabir - Kerim Mrabti - Magnus Eriksson - Gustav Engvall



Motståndarlaget

Tränarbytet har gett resultat och IFK har verkligen fått luft under vingarna. Sedan Alf Westerberg och Torbjörn Nilsson tog över har man tagit tre segrar, spelat oavgjort tre och bara förlorat en match. Två spelare som påverkats positivt av tränarbytet är Sebastian Eriksson och Sebastian Rieks, som båda är pånyttfödda efter en tung vår. Tobias Hysén, vår gamla guldhjälte, har efter ett relativt tungt fjolår studsat tillbaka i år med en fin säsong och stått för åtta mål hitintills. Ett mål bakom skytteligaledaren Magnus Eriksson. Dessutom har laget förstärkt truppen i sommar med framförallt vänsterbacken Sam Adekugbe som varit mycket bra för Änglarnas del. Han missar dock morgondagens match på grund av skada.



Matchen

Inför matchen har Göteborg plusstatistik mot Djurgården på hemmaplan. Sedan arenan invigdes har Djurgården bara tagit en seger. Den kom 2011 och var en förkrossande 4-0-seger för Blåränderna.



Men det är inte bara mot Djurgården som IFK är svårslagna på hemmaplan. På de 37 senaste omgångarna har IFK bara förlorat en match på Gamla Ullevi, den kom förra året mot Malmö FF. I år på hemmaplan har det dock bara blivit tre segrar, resterande sju har slutat oavgjort.



Med tanke på IFK:s gryende form är detta på förhand den tuffaste uppgiften som kvarstår i jakten på Europa för Djurgårdens del. Inför matchen i morgon ligger Göteborg tia, åtta poäng efter Djurgården som är tvåa, och Blåvitt behöver nog ta en trea om man vill blanda sig in i topp 3-racet. Förra mötet slutade med en 1-0-seger för Blåränderna. Då avgjorde Jesper Karlström med kvarten kvar. Matchen i Stockholm karaktäriserades av låst spel där Göteborg låg lågt och gjorde det svårt för Djurgården att skapa farligheter. Matchen i morgon lär bli annorlunda. Blåvitt bevisade i senaste matchen mot MFF, i en av säsongens bättre matcher, att man vågar spela offensivt med hög energi även mot topplag, samtidigt som en öppen matchbild brukar passa Djurgården bra.



Järnkaminerna har storsatsat inför matchen med ett abonnerat tåg och upp emot 1000 blåränder gör laget sällskap ner till Göteborg och förhoppningsvis får de se en bra drabbning där DIF drar de längsta strået, vilket skulle ge grymma förutsättningar inför hösten.



IFK Göteborg - Djurgården

När? Måndag 11 september 19:00

Var? Gamla Ullevi, Göteborg

Domare? Bojan Pandzic

0 KOMMENTARER 372 VISNINGAR 0 KOMMENTARER372 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-09-10 14:12:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-09-10 14:12:00

Djurgården

2017-09-07 14:20:00

Djurgården

2017-08-29 12:22:00

Djurgården

2017-08-27 22:08:53

Djurgården

2017-08-27 21:43:00

Djurgården

2017-08-26 20:38:00

Djurgården

2017-08-26 18:39:52

Djurgården

2017-08-26 12:39:00

Djurgården

2017-08-26 11:00:13

Djurgården

2017-08-25 17:42:00

ANNONS:

Det långa och tristessfyllda landslagsuppehållet är över och nu är det äntligen dags för allsvenskan igen. Och det med en riktig klassiker – huvudstadsmötet, Göteborg – Djurgården. Avspark måndag 19:00 på Gamla Ullevi.Djurgårdens anfallstalang Aliou Badji stängs av i Allsvenskan efter en utvisning i U21-slutspelet.Lagom till landslagsuppehållet är Blårandiga proffskollen tillbaka med status om hur det gått för våra gamla spelare utomlands i världen.Blåränderna lämnade Stockholm för att gästa AIK Solna på Friends Arena under söndagseftermiddagen. 33 157 åskådare fick ett chansfattigt derby där fasta situationer krävdes för att spräcka målnollorna. Djurgården skapade de flesta målchanserna och var i slutändan närmast segern, men man lyckades inte döda derbyspöket denna gång heller.AIK och Djurgården delade på poängen i dagens drabbning på Friends Arena. 1-1 slutade matchen efter sen kvittering av Aliou Badji. Här kommer spelarbetygen.Djurgården är ett lag i harmoni. Djurgården är enligt många Sveriges bästa lag just nu. Djurgården har ett förbannat derbyspöke att ta kål på. AIK är i osäker form. AIK har ett svagt hemmafacit. AIK har en av seriens osäkraste målvakter. Det är ett axplock av tusentals förutsättningar inför matchen i morgon.Forum 1891 tog under fredagen ett snack med Magnus Eriksson inför morgondagens stekheta derby.DIF-bloggen är tillbaka inför morgondagens heta derby, den största matchen på hela säsongen.Forum 1891 snackade igår med formstarke Othman El Kabir inför derbyt.Forum 1891 tog idag ett snack med Jonas Olsson inför söndagens derby.