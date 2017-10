Inför IF Elfsborg – GIF Sundsvall: ” Hitta tillbaka till ett aggressivt och kompakt försvarsspel”

I helgen inleds de sista veckorna av allsvenskan 2017.

För IF Elfsborg innebär det match mot GIF Sundsvall hemma på Borås Arena.

– De är ett spelande lag, säger tränare Janne Mian till Svenska Fans.



– Våra tankar är att vi skall hitta tillbaka till ett aggressivt och kompakt försvarsspel som vi har tappat den sista tiden, säger Janne Mian när vi pratar om den kommande matchen mot GIF Sundsvall. Vi skall hitta tillbaka till ett självförtroende som vi också har tappat den sista tiden. Det är de vi jobbat med kan man säga. Försvarsspel och glädje i truppen.

Hur vill du beskriva de som lag Sundsvall?

– De är ett spelande lag, svarar tränare Janne Mian. De spelar 3-5-2. De är rörliga. Man har två intressanta forwards i Wilson (Peter) och Morsay (Jonathan). Man har lite rutin där bak. Danielsson tänker jag på och Sonko Sundberg som är stabila mittbackar. Danielsson har en bra uppspelsfot. De har ju Larsson (Eric, redan klar för Malmö FF?) givetvis som på sin kant tycker om att attackera anfallare. Danielsson och Larsson måste vi se upp med. Vi måste se upp med deras forward Hallenius djupledsspel.

Det är de som du räknar som deras nyckelspelare då kan man säga?

– Spelar Gerson? Han var ju skadad ett tag men har varit deras kapten. Deras nav. Det är han som kliver dit. Styr och ställer på mitten. När han har varit vart borta så har de spelat



Det har nu gått mer än två veckor sedan Magnus Haglund lämnade jobbet som manager för IF Elfsborg och duon Janne Mian/ Nemanja ”Mance” Miljanovic tog över som tränare för A-truppen. När jag undrar vilken respons han mött från boråsarna om tränarbytet skämtar han först om att groupiesarna blivit så många att det behövs nummerlappar och svarar sedan att han, förutom att några gubbar som applåderade när de såg honom, inte hört så mycket. Det beror dels på att han inte rör sig så mycket ute på stan och dels beror det på att boråsarna är ganska tysta av sig.

Du och Mance, hur har ni delat upp jobbet? Vem gör vad?

– Vi sitter ned varje dag och går igenom övningar, förklarar Janne Mian. Vi tar det som vi känner är viktigt. Sedan diskuterar vi och stöter och blöter veckans träningar. Vad som är viktigt. Vi delar på det. Om man skall fundera över det taktiska dragen så diskuterar jag det med Mance. Sedan kanske Mance har en fundering nästa dag och då diskuterar han det med mig. Sedan har vi innehållet i träningarna. Vad som är viktigt att säga till spelarna. Sedan kanske jag är lite mer verbal och tjatig än Mance. Träningarna leder vi tillsammans.



GIF Sundsvall har i skrivande stund inte offentliggjort sin trupp. Janne Mian drog Elfsborgs trupp efter dagens träning på Borås Arena.

Kevin Stuhr Ellegaard, David Olsson.

Adam Lundqvist, Jesper Manns, Anders Randrup, Joakim Nilsson, Jörgen Horn, Ibrahim Dresevic. Emir Bajrami, Daniel Gustavsson, Simon Lundevall, Samuel Holmén, Rasmus Rosenqvist, Alex Dyer. Issam Jebali, Lasse Nilsson, Per Frick, Viktor Prodell, Jesper Karlsson.



Janne Mian såg landskamperna som spelades under landslagsuppehållet.

Vad har ni tränat på här under landslagsuppehållet?

– Dels så hade vi ledigt, svarar Janne Mian. Sedan när vi kom tillbaka så har vi jobbat med försvarsspel. Aggressivitet i försvarsspel. Positioner i försvarsspel. Vad vi skall göra. En tydlighet ifrån oss ledare i förhållande till vad som sker på plan. Vi har tittat på aggressivt högt försvarsspel. Ett medellågt försvarsspel. Försökt att vara tydliga med vad vi har tänkt. Ju mer information och ju mer direktiv de får desto tryggare kommer de att bli och få bättre självförtroende. Om vi gör de här sakerna så skall motsåndarna vara väldigt bra för att göra mål på oss.

Märker du någon skillnad på grabbarna på de här veckorna?

– På de här träningarna efter AIK gick vi igenom matchen och var tydliga mot varandra. Inte bara vi ledare utan allihopa gentemot varandra vad som inte var bra och vad som hade kunde göras bättre. Det släppte en del direkt efter det. Jag tycker nu de här träningarna så har det vart en jävla fart och mycket skratt och glädje. Det har sett bra ut. Janne Mian förklarar att samtliga spelare i truppen har klivit upp en nivå när det gäller att exempelvis reagera på moståndarnas bollinnehav eller passningar. De kliver in mer i duellerna och det smäller litegrann. Samtidigt finns det en nivå till att ta av. Solen sken över Borås Arena under fredagens förmiddagsträning. Årets sista landslagsuppehåll är över och allsvenskan 2017 är inne på sina sista skälvande veckor. För IF Elfsborg innebär det match på Borås Arena mot GIF Sundsvall imorgon. Gästerna från Medelpad har spelat in 27 poäng vilket i skrivande stund placerar de på en trettonde plats i allsvenskan. 2017-10-14 15:08:55

I helgen inleds de sista veckorna av allsvenskan 2017. För IF Elfsborg innebär det match mot GIF Sundsvall hemma på Borås Arena. – De är ett spelande lag, säger tränare Janne Mian till Svenska Fans.